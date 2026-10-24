La légendaire Mercedes AMG Hammer pourrait renaître en version restomod

Par Luc Morandini / 24 octobre 2026 à 09:08 · 2 min de lecture

HWA, société allemande fondée par un co-créateur d'AMG, prépare un restomod de l'iconique Mercedes AMG Hammer des années 80, berline mythique capable de 300 km/h.

L'industrie automobile raffole des restomods, ces voitures anciennes modernisées avec les technologies actuelles. Et la prochaine création de HWA s'annonce particulièrement prometteuse : un hommage à la légendaire Mercedes AMG Hammer qui a marqué les années 80.

HWA, l'héritier spirituel d'AMG

Pour comprendre l'importance de cette annonce, il faut remonter aux origines. HWA a été fondée en 1998 par Hans Werner Aufrecht, dont les initiales forment le nom de l'entreprise. Cet ingénieur développement chez Daimler-Benz n'est autre que l'un des pères fondateurs d'AMG, la division performance de Mercedes.

Aujourd'hui, Mercedes-AMG est une filiale à part entière du constructeur allemand. Mais dans les années 80, AMG était encore un préparateur indépendant auquel Mercedes faisait appel pour créer des modèles en édition limitée particulièrement radicaux.

HWA perpétue cette tradition en concevant des machines exceptionnelles basées sur d'anciennes Mercedes-Benz. L'entreprise s'est notamment illustrée avec son impressionnant HWA Evo, un restomod de la Mercedes 190E Evo qui a fait sensation.

La Hammer originale : la berline qui a propulsé AMG vers la gloire

Dans les années 80, AMG a transformé une sage Mercedes 300E en véritable légende automobile. L'objectif était simple mais ambitieux : créer une berline d'apparence ordinaire capable d'atteindre 300 km/h.

Pour y parvenir, AMG a retiré le moteur 3,0 litres d'origine et l'a remplacé par un V8 de 5,5 litres. Mais il ne s'agissait pas d'un simple transplant du moteur de Classe S. Le bloc a été entièrement repoli, équilibré, équipé de pièces haut de gamme et testé au banc d'essai pour garantir sa fiabilité à très haute vitesse.

Des performances stupéfiantes pour l'époque

Avec 355 chevaux et 526 Nm de couple, ces chiffres peuvent sembler modestes aujourd'hui. Mais en 1986, ils étaient absolument démesurés pour une berline. AMG a ensuite modifié les jantes, ajusté les ailes et revu entièrement le réglage des suspensions.

La Mercedes AMG Hammer était née, et elle a propulsé la marque AMG sous les projecteurs internationaux. Cette voiture est devenue un symbole, l'incarnation parfaite du concept de "sleeper" : une apparence discrète pour des performances dévastatrices.

Le restomod HWA : un projet prometteur

L'image teaser diffusée par HWA révèle clairement la silhouette d'une Mercedes W124, la génération dont était issue la Hammer. HWA comprend parfaitement ce que représente cette voiture pour les passionnés de Mercedes, et un tel projet ne peut être entrepris à la légère.

Le défi consiste à offrir des performances brutales tout en conservant une esthétique civilisée et respectueuse de l'originale. HWA a brillamment réussi cet exercice avec son restomod de la 190E Evo, ce qui laisse présager le meilleur pour cette Hammer moderne.

Un savoir-faire éprouvé

Si une entreprise peut comprendre la passion qui entoure les plus belles Mercedes rapides du passé, c'est bien HWA. Avec sa connexion directe aux origines d'AMG et son expertise démontrée en matière de restomods, HWA possède toutes les cartes pour créer une Hammer digne de sa devancière.

Les détails techniques et la date de présentation n'ont pas encore été révélés, mais cette annonce suscite déjà l'enthousiasme des amateurs de Mercedes classiques et de sportives d'exception. Une chose est certaine : ce projet fera beaucoup parler de lui dans les mois à venir.