BMW franchit le cap du million de véhicules déplacés sans conducteur dans ses usines

Par Sarah Wagner / 28 octobre 2026 à 19:44 · 3 min de lecture

BMW a déplacé un million de véhicules sans conducteur dans ses usines grâce à une technologie de conduite automatisée déployée sur quatre sites.

Un million de déplacements sans conducteur : BMW franchit une étape majeure

Le groupe BMW vient d'atteindre un jalon impressionnant dans l'automatisation de ses processus de production. Depuis le lancement de son programme pilote en 2022, le constructeur allemand a effectué un million de déplacements de véhicules à l'intérieur de ses usines sans qu'aucun conducteur ne prenne place au volant.

Cette prouesse technologique s'appuie sur le système AFW (Automated Driving In-Plant), développé en partenariat avec l'entreprise suisse Embotech. Lancé initialement à l'usine de Dingolfing, ce dispositif équipe désormais quatre sites de production répartis sur deux continents.

Une technologie qui s'étend progressivement

Les usines de Dingolfing, Leipzig et Ratisbonne en Allemagne, ainsi que le site de production Mini à Oxford au Royaume-Uni, sont aujourd'hui opérationnels avec cette technologie. Ensemble, ces quatre usines réalisent environ 3 500 mouvements automatisés chaque jour.

Raymond Wittmann, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable de la production, souligne l'importance de cette réalisation : "Un million de véhicules déplacés grâce à la technologie de conduite automatisée et le déploiement de cette technologie sur quatre sites à ce jour démontrent la force d'innovation et les capacités de développement de notre réseau de production."

L'usine Mini d'Oxford, dernier site européen équipé

L'usine britannique de Mini à Oxford représente le quatrième et plus récent site à intégrer le système AFW dans ses opérations quotidiennes. Au cours de l'année écoulée, ce site a enregistré plus de 53 000 déplacements automatisés, une expérience qui servira de référence pour la future expansion du système vers les États-Unis.

L'intégration du système aux installations existantes s'est révélée particulièrement efficace. Les véhicules guidés automatiquement se connectent directement aux systèmes de contrôle de l'usine, permettant de franchir le cap des 53 000 mouvements sans perturber les chaînes d'assemblage adjacentes.

Une infrastructure LiDAR sans précédent

BMW affirme avoir déployé la plus grande infrastructure LiDAR d'Europe pour faire fonctionner ce système. Ces capteurs permettent à chaque véhicule de percevoir son environnement en temps réel et de réagir à la présence de personnes, de chariots élévateurs et d'autres véhicules circulant à proximité.

Le système fonctionne exclusivement dans des zones de production et de logistique définies, sans aucune circulation sur la voie publique. Sa fiabilité impressionne : BMW annonce une disponibilité supérieure à 99,5 % avec un fonctionnement ininterrompu 24 heures sur 24.

Cap sur les États-Unis en 2027

Fort de ce succès européen, BMW s'apprête à franchir l'Atlantique avec son système AFW. L'usine de Spartanburg en Caroline du Sud deviendra le cinquième site équipé et le premier sur le sol américain dès 2027.

Le constructeur munichois applique une stratégie prudente et progressive : démarrage à petite échelle, puis expansion une fois la technologie éprouvée en conditions réelles de production. Cette approche méthodique a déjà fait ses preuves en Europe.

Si BMW n'a pas encore communiqué le volume de véhicules qui seront déplacés à Spartanburg une fois le système AFW opérationnel, cette usine figure déjà parmi les plus importantes installations de production du groupe à l'échelle mondiale.

Une révolution dans la logistique industrielle

Au-delà des chiffres impressionnants, cette technologie représente une transformation profonde des processus de fabrication automobile. En automatisant les déplacements de véhicules entre les différentes zones de production, BMW optimise ses flux logistiques, réduit les temps d'attente et améliore la sécurité dans ses usines.

Le système transporte aussi bien des véhicules terminés que des modèles en cours de production, assurant une fluidité maximale dans l'ensemble de la chaîne de fabrication. Cette innovation s'inscrit dans la stratégie globale de BMW visant à moderniser son outil industriel et à renforcer sa compétitivité face à une concurrence toujours plus intense dans le secteur automobile.