Audi et Porsche s'allient : la future sportive électrique partagera la plateforme des 718 Boxster et Cayman

Audi et Porsche s'allient : la future sportive ...

Par Sarah Wagner / 28 octobre 2026 à 19:44 · 3 min de lecture

Porsche fournira sa plateforme électrique des futurs 718 Boxster et Cayman à Audi pour sa sportive électrique à toit targa, attendue en 2027.

Les conférences financières des constructeurs automobiles réservent parfois des révélations inattendues. C'est exactement ce qui vient de se produire lors de la présentation des résultats du troisième trimestre 2026 de Porsche. Jochen Breckner, directeur financier de la marque de Zuffenhausen, a confirmé une information que les observateurs attendaient depuis des mois : Audi utilisera bel et bien la plateforme électrique développée pour les futurs 718 Boxster et Cayman.

Une collaboration stratégique entre les deux marques premium

« Nous fournissons notre plateforme électrique pour les 718 Boxster et Cayman, dont le lancement est prévu l'année prochaine, pour un projet Audi. Ils l'appellent C-Sport en interne, et nous recevrons un paiement financier de leur part. Ce versement est attendu en 2027 », a déclaré Jochen Breckner sans détour.

Cette confirmation met fin aux spéculations qui couraient depuis plus d'un an. En effet, Daniel Schuster, porte-parole du développement technique chez Audi, avait déjà laissé entendre que la future sportive électrique reposerait sur une plateforme « partagée au sein du groupe Volkswagen ». Porsche vient donc de connecter tous les points.

Une architecture commune, trois identités distinctes

Le partage de plateforme présente un intérêt économique évident, particulièrement pour trois modèles destinés à des marchés de niche. Le développement d'une architecture dédiée aux voitures de sport électriques représente un investissement colossal, notamment en raison des contraintes liées à :

L'intégration et le packaging des batteries

La répartition optimale des masses

La gestion thermique des composants électriques

L'atteinte des objectifs de performance

Cette mutualisation n'empêchera nullement Audi et Porsche de différencier leurs modèles. Chaque constructeur conservera sa liberté sur le design extérieur et intérieur, les réglages de suspension, les niveaux de puissance et d'autres caractéristiques propres à l'ADN de la marque. Le groupe Volkswagen maîtrise cette stratégie depuis des décennies.

Trois carrosseries pour trois expériences différentes

Si Porsche proposera à nouveau un roadster à capote en tissu et un coupé fixe, Audi fera le choix d'un toit targa électrique – une première dans l'histoire de la marque. Les deux panneaux de toit se rangeront sous la plage arrière, transformant la voiture fermée en découvrable en quelques secondes.

Une architecture technique prometteuse

Les spécifications techniques restent encore confidentielles, mais Porsche a déjà confirmé que les batteries seront positionnées à l'emplacement de l'ancien moteur thermique des 718. Cette configuration centrale arrière offrira plusieurs avantages décisifs : une position de conduite plus basse, une meilleure répartition des masses et une rigidité structurelle accrue.

Pour répondre aux puristes, les trois modèles intégreront des simulations de changements de rapports et des sons de moteur artificiels. Une approche controversée mais de plus en plus répandue dans l'univers des sportives électriques.

Côté motorisation, le concept Audi présentait une propulsion avec un seul moteur électrique, mais la plateforme peut accueillir un moteur avant pour une configuration quattro intégrale. Quant au poids, le concept C affiche 1 690 kg sur la balance – un chiffre correct sans être exceptionnel pour une électrique de cette catégorie.

Un nouveau langage stylistique pour Audi

Au-delà de l'aspect purement technique, le Concept C revêt une importance capitale pour Audi. Il inaugure un nouveau langage de design qui influencera l'ensemble de la gamme, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Après des années d'écrans surdimensionnés, de commandes tactiles omniprésentes et de plastiques brillants peu convaincants, Audi opère un virage à 180 degrés. Le Concept C préfigure une approche radicalement différente : moins d'écrans, davantage de boutons et commutateurs physiques, et des matériaux premium incluant du véritable métal plutôt que des imitations bon marché.

Cette sportive électrique ne représente donc pas qu'un simple exercice de style. Elle symbolise le retour aux fondamentaux de la marque, la redécouverte de ce qui fait l'essence d'une Audi, même si elle repose sur des bases techniques Porsche.

Calendrier et perspectives

Porsche a d'ores et déjà confirmé la présentation des nouveaux 718 Boxster et Cayman électriques pour 2026, sans préciser si les deux variantes de carrosserie seront dévoilées simultanément. La version de série du Concept C Audi est quant à elle programmée pour 2027.

Cette collaboration illustre parfaitement la stratégie du groupe Volkswagen : optimiser les investissements tout en préservant l'identité de chaque marque. Et dans un contexte où l'électrification impose des coûts de développement toujours plus élevés, ce type de partenariat devrait se multiplier dans les années à venir.