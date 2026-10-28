BMW franchit le cap du million de véhicules déplacés sans conducteur dans ses usines
Par Sarah Wagner · 3 min de lecture
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Un million de déplacements sans conducteur : BMW franchit une étape majeure
Le groupe BMW vient d'atteindre un jalon impressionnant dans l'automatisation de ses processus de production. Depuis le lancement de son programme pilote en 2022, le constructeur allemand a effectué un million de déplacements de véhicules à l'intérieur de ses usines sans qu'aucun conducteur ne prenne place au volant.
Cette prouesse technologique s'appuie sur le système AFW (Automated Driving In-Plant), développé en partenariat avec l'entreprise suisse Embotech. Lancé initialement à l'usine de Dingolfing, ce dispositif équipe désormais quatre sites de production répartis sur deux continents.
Une technologie qui s'étend progressivement
Les usines de Dingolfing, Leipzig et Ratisbonne en Allemagne, ainsi que le site de production Mini à Oxford au Royaume-Uni, sont aujourd'hui opérationnels avec cette technologie. Ensemble, ces quatre usines réalisent environ 3 500 mouvements automatisés chaque jour.
Raymond Wittmann, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable de la production, souligne l'importance de cette réalisation : "Un million de véhicules déplacés grâce à la technologie de conduite automatisée et le déploiement de cette technologie sur quatre sites à ce jour démontrent la force d'innovation et les capacités de développement de notre réseau de production."
L'usine Mini d'Oxford, dernier site européen équipé
L'usine britannique de Mini à Oxford représente le quatrième et plus récent site à intégrer le système AFW dans ses opérations quotidiennes. Au cours de l'année écoulée, ce site a enregistré plus de 53 000 déplacements automatisés, une expérience qui servira de référence pour la future expansion du système vers les États-Unis.
L'intégration du système aux installations existantes s'est révélée particulièrement efficace. Les véhicules guidés automatiquement se connectent directement aux systèmes de contrôle de l'usine, permettant de franchir le cap des 53 000 mouvements sans perturber les chaînes d'assemblage adjacentes.
Une infrastructure LiDAR sans précédent
BMW affirme avoir déployé la plus grande infrastructure LiDAR d'Europe pour faire fonctionner ce système. Ces capteurs permettent à chaque véhicule de percevoir son environnement en temps réel et de réagir à la présence de personnes, de chariots élévateurs et d'autres véhicules circulant à proximité.
Le système fonctionne exclusivement dans des zones de production et de logistique définies, sans aucune circulation sur la voie publique. Sa fiabilité impressionne : BMW annonce une disponibilité supérieure à 99,5 % avec un fonctionnement ininterrompu 24 heures sur 24.
Cap sur les États-Unis en 2027
Fort de ce succès européen, BMW s'apprête à franchir l'Atlantique avec son système AFW. L'usine de Spartanburg en Caroline du Sud deviendra le cinquième site équipé et le premier sur le sol américain dès 2027.
Le constructeur munichois applique une stratégie prudente et progressive : démarrage à petite échelle, puis expansion une fois la technologie éprouvée en conditions réelles de production. Cette approche méthodique a déjà fait ses preuves en Europe.
Si BMW n'a pas encore communiqué le volume de véhicules qui seront déplacés à Spartanburg une fois le système AFW opérationnel, cette usine figure déjà parmi les plus importantes installations de production du groupe à l'échelle mondiale.
Une révolution dans la logistique industrielle
Au-delà des chiffres impressionnants, cette technologie représente une transformation profonde des processus de fabrication automobile. En automatisant les déplacements de véhicules entre les différentes zones de production, BMW optimise ses flux logistiques, réduit les temps d'attente et améliore la sécurité dans ses usines.
Le système transporte aussi bien des véhicules terminés que des modèles en cours de production, assurant une fluidité maximale dans l'ensemble de la chaîne de fabrication. Cette innovation s'inscrit dans la stratégie globale de BMW visant à moderniser son outil industriel et à renforcer sa compétitivité face à une concurrence toujours plus intense dans le secteur automobile.
Questions fréquentes
Comment fonctionne le système de conduite autonome de BMW en usine ?
Le système AFW déplace les véhicules finis ou en cours de production entre différentes zones sans conducteur. Il utilise la plus grande infrastructure LiDAR d'Europe pour détecter les personnes, chariots élévateurs et autres véhicules aux alentours.
Quelles usines BMW utilisent cette technologie automatisée ?
Quatre sites sont actuellement équipés : Dingolfing, Leipzig et Ratisbonne en Allemagne, ainsi que l'usine Mini d'Oxford au Royaume-Uni. L'usine de Spartanburg aux États-Unis rejoindra le réseau en 2027.
Quelle est la fiabilité du système de déplacement automatisé ?
BMW annonce une disponibilité supérieure à 99,5 % avec un fonctionnement 24 heures sur 24. L'usine Mini d'Oxford a enregistré plus de 53 000 déplacements automatisés sur la dernière année sans ralentissement des chaînes de production.
Cette technologie sera-t-elle utilisée sur route ouverte ?
Non, le système AFW fonctionne uniquement dans des zones de production et de logistique délimitées à l'intérieur des usines. Il ne s'agit pas d'une technologie destinée à circuler sur la voie publique.