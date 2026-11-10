Mercedes poursuit les moteurs thermiques jusqu'en 2040 : la stratégie double d'Ola Källenius
Par Sarah Wagner · 3 min de lecture
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Le géant allemand Mercedes-Benz ne tournera pas le dos aux moteurs thermiques aussi rapidement qu'anticipé. Dans des déclarations qui vont à contre-courant du discours dominant sur l'électrification rapide, Ola Källenius, président du conseil d'administration, vient de confirmer que les motorisations essence et diesel resteront au catalogue pendant au moins une décennie, voire quinze ans.
Une transition électrique sur le temps long
Lors d'une table ronde avec la presse automobile, le dirigeant suédois a détaillé une vision pragmatique de la transition énergétique. "Le moteur à combustion sera encore présent pour au minimum 10 ans, probablement 15 ans de plus", a-t-il affirmé, repositionnant les échéances bien au-delà des horizons 2030 ou 2035 souvent évoqués.
Pour Källenius, la bascule vers la mobilité électrique représente une transformation industrielle s'étalant sur 20 à 25 ans, et non un basculement brutal. Cette approche progressive permettrait à Mercedes de répondre aux attentes variées de sa clientèle mondiale, tout en investissant massivement dans l'électrification.
40 nouveaux modèles thermiques et électriques d'ici 2027
La stratégie de l'étoile s'articule autour d'un programme ambitieux de 40 modèles sur trois ans, mêlant véhicules électriques et thermiques. Cette offensive produit, qui s'étendra jusqu'en 2026-2027, couvrira l'ensemble des motorisations : essence, diesel, hybrides rechargeables et électriques pures.
Mercedes investit notamment dans une gamme de moteurs compatible avec la future norme Euro 7, que le constructeur qualifie de "EU-7 ready". Cette gamme comprend même le maintien en production de son dernier V8 biturbo de 4,0 litres pour certains modèles haut de gamme, aux côtés des hybrides et des électriques.
Le V8 et même le V12 au programme
Contrairement aux annonces catastrophistes pour les amoureux de mécanique, Mercedes continue même à produire son moteur V12 pour certaines applications spécifiques. Une décision qui illustre la volonté de la marque de préserver son ADN premium tout en développant parallèlement son offensive électrique.
Le diesel garde tout son sens pour les gros rouleurs
Loin d'être condamné, le diesel conserve une place stratégique dans la gamme Mercedes. "Notre portefeuille de moteurs diesel est prêt pour l'avenir", a assuré Ola Källenius, précisant que ce carburant "restera au catalogue dans un avenir prévisible".
Le patron de Mercedes identifie clairement les segments où le diesel reste pertinent : les utilitaires légers et les grands modèles de tourisme, particulièrement pour les conducteurs effectuant entre 60 000 et 70 000 kilomètres par an. À ce niveau de kilométrage annuel, l'efficacité supérieure du diesel par rapport à l'essence ou même aux hybrides justifie pleinement son maintien.
Une électrification parallèle, pas alternative
Cette stratégie thermique prolongée ne signifie pas un ralentissement de l'électrification. Mercedes prévoit de proposer une alternative électrique pour chaque position significative de sa gamme d'ici la fin de la décennie. La marque à l'étoile joue ainsi sur les deux tableaux, refusant de tout miser sur une seule technologie.
"Tant qu'il existe une demande significative pour des moteurs à combustion interne de haute technologie, dans notre cas électrifiés, nous les proposons également", a précisé Källenius, liant directement la survie des moteurs thermiques à la demande client.
Que retenir pour les acheteurs français ?
Pour les automobilistes parcourant plus de 60 000 kilomètres annuels, cette annonce confirme que les motorisations diesel et essence efficientes ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Le choix restera possible pour au moins un cycle de possession supplémentaire, soit 5 à 7 ans.
Les véhicules électriques progressent plus rapidement dans les zones dotées d'infrastructures de recharge denses et de réseaux électriques propres, où les coûts énergétiques réduits compensent le prix d'achat supérieur sur plusieurs années. Pour les trajets autoroutiers longue distance ou dans les régions moins équipées, l'horizon de 10 à 15 ans pour les moteurs thermiques offre une marge de manœuvre appréciable.
Cette double stratégie témoigne d'un réalisme économique : Mercedes refuse de s'enfermer dans un tout-électrique prématuré, préférant accompagner ses clients selon leurs usages réels et leurs contraintes géographiques. Une approche qui tranche avec les discours plus radicaux de certains concurrents européens.
Questions fréquentes
Pourquoi Mercedes maintient-il ses moteurs thermiques aussi longtemps ?
Selon Ola Källenius, la transition vers l'électrique représente une transformation industrielle de 20 à 25 ans. Tant qu'une demande significative existe pour des moteurs à combustion performants, souvent électrifiés, Mercedes continuera de les proposer.
Quels types de véhicules conserveront le diesel chez Mercedes ?
Le diesel restera disponible principalement sur les utilitaires légers et les gros modèles de tourisme. Il demeure particulièrement adapté aux conducteurs parcourant entre 60 000 et 70 000 kilomètres par an, où son efficacité énergétique reste supérieure.
Mercedes abandonne-t-il pour autant l'électrique ?
Absolument pas. La marque prévoit d'offrir une alternative électrique pour chaque position significative de sa gamme d'ici la fin de la décennie, tout en maintenant ses motorisations thermiques en parallèle.
Les moteurs thermiques seront-ils conformes aux futures normes Euro 7 ?
Oui, Mercedes développe actuellement une gamme de moteurs qu'il qualifie de "EU-7 ready", prêts pour les futures normes Euro 7, incluant même son nouveau V8 pour certains modèles haut de gamme.
Cette stratégie concerne-t-elle le marché européen ?
Oui, bien que les déclarations aient été faites en Inde, cette stratégie globale s'applique à l'ensemble des marchés de Mercedes, y compris l'Europe où la marque adapte sa double approche thermique-électrique.