Cette Datsun 240Z reçoit un V6 biturbo de 400 chevaux et une carrosserie en carbone

Nissan dévoile une Datsun 240Z modernisée avec le V6 biturbo de l'actuelle Nissan Z, des pièces Nismo et une carrosserie intégrale en fibre de carbone.

Nissan s'apprête à créer la sensation au SEMA Show 2026 avec une interprétation radicale de sa mythique Datsun 240Z. Baptisée Datsun S30 Concept, cette réalisation audacieuse marie l'ADN d'une icône des années 1970 avec la technologie mécanique de l'actuelle Nissan Z. Un projet qui va bien au-delà d'une simple restauration esthétique.

Un V6 biturbo moderne dans une carrosserie classique

Sous le capot de cette S30 bat le cœur de la Nissan Z contemporaine : le moteur VR30DDTT, un V6 biturbo de 3,0 litres développant 400 chevaux en configuration d'origine. Mais Nissan n'en est pas resté là. Le constructeur japonais a confié la préparation à des spécialistes, avec l'installation de turbocompresseurs Garrett PMAX, d'admissions d'air froid Nismo et d'un échangeur thermique haute performance.

Si Nissan reste discret sur la puissance finale, les composants installés laissent présager un gain substantiel par rapport aux chiffres d'origine. L'alimentation en carburant est assurée par un réservoir de 38 litres signé Radium Engineering, associé à une pompe DeatschWerks capable de débiter 450 litres par heure. Un équipement dimensionné pour supporter une utilisation intensive sur circuit.

Une transmission taillée pour la performance

La transmission n'a pas été négligée dans ce projet ambitieux. La puissance transite par une boîte manuelle à six rapports FS6 issue de l'actuelle Nissan Z, épaulée par un embrayage double disque Nismo et son volant moteur assorti. La motricité est optimisée grâce à un différentiel autobloquant Nismo R200, garantissant une distribution optimale de la cavalerie aux roues arrière.

Le carbone au service de la légèreté

L'un des aspects les plus remarquables de cette Datsun S30 Concept réside dans sa carrosserie entièrement revue. Les ailes avant, le capot, le becquet, les pare-chocs et le hayon ont été remplacés par des éléments en fibre de carbone. Cette cure d'amaigrissement drastique permet d'abaisser significativement la masse tout en conservant la silhouette caractéristique qui a fait le succès de la 240Z originale.

La livrée retenue pour l'occasion arbore le bleu Seiran de Nissan, rehaussé par un kit de décalcomanies célébrant les 40 ans de Nismo. Un clin d'œil à l'héritage sportif de la marque.

Un châssis de course pour une vraie sportive

Techno Toy Tuning a pris en charge la refonte complète du châssis. Au menu : des combinés filetés, des bras de suspension avant et arrière, des barres anti-roulis et des renforts de coupelles d'amortisseurs. La direction bénéficie d'une crémaillère Ultimate avec biellettes usinées, tandis qu'un traversant avant Evolved complète les modifications.

Le freinage confié à Wilwood s'articule autour d'étriers six pistons FNSL6R à l'avant, mordant sur des disques deux pièces de 300 millimètres de diamètre. À l'arrière, des étriers quatre pistons s'attaquent à des disques de 280 millimètres. Le tout est monté sur des jantes forgées Nismo LM-RS6 de 43 centimètres de diamètre et 23 centimètres de large.

L'empreinte de Chris Forsberg

Ce projet a été développé en collaboration avec Chris Forsberg, champion de Formula Drift. Cette association n'est pas anodine et s'inscrit dans la tradition de Nissan de cultiver ses liens avec la discipline du drift, comme l'avait déjà illustré le concept Z à toit T-bar présenté précédemment.

La Datsun S30 Concept sera présentée au public du 3 au 6 novembre lors du SEMA Show 2026 à Las Vegas, aux côtés d'autres créations Nissan dont la voiture de course Project NAT2 Z et une renaissance du concept Sentra Spec V. Une démonstration de force du département performance de Nissan, qui prouve que les Z classiques peuvent parfaitement accueillir la technologie moderne sans perdre leur âme.