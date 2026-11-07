Ce Mazda MX-5 embarque 13 rotors et 4 turbos : la folie d'un YouTubeur américain

Ce Mazda MX-5 embarque 13 rotors et 4 turbos : ...

Par Luc Morandini / 7 novembre 2026 à 10:02 · 3 min de lecture

Un préparateur américain a installé deux moteurs rotatifs totalisant 13 rotors dans une Mazda MX-5, dont un 12 rotors affichant 4 500 chevaux.

Un préparateur spécialisé dans les projets délirants

Rob Dahm n'en est pas à son coup d'essai avec les Mazda MX-5 de première génération. Ce YouTubeur américain s'est fait une spécialité d'installer des motorisations toujours plus improbables dans ces roadsters japoniques légers. Mais son dernier projet franchit un cap spectaculaire : une MX-5 équipée de 13 rotors au total, répartis entre deux moteurs distincts.

Présentée au salon SEMA 2026 de Las Vegas sur le stand de Haltech, l'entreprise de gestion moteur qui sponsorise le projet, cette création a attiré tous les regards. Et pour cause : sous le capot se trouve un assemblage moteur qui défie toute logique mécanique conventionnelle.

Le secret des 13 rotors : deux moteurs pour le prix d'un

L'astuce de cette Mazda hors-norme réside dans une configuration pour le moins inhabituelle. Le massif 12 rotors installé à l'emplacement habituel du moteur ne sert en réalité qu'à l'apparat. Ce bloc impressionnant développe théoriquement 4 500 chevaux, mais n'est absolument pas relié à la transmission.

Le véritable travail de propulsion est assuré par un moteur rotatif monorotor beaucoup plus compact, équipé d'un turbocompresseur Garrett GBC22. Cette architecture à deux étages permet d'afficher un spectacle visuel démentiel tout en conservant une configuration mécanique fonctionnelle.

L'équipe de Rob Dahm a soigneusement conservé tous les éléments périphériques du 12 rotors : câblage, lignes de carburant, accessoires. Objectif : que l'ensemble paraisse entièrement fonctionnel et que les spectateurs se demandent comment une telle mécanique peut tenir dans un si petit espace.

Un casse-tête d'intégration mécanique

Faire cohabiter ces deux moteurs rotatifs dans le compartiment moteur exigu d'une MX-5 a nécessité une ingénierie sur mesure. L'équipe a conçu des fixations triangulées intégrées directement au châssis, capables de résister aux oscillations latérales et aux balancements provoqués par la répartition inégale du poids.

Des compromis techniques nombreux

L'installation n'a rien d'évident. Les turbocompresseurs, collecteurs d'admission et rampes d'injection ont dû être remontés dans un ordre précis, certains composants servant de renforts structurels contre le châssis. Au total, trois turbocompresseurs équipent l'ensemble, chacun pesant environ 32 kilogrammes, ajoutant une charge considérable sur un train avant déjà fortement sollicité.

Pour gagner du temps face aux délais serrés, l'équipe a récupéré des composants de précédents projets de Dahm, notamment des faisceaux électriques déjà étiquetés. Repartir de zéro aurait été irréaliste compte tenu du calendrier.

Un marathon contre la montre jusqu'au salon

Avant même que le moteur ne tourne, l'équipe a célébré une étape cruciale : faire rouler la voiture. Le simple fait de charger cette MX-5 surchargée dans une remorque s'est transformé en défi technique, avec des débats sur la garde au sol face à une rampe pentue et l'arrière qui glissait latéralement sous l'effet du transfert de masse.

Finalement, après des mesures minutieuses et quelques prises de risque concernant le bas de caisse, la voiture a rejoint Las Vegas. Le salon SEMA s'est déroulé du 3 au 6 novembre dans la ville du Nevada, et la création de Rob Dahm est restée exposée les quatre jours sur le stand Haltech dans le hall central.

Une création qui fonctionne réellement

Malgré son apparence de projet purement esthétique, cette MX-5 aux 13 rotors démarre effectivement et se déplace sous sa propre puissance. Le monorotor assume son rôle de propulsion, même si le spectaculaire 12 rotors posé au-dessus n'a jamais besoin de tourner.

Ce projet illustre parfaitement la philosophie du salon SEMA : repousser les limites de la personnalisation automobile, quitte à frôler l'absurde. Rob Dahm prouve une nouvelle fois que dans l'univers du tuning extrême, seule l'imagination fixe les limites.