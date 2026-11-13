Ford dévoile sa nouvelle Mustang NASCAR 2027 inspirée de la Dark Horse SC de 805 chevaux

Par Martin Rochard / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Ford a présenté sa Mustang NASCAR 2027 qui reprend fidèlement le design de la Dark Horse SC de 805 chevaux, avec un nouveau museau optimisé pour l'aérodynamisme.

Ford vient de lever le voile sur sa nouvelle Mustang destinée à la NASCAR Cup Series 2027, et la ressemblance avec sa cousine de route est frappante. Présentée le 11 novembre au Motorsports Hall of Fame of America lors de l'inauguration du Proud to Honor Veterans Day Classic, cette nouvelle monture de compétition s'inspire directement de la redoutable Mustang Dark Horse SC.

Un design calqué sur la version suralimentée de 805 chevaux

La tradition se perpétue chez Ford : les Mustang de course ont toujours repris les traits stylistiques des modèles de série. Pour 2027, c'est la Dark Horse SC qui sert de modèle. Cette version routière suralimentée développe pas moins de 805 chevaux et 895 Nm de couple grâce à son V8 de 5,2 litres, des chiffres suffisamment impressionnants pour justifier la transposition de son design en compétition.

Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Racing, résume la philosophie du constructeur : "La course améliore nos voitures de route, et nos voitures de route améliorent nos voitures de course." Cette approche bidirectionnelle se matérialise dans chaque détail de cette nouvelle NASCAR.

Un museau repensé pour l'aérodynamisme

Le changement le plus spectaculaire concerne l'avant du véhicule. NASCAR décrit ce nouveau design comme une forme optimisant l'aérodynamisme, avec un refroidissement accru pour la version routière et un appui aérodynamique renforcé pour la voiture de course.

Ford n'a pas communiqué les chiffres de puissance ou d'efficacité aérodynamique spécifiques à la version Cup. La raison est simple : NASCAR impose des limites strictes sur l'appui total, la traînée et la puissance moteur. Les équipes travaillent donc dans un cadre réglementaire précis, indépendamment des performances de la Mustang de série.

Une identité visuelle affirmée sur circuit

La carrosserie de la Cup Series reprend quasi intégralement la face avant de la Dark Horse SC, conservant ce museau qui définit l'identité de la voiture de production. L'objectif affiché de Ford était de transposer cette silhouette en Cup Series sans la diluer dans un gabarit générique.

Depuis plusieurs années, la Cup Series impose des carrosseries standardisées, où les constructeurs se différencient principalement par les détails de l'avant et de l'arrière. Ce nouveau museau étroitement lié à une voiture de route offre à Ford une identité plus marquée sur piste à l'approche de 2027.

Trois écuries prêtes à en découdre

Team Penske, RFK Racing et Front Row Motorsports aligneront toutes cette nouvelle carrosserie dès la saison prochaine. Le baptême du feu aura lieu lors des Daytona Speedweeks, avec comme apothéose la 69e édition des 500 Miles de Daytona le 21 février 2027. Cette épreuve clôturera la phase d'ouverture de la saison et constituera le premier véritable test de cette nouvelle configuration face à la concurrence.

Un dévoilement chargé de symboles

Ford a choisi de présenter sa nouvelle arme de compétition lors du Proud to Honor Veterans Day Classic plutôt que lors d'un événement médiatique classique. Cette course inaugurale mettait en piste 12 pilotes Ford Racing au volant de Mustang Dark Horse R, répartis en six équipes de deux pilotes, une pour chaque branche de l'armée américaine.

Les bénéfices de l'événement sont reversés au profit des militaires, des vétérans et de leurs familles. Les Dark Horse R engagées ont donné au Classic sa propre dimension sportive, distincte du dévoilement de la voiture de Cup. Ces modèles de production modifiés s'inscrivent dans la même lignée Mustang, avec un niveau de préparation situé juste en dessous de celui des machines de Cup Series.

Ford capitalise cette année sur le badge Dark Horse à travers plusieurs programmes, notamment les voitures GT3 qui ont arboré une livrée commémorant une course historique de 1901, témoignant de la richesse du patrimoine sportif de la marque.