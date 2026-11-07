Audi A4 B9 : le premium allemand accessible à moins de 20 000 euros en occasion

Audi A4 B9 : le premium allemand accessible à m...

Par Sarah Wagner / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

L'Audi A4 B9, arrivée en 2015, se trouve aujourd'hui à moins de 20 000 euros sur le marché de l'occasion avec de nombreux atouts premium.

Dans la bataille des berlines compactes premium allemandes, l'Audi A4 joue une partition singulière. Face à la BMW Série 3 qui mise sur le dynamisme et la Mercedes Classe C qui capitalise sur son prestige, l'A4 préfère la carte de la discrétion efficace. Et aujourd'hui, la génération B9 lancée en 2015 devient une option d'occasion particulièrement séduisante, avec des prix passant sous la barre symbolique des 20 000 euros.

Un design affûté qui a bien vieilli

Lors de son lancement en 2015, l'Audi A4 B9 pouvait sembler au premier regard similaire à sa devancière. Pourtant, une observation plus attentive révèle un design nettement plus tranchant et affirmé. Les flancs sculptés, les feux avant dentelés et les subtils éléments aérodynamiques lui confèrent une présence routière indéniable. Les phares Matrix LED, proposés en option, constituaient à l'époque une véritable prouesse technologique.

L'adoption de la plateforme MLB Evo, alors nouvelle chez Audi, a permis de gagner quelques centimètres en longueur et d'améliorer l'habitabilité générale. Sept ans après sa sortie, le modèle conserve une allure moderne qui ne trahit pas son âge.

Une gamme moteur complète et évolutive

L'Audi A4 B9 se distingue par l'étendue de sa palette mécanique, avec des motorisations régulièrement optimisées pour réduire consommations et émissions.

Côté essence

Un 1.4 TFSI turbo de 150 ch : fluide mais juste suffisant à pleine charge

Deux 2.0 TFSI : 190 ch et 252 ch, ce dernier réservé aux versions Quattro

Côté diesel

Deux 2.0 TDI développant 150 et 190 ch

Un V6 3.0 TDI de 272 ch pour les amateurs de performances

Des déclinaisons Ultra pour les 2.0 TDI, optimisées pour l'économie

À partir de 2017, Audi introduit une nouvelle nomenclature avec les appellations 35, 40 et 45 selon la puissance, pour les essence comme les diesel. Le restylage de 2019 marque un tournant avec l'arrivée de la technologie mild hybrid sur tous les diesel, accompagnée de nouvelles puissances : 136 ch (30 TDI), 163 ch (35 TDI) et 204 ch (40 TDI).

Transmission et comportement routier

La boîte robotisée à double embrayage S Tronic reste une option très plébiscitée, offrant douceur et réactivité. On en trouve beaucoup sur le marché de l'occasion, ce qui témoigne de sa popularité.

Sur le plan dynamique, il faut être lucide : avec sa traction avant, l'A4 ne peut rivaliser avec le comportement aiguisé de la BMW Série 3 à propulsion. Le constructeur d'Ingolstadt a donc privilégié le confort et la fluidité. Les versions SE et Sport s'acquittent honorablement de cette mission avec une suspension équilibrée.

Attention toutefois aux finitions S Line et Ultra : abaissées et chaussées de grandes roues, elles adoptent une suspension nettement plus ferme qui peut se révéler inconfortable sur mauvais revêtement. La suspension adaptative en option apporte une vraie amélioration en permettant de moduler le comportement selon les besoins.

Habitacle et finition : le premium à portée de main

L'intérieur de l'A4 B9 respire la qualité, avec des matériaux soignés et une ergonomie maîtrisée. L'habitabilité se révèle généreuse, notamment aux places arrières où la banquette se divise selon un système 40/20/40 particulièrement pratique.

Deux bémols cependant : l'espace aux pieds du conducteur s'avère un peu juste, et les pédales sont légèrement décalées vers la droite, ce qui peut gêner sur long trajet. Certains propriétaires signalent également des bruits parasites provenant du tableau de bord, sans que cela n'altère fondamentalement la qualité perçue de l'ensemble.

Essence ou diesel : que choisir ?

Le marché de l'occasion propose actuellement un peu plus de versions essence que diesel. Si vous tractez régulièrement ou parcourez de longues distances, le diesel s'impose avec ses consommations pouvant descendre jusqu'à 4 litres aux 100 km. Pour un usage mixte avec une majorité de trajets courts, les motorisations essence 2.0 TFSI de 190 ch représentent un excellent compromis.

Avec des prix désormais accessibles sous les 20 000 euros pour des exemplaires bien entretenus, l'Audi A4 B9 constitue une porte d'entrée séduisante vers le premium allemand, conjuguant qualité de fabrication, technologies modernes et discrétion assumée.