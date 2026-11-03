La Mercedes-AMG CLE 646 Mythos rugit sur le Nürburgring en vidéo

Par Laurence Jardin / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

La Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung, limitée à 30 exemplaires vendus, continue ses essais sur le Nürburgring avec son V8 biturbo de 637 chevaux.

Les ingénieurs de Mercedes-AMG n'ont pas dit leur dernier mot concernant la CLE 646 Spezialanfertigung. Deux mois après sa présentation officielle, cette bombe mécanique ultra-exclusive continue d'arpenter les virages mythiques du Nürburgring, comme le révèle une nouvelle vidéo d'espionnage publiée récemment.

Un prototype encore en développement sur l'Enfer Vert

Malgré son allure pratiquement finalisée, ce prototype arbore encore plusieurs éléments de carrosserie non peints, trahissant la poursuite des essais de mise au point. Le coupé à large voie adopte une silhouette particulièrement agressive, même dans cet état d'inachèvement apparent.

Sur la piste allemande, le V8 à vilebrequin à plan plat délivre une symphonie mécanique terriblement efficace, rappelant que Mercedes-AMG n'a pas encore totalement succombé à l'électrification généralisée. En 2026, alors que les réglementations sur les émissions et le bruit se durcissent inexorablement, ce type de mécanique devient de plus en plus rare.

Un V8 biturbo revu de fond en comble

Comme son nom l'indique sans ambiguïté, la CLE 646 Spezialanfertigung développe 646 chevaux métriques, soit 637 chevaux DIN. Cette puissance provient d'une version profondément modifiée du V8 4.0 litres biturbo M177 EVO, capable de délivrer 850 Nm de couple.

La particularité majeure réside dans l'adoption d'un vilebrequin à plan plat, garantissant des montées en régime plus franches et des réponses instantanées à l'accélérateur. AMG a également développé en partenariat avec Akrapovič un système d'échappement sur mesure, intégrant des composants en titane pour réduire la masse globale.

Propulsion et allégement radical

Contrairement à la CLE 53 dont elle est dérivée, cette version Mythos abandonne la transmission intégrale au profit d'une architecture à propulsion. Le V8 est associé à une boîte automatique à neuf rapports, privilégiant l'implication du conducteur à la facilité d'utilisation tous temps.

Les modifications visant à réduire le poids sont impressionnantes :

Suppression des sièges arrière

Retrait d'une grande partie de l'insonorisation

Éléments de carrosserie en fibre de carbone

Installation de sièges baquets ultra-légers

Arceau de sécurité intégré

Au total, la balance affiche 170 kg de moins que la version de départ, pour un poids final de 1 895 kg. Un chiffre encore élevé, mais remarquable compte tenu des équipements aérodynamiques et mécaniques ajoutés.

Des performances dignes d'une supercar

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le 0 à 100 km/h est expédié en 3,9 secondes, tandis que la barre des 200 km/h tombe en seulement 11,4 secondes. La vitesse maximale culmine à 310 km/h.

L'aérodynamique active mérite une mention spéciale : entièrement réglable manuellement, elle peut générer plus de 250 kg d'appui aérodynamique à vitesse maximale. Les suspensions KW à amortisseurs filetés proposent quatre positions de réglage pour s'adapter à tous les types d'utilisation, de la route au circuit.

Quel temps au tour sur le Nordschleife ?

Avec une telle fiche technique orientée piste, la CLE 646 Spezialanfertigung devrait logiquement établir un chrono impressionnant sur le Nürburgring. Cependant, elle restera très loin du record absolu de l'AMG One, dont le moteur d'inspiration Formule 1 a bouclé la Nordschleife en 6 minutes et 29,090 secondes.

Un objectif plus réaliste serait de rivaliser avec l'AMG GT Black Series de génération précédente, créditée d'un temps de 6 minutes et 48 secondes sur la configuration complète du circuit.

Une série ultra-exclusive déjà épuisée

Deuxième modèle de la gamme Mythos après la PureSpeed, cette CLE 646 Spezialanfertigung représente tout ce que Mercedes-AMG peut réaliser quand les contraintes commerciales s'effacent. Limitée à 30 exemplaires mondiaux, elle affichait complet avant même sa révélation publique en septembre dernier, pour un tarif dont on imagine qu'il dépassait largement les six chiffres.

Cette sortie sur le Nürburgring témoigne de la volonté d'AMG de livrer un produit parfaitement au point, malgré le caractère déjà exclusif et vendu de la série. Qu'il s'agisse d'ultimes réglages ou de tests de validation, cette démarche prouve l'engagement du constructeur envers ses clients les plus fortunés.

Et une CLE 63 plus accessible ?

Pour les amateurs qui ne disposent pas du budget nécessaire pour intégrer le club très fermé des propriétaires de Mythos, un espoir subsiste. AMG pourrait développer une CLE 63 classique, produite en plus grande série et proposée à un tarif plus raisonnable.

Cette version permettrait de profiter de l'expérience d'un V8 atmosphérique sans les extrêmes de la Spezialanfertigung, tout en conservant un niveau de performances et d'exclusivité largement suffisant pour la majorité des passionnés.

La concurrence ne faiblit pas

La CLE 646 Spezialanfertigung ne conservera pas longtemps son statut de coupé ultime chez Mercedes-AMG. Affalterbach travaille déjà sur une nouvelle Black Series basée sur l'AMG GT, qui devrait repousser encore les limites en matière de performances et de capacités sur circuit.

Dans un contexte automobile où l'électrification s'impose progressivement, ces modèles thermiques extrêmes représentent probablement les derniers feux d'une époque révolue. Chaque apparition publique, comme cette session d'essais au Nürburgring, devient donc un événement à savourer pour les amateurs de mécanique traditionnelle.