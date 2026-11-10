Mercedes poursuit les moteurs thermiques jusqu'en 2040 : la stratégie double d'Ola Källenius

Par Sarah Wagner / 10 novembre 2026 à 11:18 · 3 min de lecture

Le PDG de Mercedes-Benz annonce le maintien des moteurs essence et diesel pour 10 à 15 ans minimum, parallèlement au développement électrique de la marque.

Le géant allemand Mercedes-Benz ne tournera pas le dos aux moteurs thermiques aussi rapidement qu'anticipé. Dans des déclarations qui vont à contre-courant du discours dominant sur l'électrification rapide, Ola Källenius, président du conseil d'administration, vient de confirmer que les motorisations essence et diesel resteront au catalogue pendant au moins une décennie, voire quinze ans.

Une transition électrique sur le temps long

Lors d'une table ronde avec la presse automobile, le dirigeant suédois a détaillé une vision pragmatique de la transition énergétique. "Le moteur à combustion sera encore présent pour au minimum 10 ans, probablement 15 ans de plus", a-t-il affirmé, repositionnant les échéances bien au-delà des horizons 2030 ou 2035 souvent évoqués.

Pour Källenius, la bascule vers la mobilité électrique représente une transformation industrielle s'étalant sur 20 à 25 ans, et non un basculement brutal. Cette approche progressive permettrait à Mercedes de répondre aux attentes variées de sa clientèle mondiale, tout en investissant massivement dans l'électrification.

40 nouveaux modèles thermiques et électriques d'ici 2027

La stratégie de l'étoile s'articule autour d'un programme ambitieux de 40 modèles sur trois ans, mêlant véhicules électriques et thermiques. Cette offensive produit, qui s'étendra jusqu'en 2026-2027, couvrira l'ensemble des motorisations : essence, diesel, hybrides rechargeables et électriques pures.

Mercedes investit notamment dans une gamme de moteurs compatible avec la future norme Euro 7, que le constructeur qualifie de "EU-7 ready". Cette gamme comprend même le maintien en production de son dernier V8 biturbo de 4,0 litres pour certains modèles haut de gamme, aux côtés des hybrides et des électriques.

Le V8 et même le V12 au programme

Contrairement aux annonces catastrophistes pour les amoureux de mécanique, Mercedes continue même à produire son moteur V12 pour certaines applications spécifiques. Une décision qui illustre la volonté de la marque de préserver son ADN premium tout en développant parallèlement son offensive électrique.

Le diesel garde tout son sens pour les gros rouleurs

Loin d'être condamné, le diesel conserve une place stratégique dans la gamme Mercedes. "Notre portefeuille de moteurs diesel est prêt pour l'avenir", a assuré Ola Källenius, précisant que ce carburant "restera au catalogue dans un avenir prévisible".

Le patron de Mercedes identifie clairement les segments où le diesel reste pertinent : les utilitaires légers et les grands modèles de tourisme, particulièrement pour les conducteurs effectuant entre 60 000 et 70 000 kilomètres par an. À ce niveau de kilométrage annuel, l'efficacité supérieure du diesel par rapport à l'essence ou même aux hybrides justifie pleinement son maintien.

Une électrification parallèle, pas alternative

Cette stratégie thermique prolongée ne signifie pas un ralentissement de l'électrification. Mercedes prévoit de proposer une alternative électrique pour chaque position significative de sa gamme d'ici la fin de la décennie. La marque à l'étoile joue ainsi sur les deux tableaux, refusant de tout miser sur une seule technologie.

"Tant qu'il existe une demande significative pour des moteurs à combustion interne de haute technologie, dans notre cas électrifiés, nous les proposons également", a précisé Källenius, liant directement la survie des moteurs thermiques à la demande client.

Que retenir pour les acheteurs français ?

Pour les automobilistes parcourant plus de 60 000 kilomètres annuels, cette annonce confirme que les motorisations diesel et essence efficientes ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Le choix restera possible pour au moins un cycle de possession supplémentaire, soit 5 à 7 ans.

Les véhicules électriques progressent plus rapidement dans les zones dotées d'infrastructures de recharge denses et de réseaux électriques propres, où les coûts énergétiques réduits compensent le prix d'achat supérieur sur plusieurs années. Pour les trajets autoroutiers longue distance ou dans les régions moins équipées, l'horizon de 10 à 15 ans pour les moteurs thermiques offre une marge de manœuvre appréciable.

Cette double stratégie témoigne d'un réalisme économique : Mercedes refuse de s'enfermer dans un tout-électrique prématuré, préférant accompagner ses clients selon leurs usages réels et leurs contraintes géographiques. Une approche qui tranche avec les discours plus radicaux de certains concurrents européens.