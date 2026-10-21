Le petit Classe G de Mercedes débarque d'ici 2026 pour conquérir une nouvelle clientèle

Par Luc Morandini / 21 octobre 2026 à 21:26 · 3 min de lecture

Mercedes prépare un Classe G compact qui arrivera dans les 24 mois, ciblant une clientèle différente du mythique 4x4 avec versions essence et électrique.

Mercedes-Benz s'apprête à bouleverser sa gamme de SUV avec l'arrivée imminente d'un Classe G compact. Loin d'être une simple déclinaison miniature du mythique tout-terrain, ce nouveau modèle vise une clientèle totalement différente et devrait débarquer sur le marché européen d'ici deux ans.

Un positionnement clairement distinct du Classe G traditionnel

Stefan Weckbach, PDG de Mercedes-AMG, ne laisse aucune ambiguïté planer sur le positionnement de ce futur modèle. "Nous nous assurerons que le petit Classe G cible un segment différent", a-t-il déclaré cette semaine. Autrement dit, Mercedes ne souhaite pas cannibaliser les ventes de son emblématique 4x4 carré.

Le dirigeant allemand a même été plus direct en affirmant que ce véhicule ne s'adressera pas "au véritable client du Classe G", celui qui entre en concession avec une idée fixe : repartir au volant du modèle full-size et rien d'autre. Cette stratégie permet à la marque à l'étoile de proposer une porte d'entrée plus accessible dans l'univers du Classe G, tout en préservant le prestige du modèle original.

Des capacités tout-terrain assumées mais limitées

Ola Källenius, PDG de Mercedes-Benz, ne cache pas sa fierté concernant le pedigree hors route du Classe G actuel. Il évoque régulièrement la montagne d'essais de Schöckl en Autriche, où chaque exemplaire est mis à l'épreuve. "Il n'existe qu'une seule voiture au monde capable de faire cela, et c'est le Classe G", souligne-t-il, faisant référence à des descentes atteignant 60 à 70 km/h sur ce terrain extrême.

Le petit Classe G ne sera pas conçu pour égaler ces performances. Mercedes assume cette différence et promet plutôt de "transporter l'esprit" du Classe G dans un format plus compact. Källenius garantit néanmoins de "très bonnes capacités tout-terrain" pour ce nouveau venu, fruit d'un développement centré sur plusieurs éléments techniques cruciaux :

La géométrie des suspensions

Les dimensions des roues

L'articulation des essieux

Ces composants constituent les fondations réelles des performances en terrain difficile, bien au-delà du simple design extérieur.

Une ressemblance familiale préservée

Malgré ce positionnement distinct, Mercedes tient à maintenir l'ADN visuel de la famille Classe G. Stefan Weckbach évoque un véhicule qui empruntera "certains gènes du Classe G" plutôt qu'une simple réplique réduite du camion à châssis séparé original.

Plusieurs prototypes camouflés ont déjà été aperçus sur les routes, confirmant un développement bien avancé. La silhouette devrait conserver les codes stylistiques reconnaissables entre mille du Classe G, tout en adoptant des proportions adaptées à son gabarit réduit.

Thermique et électrique au programme

L'évolution de la stratégie de motorisation illustre l'écoute de Mercedes envers ses marchés. Si une version électrique était initialement privilégiée, les concessionnaires nord-américains ont fait pression pour obtenir également une option essence. Michael Schiebe, prédécesseur de Weckbach, a finalement confirmé que les deux énergies seraient proposées.

Les informations actuelles évoquent un quatre-cylindres turbo pour la version thermique, tandis que la déclinaison électrique bénéficierait d'une transmission intégrale à deux moteurs. Mercedes n'a toutefois pas précisé si ces mécaniques seraient reprises directement de la gamme du GLA ou spécifiquement développées.

Une production hongroise pour maîtriser les coûts

Contrairement au Classe G traditionnel assemblé en Autriche dans l'usine historique de Graz, ce petit frère devrait voir le jour en Hongrie. Ce choix de localisation permettra vraisemblablement à Mercedes de proposer un tarif d'entrée plus attractif, cohérent avec le positionnement du véhicule face à des concurrents compacts premium comme le futur Range Rover Electric ou les SUV luxueux de taille réduite.

Avec une arrivée programmée d'ici 24 mois maximum, le petit Classe G devrait donc faire ses débuts commerciaux aux alentours de 2026, offrant aux amateurs de la marque une nouvelle façon d'accéder à l'univers du mythique tout-terrain sans pour autant franchir le seuil financier du modèle pleine grandeur.