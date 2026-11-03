L'hypercar électrique BYD de 3 millions de dollars s'écrase lors d'un test à haute vitesse

Par Martin Rochard / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

La Yangwang U9 Xtreme de BYD, hypercar électrique de 2 977 chevaux, s'est crashée sur un circuit chinois quelques jours avant sa tentative de record des 500 km/h.

Un crash spectaculaire pour l'hypercar électrique chinoise

Le constructeur chinois BYD vient de connaître un revers majeur dans sa quête du record de vitesse pour un véhicule électrique. Sa Yangwang U9 Xtreme, une hypercar électrique de 2 977 chevaux, s'est écrasée violemment lors d'essais à haute vitesse sur un circuit chinois début novembre. L'accident est survenu quelques jours seulement avant une nouvelle tentative prévue pour franchir la barre mythique des 500 km/h.

Des images et vidéos de l'épave, relayées sur les réseaux sociaux chinois le 2 novembre, montrent l'ampleur des dégâts. Le véhicule a perdu le contrôle sur la piste fermée avant de percuter une barrière avec une violence telle que l'essieu arrière s'est complètement détaché de la structure.

Le pilote miraculeusement indemne

Malgré la violence du choc, le pilote d'essai s'en est sorti sans blessure grave. Il aurait même pu sortir seul du véhicule accidenté, témoignant de l'efficacité de la cellule de sécurité de l'hypercar. Les clichés de l'accident révèlent des dommages considérables à l'avant comme à l'arrière de la carrosserie, mais l'habitacle est resté largement intact.

BYD n'a pas communiqué sur la vitesse exacte du véhicule au moment de l'accident ni sur les causes précises de la perte de contrôle. L'absence de départ de feu de la batterie après l'impact constitue également un élément rassurant sur la sécurité du système électrique haute tension de 1 200 volts.

Une architecture de sécurité poussée

La structure de sécurité de la U9 Xtreme repose sur une cellule passagers intensive en fibre de carbone. BYD qualifie cette architecture de "Super Carbon-Fiber Cabin", conçue pour offrir une rigidité torsionnelle élevée tout en protégeant les occupants en cas d'impact. L'accident a permis de valider cette approche dans des conditions extrêmes.

Déjà recordwoman mondiale

La Yangwang U9 Xtreme représente la version la plus extrême de la supercar électrique U9 de BYD. En septembre 2025, elle a atteint 496,22 km/h, devenant officiellement le véhicule électrique de série le plus rapide au monde, un record confirmé par le constructeur.

Une technologie de pointe

Cette performance repose sur plusieurs éléments techniques clés :

Quatre moteurs électriques développant 2 977 chevaux combinés

Une architecture électrique de 1 200 volts

Une batterie de 80 kWh optimisée pour la performance

Des pneus semi-slicks orientés circuit

Une version modifiée du système de suspension DiSus-X

La plateforme e4 à quatre moteurs permet à BYD de contrôler indépendamment le couple sur chaque roue. Cette même technologie donne à la U9 standard des capacités surprenantes comme la possibilité de sauter ou de "danser". Sur la version Xtreme, le système a été calibré pour des exigences bien plus sérieuses, notamment la conduite et les virages à très haute vitesse.

La quête des 500 km/h se poursuit

BYD a confirmé sa volonté de retourner sur la piste pour une nouvelle tentative de record aux Émirats arabes unis. L'objectif reste de dépasser son propre record de 496,22 km/h et de franchir enfin la barre symbolique des 500 km/h. L'impact de cet accident sur le calendrier exact de cette tentative demeure incertain.

Ce crash met en lumière les défis techniques considérables auxquels sont confrontés les constructeurs dans la course à la vitesse maximale pour les véhicules électriques. Avec ses 2 977 chevaux et sa technologie de pointe, la U9 Xtreme repousse les limites de ce qui est possible avec la propulsion électrique, mais ces vitesses extrêmes nécessitent une mise au point minutieuse.

BYD, géant mondial de l'électrique

Ce projet d'hypercar s'inscrit dans la stratégie d'image de BYD, devenu le plus grand fabricant mondial de véhicules électriques. Si la marque reste absente du marché américain, elle gagne progressivement du terrain en Europe où elle se rapproche des volumes de ventes de Ford. La U9 Xtreme, avec son prix de 3 millions de dollars, constitue une vitrine technologique extrême pour démontrer le savoir-faire du constructeur chinois.