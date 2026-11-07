Ce van électrique Kia se transforme en camping-car ultra compact

Par Laurence Jardin / 7 novembre 2026 à 10:02 · 3 min de lecture

Un préparateur australien a métamorphosé le Kia PV5 en camping-car électrique baptisé Weekender, équipé d'un lit double et d'une cuisine coulissante.

Alors que le Volkswagen ID. Buzz fait parler de lui en Europe, un acteur australien vient bousculer le segment naissant des vans électriques aménagés. KombiLife, spécialiste des conversions, a présenté le Weekender, un camping-car compact basé sur le Kia PV5 Cargo qui pourrait bien redéfinir les escapades en fourgon aménagé.

Un aménagement pensé pour l'efficacité

Dévoilé au Canberra Caravan and Camping Show fin octobre, ce projet australien revendique le titre de premier camping-car basé sur le Kia PV5. KombiLife s'est associé à Kata Camperbox pour développer une conversion légère qui tire parti du plancher plat et de l'espace intérieur généreux du van électrique coréen.

L'aménagement intérieur se distingue par sa simplicité étudiée. Un côté du véhicule accueille une banquette-salon qui se transforme en lit double de 190 x 120 centimètres. Face à elle, une armoire de rangement optimise l'espace vertical. Les sièges avant pivotent pour créer un espace de vie convivial, transformant le van en véritable petit appartement roulant.

Une cuisine qui sort du lot

Plutôt que de sacrifier de précieux mètres carrés à une cuisine fixe, KombiLife a opté pour une solution ingénieuse : un module coulissant équipé d'une plaque à induction double zone. Cette installation s'alimente directement sur la batterie haute tension du PV5, éliminant totalement le besoin de transporter des bonbonnes de gaz.

Le système d'eau potable reste volontairement simple avec un réservoir de 11 litres, un robinet rechargeable et un bac pliable. Un réfrigérateur tiroir de 30 litres se glisse sous la partie avant du canapé, permettant de saisir une boisson fraîche sans sortir du véhicule.

La batterie au cœur du concept

Le principal atout de ce camping-car électrique réside dans l'exploitation intelligente de sa batterie de 71,2 kWh. Grâce à la fonction V2L (Vehicle-to-Load) du Kia PV5, le Weekender peut alimenter la plaque de cuisson et tous les appareils électriques sans nécessiter de batterie auxiliaire dédiée au camping.

KombiLife a également installé un système de conversion de tension pour faire fonctionner les équipements en 12 volts comme le réfrigérateur, l'éclairage et les ventilateurs. Le mode Utilitaire du véhicule représente un autre point fort : il permet d'utiliser le chauffage et la climatisation durant la nuit sans activer les autres systèmes, optimisant ainsi la consommation énergétique.

Des performances préservées

Sous l'aménagement camping, le PV5 conserve sa motorisation électrique à traction avant développant 161 chevaux et 250 Nm de couple. L'autonomie WLTP annoncée atteint 416 kilomètres avec la batterie de 71,2 kWh, tandis que la charge rapide DC permet de passer de 10 à 80 % en une trentaine de minutes.

Les ingénieurs ont veillé à limiter l'impact sur l'efficience énergétique. L'ensemble de l'aménagement ne pèse que 130 kilogrammes, un chiffre remarquablement bas qui préserve les performances du véhicule électrique.

Un look baroudeur

À l'extérieur, le Weekender adopte une allure plus aventurière avec des pneus tout-terrain Falken Wildpeak en dimension 215/65 R16, une barre de protection avant spécifique et des feux de conduite auxiliaires. Un auvent discret complète l'équipement pour profiter de l'ombre au campement.

Un toit relevable en préparation

L'impossibilité de se tenir debout à l'intérieur constitue le principal compromis de cette version initiale. KombiLife a toutefois déjà prévu la parade : un toit relevable optionnel arrivera en 2027, offrant non seulement davantage de hauteur sous plafond mais aussi un second lit double de 192 x 112 centimètres.

Cette évolution portera la capacité d'accueil à quatre personnes, rendant le compact Kia nettement plus polyvalent pour les familles ou les couples voyageant avec des enfants.

Une approche modulaire prometteuse

Le passage central dégagé mérite une mention particulière. Cette configuration permet de transporter des équipements volumineux comme un vélo, des planches de surf ou des skis. Des sacs de rangement souples en hauteur, des organiseurs de porte arrière et des compartiments supplémentaires maintiennent l'ordre parmi les petits objets.

Le premier exemplaire du Weekender, affiché à 79 990 dollars australiens (environ 50 000 euros) avec 4 448 kilomètres au compteur, a déjà trouvé preneur. Ce succès immédiat témoigne de l'intérêt croissant pour les vans électriques aménagés, une niche encore balbutiante mais prometteuse.

Contrairement aux camping-cars traditionnels qui nécessitent un moteur auxiliaire pour la production électrique, le PV5 Weekender illustre parfaitement comment l'électrification peut simplifier la vie en van aménagé. Kia a d'ailleurs conçu le PV5 dès l'origine pour faciliter ce type de conversions, une approche qui pourrait inspirer d'autres constructeurs sur ce marché émergent.