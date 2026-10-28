BYD lance l'Altior, une berline de luxe à 280 000 € pour défier Rolls-Royce

Par Luc Morandini / 28 octobre 2026 à 19:44 · 3 min de lecture

Le constructeur chinois BYD dévoilera le 5 novembre à Dubaï l'Altior, une berline ultra-luxueuse qui vise frontalement la Rolls-Royce Ghost avec un prix annoncé autour de 280 000 euros.

Le constructeur chinois BYD s'apprête à frapper un grand coup dans l'univers du luxe automobile. Avec sa marque premium Yangwang, le géant de l'électrique dévoilera le 5 novembre prochain à Dubaï une berline baptisée Altior, conçue pour rivaliser avec les plus prestigieuses limousines du marché mondial.

Une offensive frontale contre Rolls-Royce

L'Altior – dont le nom dérive du latin signifiant "plus haut" – incarne l'ambition de BYD de conquérir le segment ultra-premium. Jusqu'ici connu sous le nom de code "HU", ce modèle se positionne au-dessus des flagships U8 et U9 de Yangwang, démontrant la volonté du constructeur de grimper encore dans la hiérarchie du luxe.

Le choix de Dubaï pour la présentation mondiale n'est pas anodin. La capitale émiratie constitue l'un des bastions de la Rolls-Royce Ghost, et BYD souhaite manifestement que sa nouvelle création soit photographiée dans les mêmes décors opulents que ses rivales britanniques avant son lancement en Chine et en Europe.

Des détails qui en disent long

Si BYD reste discret sur les spécifications techniques, les premiers visuels teaser révèlent des éléments significatifs. L'Altior arbore fièrement des portes arrière à ouverture antagoniste – ces fameuses "portes suicide" réservées aux modèles les plus exclusifs – ainsi qu'un capteur lidar monté sur le toit et d'imposantes jantes chromées.

Le design frontal emprunte visiblement au langage stylistique du Yangwang U8, le SUV tout-terrain haut de gamme de la marque. Cette cohérence esthétique suggère une identité visuelle forte à travers toute la gamme Yangwang.

Des mensurations imposantes

Selon les sources chinoises et malaisiennes, l'Altior afficherait une longueur totale de 5,50 mètres avec un empattement généreux de 3,35 mètres. Ces dimensions la placent légèrement en retrait d'une Rolls-Royce Ghost à empattement standard, tout en garantissant un espace intérieur royal, particulièrement aux places arrière.

Un positionnement tarifaire stratégique

Les estimations font état d'un tarif d'environ 2 millions de yuans, soit approximativement 280 000 euros. Si ce chiffre se confirme, l'Altior se retrouverait en concurrence directe avec les versions allongées de la Ghost et les finitions hautes de la Mercedes-Maybach Classe S, mais également avec la Maextro S800 développée conjointement par Huawei et JAC.

Ce positionnement représente un pari audacieux pour une marque qui n'a investi le segment ultra-luxe qu'en 2023 avec les U8 et U9. BYD démontre ainsi sa capacité à monter en gamme avec une rapidité déconcertante.

Une double identité commerciale

À l'instar d'autres modèles Yangwang, cette berline portera deux noms selon les marchés : Dingyao pour la Chine et Altior pour les marchés internationaux. Cette stratégie de double appellation permet à BYD d'adapter sa communication selon les zones géographiques tout en conservant une identité de marque cohérente.

Le mystère de la motorisation

BYD n'a divulgué aucune information concernant l'architecture technique de l'Altior. Le constructeur pourrait opter pour une déclinaison du système hybride rechargeable qui équipe le U8, ou dévoiler une toute nouvelle solution technologique spécialement développée pour ce modèle.

La présence du capteur lidar laisse présager un niveau d'assistance à la conduite particulièrement avancé, potentiellement avec des capacités de conduite autonome de niveau élevé.

L'Europe dans le viseur

Bien que le calendrier de commercialisation européen reste flou, l'appellation internationale "Altior" confirme que BYD envisage bien une diffusion au-delà des frontières chinoises. Le constructeur devra néanmoins adapter son offre aux exigences réglementaires européennes et convaincre une clientèle habituée aux marques de prestige établies.

Les spécifications définitives, les niveaux de finition et la confirmation officielle des tarifs sont attendus après la révélation de Dubaï. Ce modèle constituera un test crucial pour mesurer la capacité de BYD à s'imposer dans l'univers impitoyable du luxe automobile mondial.