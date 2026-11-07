Cette Corvette Z06 biturbo développe 1000 chevaux au banc d'essai

Par Martin Rochard / 7 novembre 2026 à 10:02 · 3 min de lecture

Un préparateur texan a transformé la Chevette Z06 en monstre biturbo de 810 chevaux aux roues, dépassant largement la puissance d'origine.

La Corvette Z06 de huitième génération impressionne déjà avec son V8 atmosphérique de 5,5 litres développant 670 chevaux. Mais pour certains passionnés américains, cette cavalerie ne suffit pas. C'est le cas d'un propriétaire texan qui a confié sa sportive à Late Model Racecraft (LMR), un préparateur basé à Houston spécialisé dans les préparations extrêmes.

Une transformation radicale signée Late Model Racecraft

Steven Fereday, propriétaire de LMR, a relevé le défi de transformer cette Z06 en véritable monstre de puissance. Avant même d'arriver dans son atelier, la voiture avait déjà reçu quelques modifications atmosphériques chez un autre préparateur et tournait au carburant E85. Sur le banc de puissance, elle affichait alors environ 597 chevaux mesurés aux roues arrière.

L'objectif était clair : exploser ce chiffre tout en conservant une utilisation quotidienne possible avec du carburant ordinaire. Une équation complexe qui nécessitait une refonte complète de l'architecture moteur.

Des turbocompresseurs Precision pour doubler la cavalerie

Le cœur de cette préparation repose sur l'installation de deux turbocompresseurs Precision en configuration miroir. Le choix de ces turbos à roulements à billes avec refroidissement air-eau n'est pas anodin. Contrairement aux turbos lubrifiés à la graisse qui exigent un entretien tous les 2400 kilomètres environ, cette configuration simplifie drastiquement la maintenance.

Un système d'échangeur thermique air-eau alimente les deux côtés du compartiment moteur pour gérer la chaleur supplémentaire générée par la suralimentation. Les downpipes débouchent sur une ligne d'échappement volontairement courte, permettant au V8 à vilebrequin à plan plat de conserver sa sonorité caractéristique malgré l'ajout de la suralimentation forcée.

Reprogrammation intégrale des calculateurs

Au-delà du matériel, LMR a entièrement réécrit les cartographies des calculateurs moteur et transmission. Cette étape cruciale permet d'ajuster la pression d'embrayage et le comportement des passages de rapports pour que la boîte à double embrayage encaisse le surplus de couple sans broncher.

Fereday insiste sur ce point : la transmission constitue le véritable facteur limitant sur ce type de préparation haute puissance. D'autres préparateurs travaillant sur les plateformes GM ont adopté la même approche de déverrouillage logiciel pour repousser les limites.

810 chevaux aux roues avec du SP98 ordinaire

Les résultats au banc parlent d'eux-mêmes : la Corvette Z06 biturbo développe désormais 810 chevaux mesurés aux roues arrière et 588 lb-ft de couple (environ 797 Nm), le tout en fonctionnant au SP98 standard. Un gain d'environ 213 chevaux aux roues par rapport à la configuration précédente, tout en abandonnant le carburant E85.

LMR estime la puissance réelle au vilebrequin autour de 1000 chevaux, bien qu'il s'agisse d'un calcul et non d'une mesure directe sur banc moteur. Le chiffre confirmé et mesuré reste celui de 810 chevaux aux roues arrière.

Un comportement civilisé malgré la puissance

Selon Fereday, la voiture conserve un comportement de Z06 d'origine en mode Touring. Le bruit des turbos se fait entendre sous les passages souterrains lors de la conduite normale, mais sans aucun problème à charge partielle. La docilité reste au rendez-vous pour un usage quotidien.

Le préparateur recommande toutefois l'installation de pneumatiques arrière plus adhérents pour ceux qui envisagent des accélérations en première ou deuxième vitesse. Les gommes d'origine peinent à transmettre un tel couple sans patiner.

Une approche applicable à d'autres V8 General Motors

Cette préparation biturbo s'inscrit dans une tendance observée sur les moteurs V8 de la famille small-block GM. D'autres ateliers poursuivent des objectifs similaires avec des kits biturbo pour moteurs crate, visant des puissances équivalentes sans recourir à des carburants spécialisés.

Pour les propriétaires de Z06 tentés par cette transformation, l'argument de vente de Fereday est clair : une voiture fonctionnant au SP98, utilisable quotidiennement, garée normalement au garage, et exploitable intensivement sans maintenance particulière entre deux sorties. Un équilibre rare sur ce niveau de puissance.

Cette réalisation démontre une fois de plus le potentiel titanesque de la plateforme C8, capable d'encaisser le double de sa puissance d'origine avec les modifications adéquates. De quoi faire réfléchir Chevrolet sur les futures déclinaisons extrêmes de sa supercar abordable.