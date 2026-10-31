Audi préparerait un SUV tout-terrain radical basé sur la plateforme Scout

Par Sarah Wagner / 31 octobre 2026 à 08:04 · 3 min de lecture

Audi envisagerait de produire 25 000 exemplaires annuels d'un SUV à châssis séparé basé sur Scout, dans l'usine américaine de Caroline du Sud.

Le constructeur allemand Audi pourrait créer la surprise avec un projet jusqu'ici gardé secret : un SUV tout-terrain radical à châssis séparé, produit aux États-Unis dans l'usine de Scout Motors. Une information qui bouleverserait la stratégie produit de la marque aux quatre anneaux.

Une production américaine de 25 000 unités par an

L'information provient d'un responsable gouvernemental américain qui a évoqué un chiffre précis lors de l'annonce par le président Trump d'une nouvelle usine d'assemblage Audi de 4 milliards de dollars en Géorgie. Selon cette source, Audi produirait 25 000 véhicules annuels dans l'usine Scout de Blythewood, en Caroline du Sud.

Il s'agirait du premier lien officiel entre la marque Audi et les installations de production de Scout Motors. Une partie de cette production pourrait même être destinée à l'exportation, laissant entrevoir une possible commercialisation en Europe.

Contacté sur le sujet, Scout Motors s'est contenté d'une réponse laconique : l'entreprise n'a rien à annoncer pour le moment. Pourtant, l'usine de Blythewood est bien réelle. Le groupe Volkswagen, maison-mère d'Audi, y investit 2 milliards de dollars pour faire renaître Scout comme marque de tout-terrain à châssis séparé.

Une architecture inédite pour Audi

Ce projet marquerait une révolution dans l'histoire récente d'Audi. La marque n'a jamais proposé de véhicule à châssis séparé dans sa gamme moderne, privilégiant systématiquement les architectures monocoques pour l'ensemble de ses SUV, du Q3 au futur Q9.

Le partenariat avec Scout offrirait à Audi un accès direct à une plateforme robuste de type "body-on-frame", similaire à celle des vrais tout-terrains. Les concepts Scout Traveler (SUV) et Terra (pick-up) présentés récemment adoptent justement cette construction traditionnelle, réputée pour ses capacités hors-route supérieures.

Une double stratégie énergétique

Les modèles Scout ont été dévoilés avec des motorisations entièrement électriques, mais l'entreprise a depuis élargi sa vision. Les futurs modèles seront proposés soit en version 100% électrique, soit avec le système Harvester, un prolongateur d'autonomie thermique conçu pour rassurer les clients qui s'aventurent régulièrement hors des sentiers battus.

Cette approche pragmatique pourrait parfaitement convenir à Audi pour un véhicule destiné aux utilisations intensives en tout-terrain.

Le PDG d'Audi dévoile ses ambitions

Gernot Döllner, patron d'Audi, a ouvertement évoqué cette orientation stratégique. "Après le lancement du Q9, nous pourrions également envisager les prochaines étapes et étendre notre portefeuille dans les deux directions", a-t-il déclaré, mentionnant à la fois les SUV tout-terrain robustes et les voitures de sport.

Le dirigeant allemand a même nommé explicitement ses cibles : le Mercedes Classe G et le Land Rover Defender. "Ces modèles ne se vendent pas en volumes énormes, mais ils génèrent des revenus très importants", a-t-il souligné. Une phrase qui ressemble étrangement à un argumentaire commercial pour justifier exactement le type de tout-terrain haut de gamme et à faible volume que la plateforme Scout pourrait supporter.

Un positionnement premium à forte marge

La stratégie d'Audi s'inscrit dans une logique de rentabilité plutôt que de volume. Le Classe G et le Defender prouvent qu'un positionnement premium sur le segment du tout-terrain de luxe peut générer des marges substantielles, même avec des productions limitées.

Avec 25 000 unités annuelles prévues, Audi viserait clairement ce créneau lucratif, tout en bénéficiant d'une plateforme partagée avec Scout pour optimiser les coûts de développement.

Aucune confirmation officielle

Malgré ces indices concordants, Audi n'a officiellement confirmé aucun projet de production en Caroline du Sud. La marque a certes présenté par le passé un concept SUV robuste orienté tout-terrain, mais sans jamais le relier à une usine spécifique ni à des chiffres de production concrets.

Le silence actuel du constructeur pourrait s'expliquer par le timing : avec le Q9 encore en phase de lancement et l'usine Scout en construction, toute annonce prématurée risquerait de brouiller la communication produit d'Audi. Mais les déclarations répétées de son PDG et cette fuite gouvernementale dessinent les contours d'un projet qui semble bien avancé dans les coulisses d'Ingolstadt.