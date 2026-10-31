Cupra Raval : l'habitacle surprend par son habitabilité et son ambiance sportive

Le Cupra Raval se distingue par un intérieur riche en matériaux, une habitabilité généreuse pour sa catégorie et un coffre de 441 litres dignes d'une compacte.

Le Cupra Raval, petit SUV électrique urbain de la marque sportive espagnole, révèle un habitacle soigné qui rompt avec les standards habituels de la catégorie des citadines. L'accent a été mis sur une ambiance pseudo-premium et sportive, avec une attention particulière portée aux matériaux et à l'habitabilité.

Une présentation intérieure ambitieuse

Dès l'installation à bord, le Raval affiche ses intentions avec des garnitures métalliques cuivre-bronze caractéristiques de la marque, disséminées dans tout l'habitacle. Les inserts de tableau de bord imprimés en 3D apportent une touche de modernité, tandis que les sièges sport à dossier enveloppant avec appuis-tête intégrés équipent même les versions intermédiaires comme notre exemplaire d'essai en finition V1.

Les finitions haut de gamme proposent un éclairage d'ambiance animé projeté sur les panneaux de portes, bien que cette fonction ne soit pas disponible sur notre modèle de test. Quelques éléments trahissent toutefois le positionnement tarifaire du véhicule, notamment la partie supérieure du tableau de bord dont la texture brillante a tendance à se refléter de manière distrayante sur le pare-brise en plein jour.

Position de conduite et ergonomie classique

Contrairement à certaines citadines électriques, la position de conduite n'est pas particulièrement basse. Elle reste bien configurée, avec des commandes positionnées de façon conventionnelle et un siège avant offrant un excellent maintien et de multiples réglages. L'espace aux places avant se révèle généreux pour une petite voiture, avec des rangements bien pensés incluant une zone de stockage spacieuse à deux niveaux dans la console centrale, complétée par un accoudoir et des vide-poches de portes bien dimensionnés.

Le choix du tout-tactile maintenu

Alors que Volkswagen et Skoda ont récemment réintégré des commandes physiques sous l'écran principal pour faciliter l'accès aux fonctions de climatisation, d'aide au stationnement et des systèmes d'aide à la conduite, Cupra a fait le choix de conserver une interface entièrement tactile. Les curseurs tactiles pour le volume audio et la température, souvent critiqués pour leur manque d'intuitivité, sont également de la partie.

Une habitabilité qui surprend

C'est probablement sur le terrain de l'habitabilité que le Raval marque le plus de points face à la concurrence. Les mesures effectuées démontrent que la citadine espagnole surpasse la Renault 5 avec des marges significatives en matière d'espace aux places arrière. Plus impressionnant encore, elle égale le Kia EV2 pour l'espace à la tête et aux jambes.

Deux adultes de taille moyenne peuvent ainsi s'installer confortablement l'un derrière l'autre, sans contorsions particulières pour l'accès. Un atout non négligeable pour un véhicule de ce gabarit, qui pourra réellement servir de voiture familiale occasionnelle.

Un coffre aux dimensions généreuses

Le coffre constitue un autre point fort remarquable du Raval. Grâce à un plancher modulable en hauteur, deux configurations sont possibles : soit un espace de chargement réduit à niveau avec le seuil, soit un volume maximal de 441 litres sous la plage arrière. Cette capacité est comparable à celle d'une berline compacte de segment C comme la Volkswagen Golf, un exploit pour une citadine.

Multimédia : efficace mais perfectible

L'écran tactile de 32,8 cm baptisé "One Infotainment" ne marque pas de rupture majeure avec les systèmes précédents de la marque. Son interface permet d'accéder assez facilement aux principales fonctions, avec la possibilité de personnaliser les raccourcis affichés sur l'écran d'accueil pour limiter les manipulations.

Notre exemplaire d'essai en finition V1 embarquait la navigation d'origine, absente sur la version de base Origin qui nécessitera donc la duplication d'écran du smartphone pour guider le conducteur. Paradoxalement, cette même finition Origin est la seule à ne pas proposer la recharge sans fil pour smartphone.

Le système de navigation intégré fonctionne correctement et se programme facilement, même si la plupart des utilisateurs préféreront probablement recourir à leur téléphone. À ce sujet, la connexion Apple CarPlay a montré une fâcheuse tendance à se déconnecter entre deux trajets, nécessitant un nouvel appairage, même si tout fonctionnait correctement une fois la connexion établie.

Détail pratique : les poignées motorisées

Les poignées de porte escamotables motorisées ont un comportement particulier : elles se rétractent automatiquement après un court délai si vous êtes sorti en laissant les clés dans le véhicule. Pas d'inquiétude, une simple pression sur l'avant de la poignée les fera ressortir immédiatement.

Au final, le Cupra Raval présente un habitacle parmi les plus accueillants et les mieux finis de la catégorie des citadines, avec une habitabilité et un volume de coffre qui dépassent les standards du segment. Seul bémol : le maintien d'une interface entièrement tactile qui ne fera pas l'unanimité.