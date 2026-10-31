Cette Audi Quattro survitaminée cache un V8 de 750 ch capable de monter à 10 000 tr/min

Cette Audi Quattro survitaminée cache un V8 de ...

Par Sarah Wagner / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Le préparateur britannique Audacious Automotive dévoile sa IV, un restomod d'Audi Quattro équipé d'un V8 atmosphérique de 750 ch atteignant 322 km/h.

Le préparateur britannique Audacious Automotive vient de lever le voile sur un projet aussi fou qu'ambitieux : la IV, une réinterprétation radicale de l'iconique Audi Quattro à empattement court. Loin d'être un simple exercice de style, cette création associe l'ADN de la légendaire sportive allemande aux entrailles mécaniques de l'Audi RS4 B7, le tout sublimé par une mécanique capable de grimper jusqu'à 10 000 tr/min.

Un mariage audacieux entre deux générations

L'Audacious IV repose sur un concept original : greffer la silhouette agressive de la Quattro Sport des années 1980 sur la plateforme technique de l'Audi RS4 B7 (2006-2008). Ce choix n'est pas anodin. Selon Mac Zaglewski, fondateur d'Audacious, cette génération de RS4 offre le meilleur compromis entre raffinement moderne et sensation de conduite analogique.

Le préparateur a délibérément écarté l'idée d'utiliser la RS3 actuelle, pourtant équipée d'un cinq-cylindres qui aurait semblé plus fidèle à l'esprit Quattro. La raison ? L'impossibilité d'installer une boîte manuelle, la rigidité moindre de la structure et surtout le système de transmission intégrale Haldex à dominante traction, là où le différentiel Torsen de la RS4 privilégie le train arrière.

Quatre déclinaisons mécaniques démesurées

Le cœur battant de cette IV se décline en quatre versions distinctes, toutes basées sur le V8 atmosphérique de 4,2 litres d'origine. La configuration d'entrée de gamme bénéficie d'un compresseur volumétrique portant la puissance à 600 chevaux. Une version Stage Two, dotée de renforts internes, de systèmes de refroidissement et d'alimentation améliorés, atteint les 750 chevaux.

Mais c'est la variante ultime qui retient toute l'attention : une version atmosphérique capable de tourner à 10 000 tr/min. Les clients peuvent même choisir de supprimer totalement le compresseur s'ils privilégient la montée en régime et la sonorité pure. Quelle que soit la configuration, la puissance transite par la boîte manuelle à six rapports d'origine de la RS4.

Un poids plume pour des performances stratosphériques

Audacious vise des objectifs de masse particulièrement ambitieux. Les exemplaires construits à partir d'une coque de Quattro d'origine devraient afficher entre 1 400 et 1 450 kg sur la balance, tandis que les versions dotées d'une carrosserie intégrale en fibre de carbone descendraient à seulement 1 200 kg. Cette dernière option, qui ne nécessite aucun véhicule donneur, devrait représenter environ 80% de la production totale.

Avec un tel rapport poids/puissance, la vitesse de pointe annoncée de 322 km/h devient crédible, plaçant cette IV dans une catégorie de performance rarement atteinte par les restomods.

Un design inspiré par la compétition

Visuellement, l'Audacious IV puise son inspiration dans la version Groupe B de la Quattro, avec quelques clins d'œil à la 90 IMSA GTO qui lui succéda en compétition. Les ailes élargies, les prises d'air généreuses et les lignes tendues évoquent immédiatement l'univers du rallye des années 1980.

Détail notable : aucun logo Audi ne vient orner la carrosserie. Audacious a développé sa propre identité visuelle pour marquer l'indépendance de sa création vis-à-vis du constructeur d'Ingolstadt.

Un habitacle résolument analogique

L'intérieur rompt totalement avec le raffinement technologique de l'RS4 moderne. Le tableau de bord, l'instrumentation et les commandes ont été entièrement redessinés pour retrouver l'approche brutaliste et fonctionnelle de la Quattro originale. Tous les équipements numériques ont été supprimés dans une quête de pureté et de connexion avec la conduite.

Seule concession au confort moderne : les fameux sièges "wingback" à réglages électriques de l'RS4, reconnaissables à leurs larges joues latérales, ont été conservés pour garantir un maintien optimal lors des accélérations brutales que permet cette mécanique hors norme.

Avec ce projet, Audacious Automotive prouve qu'il reste possible de réinventer une icône sans la trahir, en combinant héritage esthétique et performances contemporaines. Reste désormais à connaître le prix de cette folie mécanique et les délais de production pour les passionnés français tentés par l'aventure.