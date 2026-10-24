Mazda 3 essence et boîte manuelle : 3 200 km au volant de l'anti-SUV

Par Sarah Wagner / 24 octobre 2026 à 09:08 · 3 min de lecture

Avec son moteur 2.5 essence de 186 ch et sa boîte manuelle, la Mazda 3 reste une alternative rafraîchissante face aux SUV et hybrides qui dominent le marché.

Une compacte à contre-courant dans un monde électrifié

Dans un paysage automobile dominé par les SUV électrifiés et les hybrides rechargeables, la Mazda 3 fait figure d'anachronisme assumé. Cette compacte japonaise, avec son moteur essence atmosphérique de 2,5 litres et sa boîte manuelle, représente une espèce en voie de disparition. Combien de fois lit-on encore un essai d'une berline compacte essence manuelle à moins de 35 000 euros ? Pourtant, après 3 200 kilomètres au volant, force est de constater que cette Mazda 3 constitue un véritable plaisir au quotidien.

Le charme discret d'un choix atypique

Mazda n'est pas la marque la plus populaire en France, loin des volumes de Peugeot ou Renault. Pourtant, le constructeur d'Hiroshima produit des véhicules de qualité remarquable. Si la MX-5 reste exceptionnelle dans sa catégorie, d'autres modèles se montrent plus quelconques. La Mazda 3 se situe clairement dans le haut du panier.

Opter pour une berline compacte dans un monde d'SUV constitue déjà un acte de résistance. Choisir une Mazda 3 plutôt qu'une Golf ou une Corolla relève d'une démarche encore plus singulière. Cette rareté relative fait partie du charme du modèle.

Un design qui divise, une couleur qui séduit

Si l'arrière de la Mazda 3 ne fait pas l'unanimité avec ses lignes parfois controversées, la teinte Soul Red Crystal (en option à 950 euros) reste un classique absolu de la marque. Cette peinture métallisée profonde constitue sans hésitation le meilleur choix chromatique pour sublimer les lignes de la japonaise.

Un moteur atmosphérique discret mais suffisant

Habitué aux démarrages silencieux des hybrides et électriques, le réveil du quatre-cylindres de 2488 cm³ peut surprendre dans une rue calme. Pourtant, cette première impression s'efface rapidement. En circulation, le moteur ne se montre jamais désagréablement bruyant ou bourru.

Avec 186 chevaux seulement pour près de 2,5 litres de cylindrée, la cavalerie peut sembler modeste. Le 0 à 100 km/h en 9,5 secondes confirme le caractère posé de la mécanique. Mais dans la pratique, cette puissance s'avère largement suffisante, que ce soit sur départementales sinueuses ou sur autoroute. La Mazda 3 ne donne jamais l'impression d'être sous-motorisée.

Une direction précise et une boîte exemplaire

Associé à une direction précise et à une boîte manuelle six rapports particulièrement agréable, ce groupe motopropulseur procure un réel plaisir de conduite. On retrouve la philosophie Mazda qui fait le succès de la MX-5 : privilégier les sensations et l'agrément de conduite plutôt que les performances brutes. Pour ceux qui restent allergiques à la boîte manuelle, une version automatique existe également au catalogue.

Une habitabilité bien pensée malgré les apparences

Au-delà de ses qualités dynamiques, la Mazda 3 se révèle étonnamment pratique au quotidien. Ses dimensions compactes facilitent le stationnement, même dans des espaces réduits. L'habitacle, bien que dominé par un noir intégral typique des marques japonaises, peut paraître sombre et claustrophobe par moments.

Cependant, cette sobriété chromatique présente un avantage : l'intérieur conserve longtemps un aspect propre et soigné, contrairement à certaines finitions claires qui vieillissent mal.

Un coffre optimisé

Sur le papier, le volume de chargement accuse un retard face à la concurrence. Dans les faits, l'architecture du coffre maximise intelligemment l'espace disponible. L'accès est bien conçu, permettant de charger facilement les courses ou les bagages d'un week-end en famille.

Une ergonomie qui fait du bien

Avec sept années d'existence pour cette quatrième génération, la Mazda 3 commence à accuser son âge face aux systèmes multimédias dernier cri. L'écran peut sembler modeste comparé aux tablettes géantes qui fleurissent dans les habitacles modernes.

Pourtant, cette relative simplicité constitue un atout majeur. La taille de l'écran reste suffisante pour une lisibilité optimale. Surtout, la présence de boutons physiques et de la fameuse molette centrale rend l'utilisation infiniment plus simple et sûre en circulation que les interfaces tactiles qui monopolisent l'attention. Une vraie leçon d'ergonomie dont beaucoup de constructeurs feraient bien de s'inspirer.

Un choix rationnel dans un marché irrationnel

La Mazda 3 essence manuelle ne représente peut-être pas la tendance du moment. Elle n'affiche ni écusson électrifié, ni silhouette de SUV. Pourtant, elle incarne une forme de bon sens automobile : une voiture agréable à conduire, pratique au quotidien, fiable et accessible financièrement. Dans un marché automobile qui semble parfois perdre la raison, ce n'est pas si mal.