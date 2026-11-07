Hot Wheels lance des voitures de sport à construire en briques pour concurrencer Lego

Par Martin Rochard / 7 novembre 2026 à 18:19 · 3 min de lecture

Mattel dévoile sa nouvelle collection Brick Shop Racer Series avec six voitures Hot Wheels à assembler soi-même, à partir de 5 dollars, pour rivaliser avec Lego.

Mattel relève le défi face à Lego en lançant une nouvelle offensive dans l'univers des jeux de construction automobile. Le géant américain du jouet vient d'annoncer l'expansion de sa gamme Brick Shop avec une série inédite de voitures Hot Wheels à assembler soi-même, baptisée Racer Series.

Six modèles iconiques pour inaugurer la collection

La première vague, prévue pour janvier prochain, propose six véhicules qui raviront les amateurs d'automobiles sportives. Au programme : une Chevrolet Camaro ZL1 2024 toute fraîche, une Audi TT RS 2018 au design affûté, l'exclusive Maserati MC20 Pura, et deux légendes japonaises des années 90 – l'Acura NSX 1991 et la Honda S2000 1999. Les fans de longue date retrouveront également le célèbre Bone Shaker, création originale Hot Wheels au style hot rod reconnaissable entre mille.

Chaque modèle respecte l'échelle 1:64 qui fait la renommée de Hot Wheels depuis près de 60 ans. Cette fidélité aux dimensions permet aux nouveaux sets de s'intégrer parfaitement aux collections existantes de petites voitures.

Bien plus que de simples modèles statiques

Contrairement à certains sets de construction purement décoratifs, Mattel a pensé ces créations pour qu'elles restent fonctionnelles. Chaque véhicule repose sur une plaque de base métallique et dispose d'essieux en métal véritables. Les roues tournent réellement grâce à des pneus en matériau souple, permettant aux modèles assemblés de rouler comme leurs homologues en métal moulé.

L'assemblage reste accessible avec 27 à 29 pièces selon les véhicules. Des briques en résine lisse s'emboîtent facilement, tandis que des éléments spécialisés reproduisent fidèlement les silhouettes distinctives de chaque automobile. Les instructions détaillées rendent le montage simple, même pour les enfants dès six ans.

Un prix ultra-compétitif

Avec un tarif conseillé de 4,99 dollars (soit environ 4,60 euros), la Racer Series se positionne comme une alternative nettement plus abordable que les grandes créations Brick Shop lancées l'an dernier par Mattel. Ces dernières proposaient des ensembles plus élaborés et personnalisables, mais à des prix bien supérieurs.

Une stratégie offensive face à Lego

L'arrivée de ces sets à l'échelle Hot Wheels traditionnelle répond à une double ambition. D'une part, démocratiser l'accès au modélisme pour les jeunes passionnés avec un point d'entrée financièrement accessible. D'autre part, offrir aux collectionneurs chevronnés une nouvelle façon d'enrichir leurs étagères avec des véhicules emblématiques.

Mattel ne cache pas ses ambitions face au géant danois qui domine le marché des jouets de construction depuis des décennies. En s'appuyant sur la force de la marque Hot Wheels – l'une de ses licences les plus précieuses – le fabricant américain compte bien grignoter des parts de marché sur ce secteur lucratif.

Vingt modèles d'ici 2027

L'offensive ne s'arrêtera pas aux six premiers véhicules. Mattel a confirmé son intention de porter la collection à vingt modèles différents d'ici fin 2027. Si les quatorze références supplémentaires restent secrètes pour l'instant, cette expansion progressive laisse présager l'arrivée d'autres icônes automobiles en version brique.

Le croisement de deux univers passionnants

Cette initiative capitalise intelligemment sur la convergence entre deux loisirs populaires. Les collectionneurs Hot Wheels ne sont pas nécessairement férus de jeux de construction, mais la présence de véhicules sous licence officielle pourrait les inciter à découvrir cet univers. Inversement, les amateurs Lego friands de sets automobiles disposent désormais d'une alternative crédible.

Mattel applique à l'univers des briques sa philosophie historique : rendre les voitures désirables accessibles au plus grand nombre, quel que soit l'âge ou le budget. Plutôt que d'exiger un investissement conséquent en temps et en argent sur un projet d'envergure, la Racer Series propose un point d'entrée modeste qui pourrait encourager l'achat d'un premier modèle, puis d'un deuxième, jusqu'à constituer une collection complète.

Le constructeur américain dispose déjà de sets automobiles plus élaborés aux échelles 1:12, 1:16 et 1:32. En ajoutant ces créations 1:64 abordables à son catalogue, Mattel élargit son offre et multiplie les fronts face à Lego dans la bataille du jouet de construction automobile.