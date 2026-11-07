SEMA Show 2024 : les 23 créations automobiles les plus folles de Las Vegas

Le SEMA Show de Las Vegas dévoile les préparations automobiles les plus spectaculaires, du Trophy Truck Honda hybride de 1300 chevaux aux restomods américains.

Las Vegas accueille la folie automobile mondiale

Le SEMA Show, rendez-vous annuel incontournable de l'univers de la personnalisation automobile, bat actuellement son plein au Las Vegas Convention Center. Avec une superficie d'exposition s'étendant sur près de 1,6 kilomètre d'un bout à l'autre, ce gigantesque événement accueille plus de 150 000 visiteurs venus du monde entier pour découvrir les créations les plus spectaculaires du moment.

Répartie sur quatre halls et de vastes espaces extérieurs, l'édition 2024 offre un panorama fascinant de l'industrie de l'aftermarket. Des show-cars de constructeurs aux réalisations d'ateliers de préparation réputés, en passant par des tout-terrains extrêmes et des machines de haute performance, le salon célèbre la diversité et la créativité sans limites de la scène automobile américaine.

Honda frappe fort avec un Trophy Truck hybride révolutionnaire

La révélation technique de cette édition provient sans conteste de Honda. Le constructeur japonais a levé le voile sur son nouveau Trophy Truck destiné au Score World Desert Championship 2027, une première dans l'histoire de cette discipline : il s'agit du tout premier véhicule hybride de la catégorie.

Les caractéristiques impressionnantes de ce monstre des dunes :

Un V6 2.4 litres biturbo développant 1300 chevaux

Une architecture électrique de 800 volts

Une puissance supérieure aux V8 atmosphériques de 9.0 litres actuellement utilisés

Basé sur le SUV Honda Passport de série

Développé conjointement par Honda Racing Corporation et Mason Motorsports, ce Trophy Truck sera piloté par Bryce Menzies, double vainqueur de la mythique Baja 1000. Cette incursion dans l'électrification du sport automobile tout-terrain illustre la tendance générale de l'industrie vers des solutions plus durables, même dans les disciplines les plus extrêmes.

Les classiques américains revisités

Le Chevrolet C-10 "Squarebody" de 1977 au service d'une bonne cause

Parmi les perles du salon figure un magnifique Chevrolet C-10 de 1977, affectueusement surnommé "Squarebody" par les aficionados en référence à ses lignes carrées caractéristiques. Ce modèle reste l'un des favoris de la scène custom américaine et continue d'inspirer les préparateurs les plus créatifs.

Cette réalisation particulière porte la signature de deux légendes de la personnalisation : Jeff Lutz et Clay Millican. Ils ont transformé ce pick-up vintage en un restomod de style "pro-street", dont la pièce maîtresse n'est autre qu'un V8 big-block développant 940 chevaux, alimenté par une carburation Edelbrock/Musi.

Au-delà de ses performances spectaculaires, ce C-10 porte une dimension philanthropique. Le véhicule sera en effet mis aux enchères au profit d'une œuvre caritative, les fonds récoltés étant destinés à financer des bourses TechForce pour des écoles professionnelles automobiles. Une belle manière d'allier passion automobile et engagement social.

Un hommage roulant à Volkswagen

Autre création remarquée du salon : le hauler de Raymond Canales, inspiré de l'univers Volkswagen. Terminé juste à temps pour ses débuts au SEMA Show, comme c'est souvent le cas pour les meilleures réalisations présentées, ce véhicule illustre la tradition qui veut que de nombreux projets soient finalisés dans l'urgence pour être dévoilés lors de l'événement.

Un salon qui repousse les limites de la créativité

Le SEMA Show confirme année après année son statut de vitrine mondiale de l'innovation et de la créativité dans l'univers de la personnalisation automobile. Qu'il s'agisse de véhicules de compétition repoussant les limites technologiques, de restomods célébrant le patrimoine automobile américain ou de créations totalement originales, l'événement offre un condensé unique de ce qui se fait de mieux dans le domaine.

Pour les passionnés européens, le SEMA Show constitue une source d'inspiration inépuisable, même si bon nombre de ces créations restent des pièces uniques destinées au marché nord-américain. Les tendances qui s'y dessinent influencent néanmoins régulièrement la scène tuning mondiale, de Tokyo à Paris en passant par Essen.