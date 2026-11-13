Audi A4 électrique : le lancement repoussé à 2029, un coup dur pour la marque allemande

Par Luc Morandini / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Audi retarde son A4 électrique jusqu'en 2029 en raison de complications dans le développement de la plateforme SSP du groupe Volkswagen.

Un nouveau coup dur pour la stratégie électrique d'Audi

Le constructeur aux quatre anneaux vient d'annoncer un report significatif dans sa feuille de route électrique. L'Audi A4 E-tron, très attendue par les amateurs de la marque, ne verra pas le jour avant 2029, soit un an de plus que prévu initialement. Cette décision intervient dans un contexte compliqué pour le groupe Volkswagen, qui peine à finaliser sa plateforme technique de nouvelle génération.

Initialement programmée pour une mise en production en 2028 dans l'usine d'Ingolstadt en Allemagne, cette berline électrique devait incarner la transition électrique d'un modèle emblématique. L'A4 classique, rebaptisée A5 dans sa dernière génération thermique, constitue depuis des décennies l'un des piliers commerciaux de la marque allemande.

La plateforme SSP accumule les retards

Au cœur de ce report se trouve la Scalable Systems Platform (SSP), une architecture révolutionnaire annoncée en 2021 avec de grandes ambitions. Le groupe Volkswagen avait prévu de lancer les premiers véhicules basés sur cette plateforme dès 2026, avec une projection de plus de 40 millions de véhicules produits sur cette base.

Cette plateforme universelle devait marquer une rupture totale dans la stratégie du groupe. L'objectif était ambitieux : remplacer l'ensemble des plateformes actuelles, qu'elles soient dédiées aux véhicules électriques (MEB 400V et PPE 800V) ou aux modèles thermiques (MQB, MLB et MSB). Une architecture unique pour tous les segments et tous les types de motorisation.

Des caractéristiques techniques prometteuses

La SSP avait été présentée comme une plateforme "tout électrique, entièrement numérique et hautement évolutive". Fonctionnant en 800V, elle promettait des économies d'échelle considérables grâce à la mutualisation des composants matériels, des batteries et des logiciels entre toutes les marques du groupe.

Cinq ans après son annonce, le calendrier a glissé d'au moins trois années. Un retard qui reflète les difficultés techniques et les contraintes financières auxquelles fait face le géant allemand dans sa transition vers l'électrique.

Audi distancée par ses concurrents allemands

Ce report place Audi dans une position délicate sur le marché des berlines électriques premium de taille moyenne. Ce segment connaît actuellement une croissance rapide et attire de plus en plus d'acheteurs européens en quête de véhicules électriques raffinés.

Les principaux rivaux sont déjà sur le marché :

La BMW i3 nouvelle génération (à ne pas confondre avec l'ancienne citadine électrique du même nom)

La Mercedes Classe C électrique

La Tesla Model 3, leader incontesté du segment

Cette absence dans un segment stratégique pourrait coûter cher à Audi en termes de parts de marché et d'image. Alors que les constructeurs premium allemands rivalisent d'ingéniosité pour électrifier leurs gammes, Audi se trouve temporairement en retrait sur ce créneau porteur.

Volkswagen prendra les devants sur la SSP

Malgré ces difficultés, le groupe maintient ses ambitions pour la plateforme SSP. C'est finalement la marque Volkswagen qui inaugurera cette nouvelle architecture avec un SUV électrique T-Roc, suivi de près par une version électrique de l'iconique Golf.

Ces deux modèles seront produits dans l'usine de Wolfsburg en Allemagne, dans le cadre d'une vaste réorganisation des capacités de production européennes du groupe. La Golf thermique, elle, déménagera vers l'usine de Puebla au Mexique, libérant ainsi de l'espace pour la fabrication de véhicules électriques en Allemagne.

Un impact sur toute la stratégie du groupe

Le report de l'A4 E-tron n'est que la partie émergée de l'iceberg. La Golf électrique de 9e génération a également vu son calendrier repoussé en raison des contraintes budgétaires. Ces ajustements témoignent des défis considérables que représente le développement d'une plateforme aussi ambitieuse que la SSP.

Pour Audi, ce contretemps représente un dilemme stratégique majeur. Comment maintenir sa position sur le marché des berlines premium électriques en attendant 2029 ? La marque devra probablement renforcer ses modèles électriques existants et accélérer le développement d'autres véhicules pour combler ce vide dans sa gamme.