Kia déplore la disparition des voitures de passionnés : "On nous oublie complètement"

Par Sarah Wagner / 3 novembre 2026 à 19:24 · 4 min de lecture

Un ingénieur senior de Kia dénonce la marginalisation des conducteurs enthousiastes par l'industrie automobile, trop focalisée sur la technologie au détriment du plaisir de conduite.

L'industrie automobile moderne privilégie-t-elle la technologie au détriment du plaisir de conduite ? C'est en tout cas l'avis tranché d'un ingénieur senior de Kia, qui déplore l'abandon progressif des conducteurs passionnés par les constructeurs.

Un cri du cœur depuis les bureaux d'études de Kia

Graeme Gambold ne mâche pas ses mots. En tant qu'ingénieur en chef responsable du comportement routier et de la tenue de route chez Kia Australie, il occupe une position privilégiée pour observer les évolutions de l'industrie. Son constat est sans appel : les constructeurs délaissent purement et simplement les amateurs de conduite.

"Ce n'est pas vraiment un art en train de mourir, mais quand je me regarde, que je considère les personnes de ma génération, les passionnés de sport automobile et ce genre de profils, nous sommes profondément insatisfaits en ce moment. L'industrie nous oublie complètement", confie-t-il au magazine australien Carsales.

Des systèmes de sécurité de plus en plus intrusifs

L'ingénieur pointe également du doigt la multiplication des aides à la conduite qui s'imposent aux automobilistes, même les plus expérimentés. Trouver un véhicule offrant toutes les fonctionnalités souhaitées sans subir d'interventions électroniques non désirées relève désormais du parcours du combattant.

"Il est vraiment difficile de trouver une voiture qui se conduit agréablement. Il est vraiment difficile de trouver une voiture qui possède toutes les fonctionnalités mais aucune intervention de sécurité, dont je n'ai pas besoin", déplore-t-il.

Kia n'a pas totalement abandonné la partie

Heureusement, le constructeur coréen n'a pas complètement renoncé aux voitures procurant de vraies sensations. L'EV6 GT électrique et la défunte Stinger ont démontré que Kia possède l'expertise technique et les références en matière de performances pour créer des automobiles captivantes.

Cependant, l'industrie aurait grand besoin de modèles plus accessibles financièrement, qui privilégient le plaisir de conduite plutôt que la course aux écrans toujours plus grands, aux technologies de sécurité de plus en plus complexes et aux puissances démesurées.

Une berline propulsion ou une compacte sportive légère ?

Kia dispose déjà du savoir-faire et des compétences nécessaires pour produire une véritable voiture de passionné. Plutôt que de se lamenter sur leur disparition, le constructeur pourrait redonner aux enthousiastes de quoi s'enthousiasmer. Une berline sportive à propulsion arrière ou une compacte survitaminée légère et abordable constitueraient d'excellents points de départ.

Car se plaindre du manque de voitures de passionnés ne les fera pas revenir. Les construire, en revanche, pourrait changer la donne. Reste que cette décision n'appartient pas aux ingénieurs, mais aux dirigeants.

L'époque du thermique pur est révolue

Une autre question cruciale se pose : quelle motorisation pour ces futures voitures de passionnés ? Avec des réglementations antipollution toujours plus contraignantes, un modèle performance fonctionnant exclusivement à l'essence devient difficile à justifier, tant financièrement que techniquement.

Si Kia décide de construire une nouvelle voiture de conducteur digne de ce nom, un groupe motopropulseur hybride ou une configuration entièrement électrique s'imposeraient logiquement. Le premier permettrait de préserver une partie du caractère associé aux moteurs à combustion tout en bénéficiant de l'électrification, tandis que le second offrirait un couple instantané et des performances potentiellement spectaculaires.

Quoi qu'il en soit, les jours des voitures de performance relativement abordables fonctionnant uniquement à l'essence sont comptés.

Des réglementations qui corsent l'équation

Pourquoi les automobiles se transforment-elles progressivement en ordinateurs roulants ? Il faut rappeler que les constructeurs ne peuvent pas simplement abandonner ces systèmes d'assistance, même s'ils le souhaitaient.

Des réglementations de sécurité de plus en plus strictes imposent un nombre croissant d'aides à la conduite obligatoires sur les véhicules neufs. De l'assistance intelligente à la vitesse aux systèmes de maintien dans la voie, en passant par le freinage d'urgence automatique, les fabricants doivent désormais intégrer des technologies qui n'existaient même pas sur de nombreux véhicules il y a dix ans.

Le Vision Meta Turismo, un espoir pour les passionnés

Une lueur d'espoir pointe néanmoins à l'horizon. Kia a déjà laissé entrevoir ce qui pourrait devenir son prochain modèle destiné aux enthousiastes : une version de production du concept Vision Meta Turismo.

Cette berline sportive entièrement électrique est développée comme un successeur indirect de la Stinger. Karim Habib, directeur du design, la décrit comme une voiture destinée à la "génération gamer". Kia souhaite dépasser le cadre des SUV et proposer quelque chose de plus émotionnel, même si cela implique d'adopter une approche différente de la performance.

Des coûts de développement qui freinent le projet

Le projet n'avance toutefois pas aussi rapidement que Kia le souhaiterait. Karim Habib reconnaît que les coûts de développement élevés ralentissent la cadence. Néanmoins, le constructeur reste déterminé à commercialiser ce véhicule électrique de performance dédié. Un dérivé fastback serait également prêt à environ 90% pour la production.

Aucune date de lancement n'a été communiquée, et aucun des deux modèles n'est attendu dans les deux prochaines années. Néanmoins, si Kia veut véritablement prouver que les voitures de passionnés ne sont pas une espèce en voie de disparition, un successeur spirituel de la Stinger constituerait un excellent point de départ.

Entre contraintes réglementaires et impératifs commerciaux, l'équation demeure complexe pour les constructeurs. Mais l'engagement affiché par Kia pourrait redonner espoir aux conducteurs qui refusent de voir l'automobile se résumer à un simple moyen de transport bourré d'électronique.