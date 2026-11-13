Audi Nuvolari : pourquoi cette supercar coûte 275 000 € de plus que la Lamborghini Temerario

Par Martin Rochard / 13 novembre 2026 à 18:26 · 4 min de lecture

Audi justifie l'écart de 275 000 euros entre sa Nuvolari et la Lamborghini Temerario par une carrosserie carbone intégrale, plus de puissance et une aérodynamique supérieure.

Lorsqu'Audi dévoile un tarif avoisinant les 640 000 euros pour sa nouvelle Nuvolari, soit près de 275 000 euros de plus que la Lamborghini Temerario qui lui sert de base technique, la marque aux anneaux se devait de justifier cet écart considérable. Mark Dahncke, directeur de la communication d'Audi America, a livré une liste détaillée des évolutions qui transforment cette supercar en quelque chose de bien plus exclusif que sa cousine de Sant'Agata Bolognese.

Une carrosserie carbone intégrale, arme de différenciation massive

Premier argument d'Audi : la Nuvolari arbore une carrosserie entièrement réalisée en fibre de carbone, un matériau habituellement réservé aux hypercars les plus extrêmes. Les acheteurs peuvent même opter pour un carbone apparent, soulignant ce choix technique radical. En comparaison, la Temerario s'en tient à une structure en aluminium, standard pour les supercars contemporaines.

Paradoxalement, cette débauche de carbone ne se traduit pas par un avantage sur la balance. La Nuvolari affiche 794 kg à vide, contre 793 kg pour le taureau furieux de Lamborghini. L'écart s'accentue même avec le pack Alleggerita de la Temerario, qui permet de perdre 25 kg supplémentaires.

Une aérodynamique de Formule 1 pour coller à la piste

Audi a équipé sa supercar d'une aérodynamique active inspirée de la Formule 1, capable de générer plus de 400 kg d'appui aérodynamique. Ce chiffre surpasse les capacités de la Temerario, y compris avec son pack Alleggerita optionnel qui augmente pourtant l'appui de 67 % par rapport à la version de base.

Cette supériorité aérodynamique se traduit, selon Audi, par des temps au tour "nettement supérieurs" sur circuit. Bien que peu de propriétaires exploiteront réellement cette capacité sur piste, elle témoigne de l'ambition technique du constructeur allemand.

Des détails techniques qui comptent

Les anneaux Audi eux-mêmes ne sont pas de simples badges : ils sont fraisés dans l'aluminium et intégrés dans l'aileron arrière. Les disques de frein carbone-céramique, présents de série sur les deux modèles avec étriers à dix pistons à l'avant et quatre à l'arrière, sont également plus généreux sur la Nuvolari : 420 × 40 mm à l'avant et 410 × 32 mm à l'arrière, contre 410 × 38 mm et 390 × 32 mm sur la Lamborghini.

987 chevaux : la puissance de la Bugatti Veyron originale

Si les deux supercars partagent le même V8 4.0 biturbo développant 789 chevaux et 730 Nm, Audi a poussé l'optimisation des trois moteurs électriques plus loin. Résultat : la Nuvolari atteint une puissance cumulée de 987 chevaux, égalant la mythique Bugatti Veyron première génération. La Temerario, elle, "se contente" de 908 chevaux.

Le Quattro prédictif, une technologie de rupture

La Nuvolari inaugure un système Quattro prédictif inédit, évolution sophistiquée de la technologie déjà présente sur la Lamborghini. Un capteur de mouvement 6D surveille en permanence le comportement de la voiture et anticipe les variations d'adhérence.

Le système coordonne instantanément les trois moteurs électriques, les freins et l'aérodynamique active pour maintenir la stabilité. Il ajuste la répartition du couple entre les roues et applique sélectivement les freins pour réduire le patinage, tandis que les moteurs électriques avant permettent une vectorisation de couple précise dans les virages. Audi a ainsi développé un système de dynamique véhicule encore plus abouti pour gérer les forces latérales élevées et les surfaces glissantes.

Un habitacle qui préfigure l'avenir d'Audi

L'intérieur de la Nuvolari marque également une rupture. Audi promet des matériaux haut de gamme à chaque point de contact : commandes en aluminium anodisé, poignées de porte et bouches d'aération travaillées. Cette approche préfigure l'évolution des futurs modèles de série, après que la marque a reconnu un relâchement de la qualité perçue.

L'orientation future est claire : davantage de boutons physiques, des écrans de taille réduite et une qualité de finition rehaussée.

L'exclusivité comme argument ultime

Au-delà des aspects techniques, Audi joue la carte de la rareté absolue. Seulement 499 exemplaires de la Nuvolari seront produits, dont 182 pour le marché américain. Cette limitation drastique contraste violemment avec la stratégie de Lamborghini.

L'Huracán, prédécesseur de la Temerario, a été produit à plus de 24 000 unités sur dix ans. Le Gallardo avant elle avait atteint 14 000 exemplaires. La Temerario devrait suivre cette trajectoire, restant au catalogue jusqu'au début des années 2030 avec une production à cinq chiffres pratiquement assurée. Face à cette production de masse relative, les 499 Nuvolari apparaissent comme des collector instantanés.

Un écart de prix justifié ?

Audi positionne clairement la Nuvolari bien au-delà d'une simple Temerario rebadgée. La marque allemande vend une machine plus puissante, plus aérodynamique, dotée d'une carrosserie carbone intégrale, d'équipements spécifiques et d'une finition intérieure supérieure. Sans oublier une exclusivité radicale.

Reste que 275 000 euros d'écart représentent une somme considérable, même dans l'univers des supercars. Lamborghini pourrait d'ailleurs combler une partie de ce fossé avec de futures déclinaisons de la Temerario, potentiellement équipées de gains de puissance et d'améliorations aérodynamiques. Le duel entre ces deux cousines techniques ne fait peut-être que commencer.