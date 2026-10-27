Citadines sportives électriques : la Cupra Raval VZ défie l'Alpine A290

Par Laurence Jardin / 27 octobre 2026 à 15:51 · 3 min de lecture

La nouvelle Cupra Raval VZ arrive sur le marché français pour concurrencer l'Alpine A290, avec la promesse d'être une citadine sportive électrique enfin utilisable au quotidien.

Le défi de l'électrique pour les citadines sportives

Comment des modèles comme l'Alpine A290 ou la toute nouvelle Cupra Raval VZ pourraient-ils partager des points communs avec une supercar à moteur central ? La réponse tient en un mot : l'utilisabilité. Cette qualité reste le casse-tête des constructeurs qui tentent de convaincre les amateurs de citadines sportives d'abandonner les hydrocarbures pour les électrons.

La hot hatch a toujours fait de la polyvalence sa force fondamentale. L'idée initiale consistait à greffer un moteur performant dans une humble compacte, puis à transformer l'ensemble de la conception autour de ce cœur battant. Le résultat : une voiture conservant sa praticité tout en gagnant énormément en agrément. Un véhicule accessible financièrement, utilisable quotidiennement et procurant un réel plaisir de conduite.

Les performances sont là, mais l'autonomie fait défaut

Les versions électriques de ce concept ont certainement atteint des performances comparables à leurs ancêtres thermiques. Elles sont même devenues plus abordables, au point qu'avec les aides gouvernementales, l'achat d'une A290 ou d'une Raval VZ équivaut financièrement à celui d'une des dernières citadines sportives essence encore disponibles, comme la Mini John Cooper Works.

Mais peut-on réellement conduire l'une de ces électriques au quotidien ? L'utiliser dans toutes les situations qu'on attend d'une compacte polyvalente ? C'est une équation difficile à résoudre, particulièrement pour l'Alpine A290.

L'Alpine A290 : séduisante mais contraignante

Cette voiture a immédiatement séduit lors de son introduction il y a deux ans. Pourtant, vivre avec une A290 en usage prolongé a révélé certaines réalités moins flatteuses. L'espace aux places arrière est si restreint qu'il fait grincer des dents même un enfant de 10 ans. Son coffre de 300 litres apparaît minuscule, même pour les standards d'une citadine.

Certes, il s'agit d'une petite voiture, et ces dimensions réduites pouvaient être anticipées. Mais le véritable problème se situe ailleurs : une autonomie réelle de seulement 225 à 240 kilomètres à vitesse autoroutière. Tous les essayeurs ont rapporté la même expérience frustrante : le plaisir de conduite est indéniable, mais dès qu'on s'éloigne du domicile, la préoccupation constante de trouver une borne de recharge gâche le plaisir.

Une citadine sportive peut-elle se permettre d'être capricieuse ?

Une hot hatch peut-elle se permettre d'être exigeante ? De jouer les divas ? De devenir un objet de luxe réservé aux courts trajets d'agrément, complétant un garage déjà pourvu de véhicules plus pratiques ? Cette approche semble manquer l'essence même du concept de citadine sportive.

La Cupra Raval VZ, une solution plus sérieuse ?

C'est précisément pour découvrir si une hot hatch électrique véritablement utilisable existe que la Cupra Raval VZ mérite toute notre attention. Elle est la première voiture à arriver sur les routes françaises construite sur la toute nouvelle plateforme MEB21 du groupe Volkswagen, spécialement conçue pour les véhicules électriques du segment B.

Cette base technique inédite pourrait bien apporter les réponses aux limitations de l'A290. Une meilleure gestion de l'espace intérieur, un coffre plus généreux et surtout, l'espoir d'une autonomie permettant enfin d'envisager sereinement les trajets du quotidien sans calculer en permanence le prochain arrêt à la borne.

L'avenir des citadines sportives se joue maintenant

Le marché des hot hatches électriques s'élargit rapidement, et cette confrontation entre l'Alpine A290 et la Cupra Raval VZ illustre parfaitement les enjeux actuels. Les constructeurs doivent prouver que leurs modèles électriques peuvent égaler, voire surpasser, les qualités d'usage qui ont fait le succès des citadines sportives thermiques pendant des décennies.

La question n'est plus de savoir si les performances sont au rendez-vous – elles le sont manifestement. Le véritable défi consiste à proposer un package global qui ne demande aucun compromis sur l'utilisabilité. La Cupra Raval VZ aura-t-elle les arguments pour y parvenir ? Les prochains essais sur routes françaises nous le diront.