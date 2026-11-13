Audi A4 électrique : le lancement repoussé à 2029, un coup dur pour la marque allemande
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
Sommaire
Un nouveau coup dur pour la stratégie électrique d'Audi
Le constructeur aux quatre anneaux vient d'annoncer un report significatif dans sa feuille de route électrique. L'Audi A4 E-tron, très attendue par les amateurs de la marque, ne verra pas le jour avant 2029, soit un an de plus que prévu initialement. Cette décision intervient dans un contexte compliqué pour le groupe Volkswagen, qui peine à finaliser sa plateforme technique de nouvelle génération.
Initialement programmée pour une mise en production en 2028 dans l'usine d'Ingolstadt en Allemagne, cette berline électrique devait incarner la transition électrique d'un modèle emblématique. L'A4 classique, rebaptisée A5 dans sa dernière génération thermique, constitue depuis des décennies l'un des piliers commerciaux de la marque allemande.
La plateforme SSP accumule les retards
Au cœur de ce report se trouve la Scalable Systems Platform (SSP), une architecture révolutionnaire annoncée en 2021 avec de grandes ambitions. Le groupe Volkswagen avait prévu de lancer les premiers véhicules basés sur cette plateforme dès 2026, avec une projection de plus de 40 millions de véhicules produits sur cette base.
Cette plateforme universelle devait marquer une rupture totale dans la stratégie du groupe. L'objectif était ambitieux : remplacer l'ensemble des plateformes actuelles, qu'elles soient dédiées aux véhicules électriques (MEB 400V et PPE 800V) ou aux modèles thermiques (MQB, MLB et MSB). Une architecture unique pour tous les segments et tous les types de motorisation.
Des caractéristiques techniques prometteuses
La SSP avait été présentée comme une plateforme "tout électrique, entièrement numérique et hautement évolutive". Fonctionnant en 800V, elle promettait des économies d'échelle considérables grâce à la mutualisation des composants matériels, des batteries et des logiciels entre toutes les marques du groupe.
Cinq ans après son annonce, le calendrier a glissé d'au moins trois années. Un retard qui reflète les difficultés techniques et les contraintes financières auxquelles fait face le géant allemand dans sa transition vers l'électrique.
Audi distancée par ses concurrents allemands
Ce report place Audi dans une position délicate sur le marché des berlines électriques premium de taille moyenne. Ce segment connaît actuellement une croissance rapide et attire de plus en plus d'acheteurs européens en quête de véhicules électriques raffinés.
Les principaux rivaux sont déjà sur le marché :
- La BMW i3 nouvelle génération (à ne pas confondre avec l'ancienne citadine électrique du même nom)
- La Mercedes Classe C électrique
- La Tesla Model 3, leader incontesté du segment
Cette absence dans un segment stratégique pourrait coûter cher à Audi en termes de parts de marché et d'image. Alors que les constructeurs premium allemands rivalisent d'ingéniosité pour électrifier leurs gammes, Audi se trouve temporairement en retrait sur ce créneau porteur.
Volkswagen prendra les devants sur la SSP
Malgré ces difficultés, le groupe maintient ses ambitions pour la plateforme SSP. C'est finalement la marque Volkswagen qui inaugurera cette nouvelle architecture avec un SUV électrique T-Roc, suivi de près par une version électrique de l'iconique Golf.
Ces deux modèles seront produits dans l'usine de Wolfsburg en Allemagne, dans le cadre d'une vaste réorganisation des capacités de production européennes du groupe. La Golf thermique, elle, déménagera vers l'usine de Puebla au Mexique, libérant ainsi de l'espace pour la fabrication de véhicules électriques en Allemagne.
Un impact sur toute la stratégie du groupe
Le report de l'A4 E-tron n'est que la partie émergée de l'iceberg. La Golf électrique de 9e génération a également vu son calendrier repoussé en raison des contraintes budgétaires. Ces ajustements témoignent des défis considérables que représente le développement d'une plateforme aussi ambitieuse que la SSP.
Pour Audi, ce contretemps représente un dilemme stratégique majeur. Comment maintenir sa position sur le marché des berlines premium électriques en attendant 2029 ? La marque devra probablement renforcer ses modèles électriques existants et accélérer le développement d'autres véhicules pour combler ce vide dans sa gamme.
Questions fréquentes
Pourquoi l'Audi A4 électrique est-elle retardée ?
Le développement de la plateforme SSP (Scalable Systems Platform) du groupe Volkswagen accumule les retards. Cette architecture devait servir de base à la nouvelle A4 électrique, mais les contraintes techniques et financières ont contraint Audi à repousser le lancement d'un an.
Quelle était l'importance de cette A4 électrique pour Audi ?
L'A4 représente traditionnellement un pilier des ventes annuelles d'Audi. Sa version électrique devait jouer un rôle similaire dans la gamme électrifiée de la marque. Ce retard crée donc un vide important dans l'offensive électrique du constructeur allemand.
Quels sont les concurrents de cette future A4 électrique ?
La future A4 E-tron devra affronter la BMW i3 nouvelle génération, la Mercedes Classe C électrique et la Tesla Model 3, qui dominent déjà ce segment prisé des berlines premium électriques de taille moyenne.
Qu'est-ce que la plateforme SSP ?
La SSP est une architecture nouvelle génération développée par Volkswagen qui fonctionne en 800V. Annoncée en 2021, elle devait remplacer toutes les plateformes actuelles du groupe (MEB, PPE, MQB, MLB, MSB) pour mutualiser les coûts et améliorer l'efficacité.
Quels autres modèles sont touchés par ces retards ?
La Volkswagen Golf électrique de 9e génération subit également un report de calendrier. Les premiers modèles SSP seront finalement un SUV T-Roc électrique et une Golf électrique, tous deux produits à Wolfsburg en Allemagne.