Alpine A310 Vision : le concept rétro-futuriste qui défie Porsche au Salon de Paris 2026

Alpine dévoile l'A310 Vision, un concept électrique spectaculaire qui réinterprète son modèle historique avec une architecture totalement moderne.

Le Salon de Paris 2026 se transforme en véritable machine à remonter le temps automobile. Après la Citroën 2CV électrique, la Renault 8 Gordini modernisée ou encore la résurrection de la Fiat Multipla, c'est au tour d'Alpine de puiser dans son patrimoine historique. La marque de Dieppe frappe fort avec l'A310 Vision, un concept spectaculaire qui réinvente l'une de ses créations les plus emblématiques.

Une sportive électrique aux proportions radicales

Là où la nouvelle 2CV vise l'accessibilité de la mobilité électrique, Alpine emprunte une direction diamétralement opposée. L'A310 Vision se positionne comme une sportive au profil surbaissé et à la carrure imposante, conçue pour rivaliser directement avec la Porsche 911. Il s'agit d'une interprétation contemporaine de l'A310 originale, dévoilée en 1971 comme alternative plus confortable à la compacte et radicale A110.

Le timing de cette présentation ne doit rien au hasard : l'A310 historique célèbre cette année son 55e anniversaire, tandis que la version V6 souffle ses 50 bougies. Plutôt que de simplement ressusciter un nom prestigieux pour l'apposer sur un véhicule moderne, Alpine a créé un design résolument actuel qui amalgame des éléments stylistiques des deux générations du coupé classique.

Un design rétro-futuriste maîtrisé

Les proportions constituent l'atout majeur de l'A310 Vision. Avec une longueur de 4,55 mètres, une largeur arrière de 2,03 mètres et une hauteur contenue à 1,18 mètre seulement, le concept affiche une posture large et basse qui ne détonnerait pas aux côtés d'une 911. Son empattement de 2,45 mètres accentue encore davantage son caractère de sportive compacte.

L'équipe de design s'est inspirée des deux versions de l'A310 classique. Le modèle quatre cylindres initial a fourni ses lignes épurées, tandis que la V6 ultérieure a inspiré des ailes élargies et une allure plus musclée. Le résultat ne constitue pas une réplique fidèle de l'un ou l'autre véhicule, mais une interprétation rétro-futuriste de ce que l'A310 pourrait être si elle était conçue aujourd'hui.

Une carrosserie aux multiples facettes

L'extérieur combine une carrosserie en aluminium avec une section inférieure noire présentant des surfaces organiques inspirées de la Formule 1. Le langage stylistique caractéristique d'Alpine, avec ses formes en flèche, se retrouve notamment dans le design des roues, tandis que l'habitacle semi-transparent ajoute une touche futuriste supplémentaire.

Des détails qui font la différence

L'A310 Vision mérite qu'on s'y attarde de près. Les phares escamotables surgissent de la face avant au démarrage, créant un effet lumineux théâtral. Un canal en forme de S sculpté dans le capot fait référence aux solutions aérodynamiques utilisées en compétition, tandis qu'une lame centrale guide le regard vers l'arrière.

L'aileron arrière bipartite intègre des éléments transparents, et les feux en forme de lame remplissent également une fonction aérodynamique. Alpine n'a pas négligé l'habitacle, bien que le concept constitue principalement un exercice de style extérieur. À travers la bulle semi-transparente, on distingue des sièges aux formes organiques et des combinaisons de couleurs audacieuses.

Un cockpit qui mise sur la tangibilité

Le concept intègre des commandes physiques inspirées des équipements audio haut de gamme, même si les visuels diffusés par Alpine ne permettent pas encore de les apercevoir. Un message clair : tous les contrôles n'ont pas vocation à devenir tactiles sous prétexte qu'une voiture est électrique.

La plateforme Alpine Performance Platform

L'A310 Vision a été développé autour de la nouvelle Alpine Performance Platform (APP). Cette architecture est destinée à servir de base aux futures sportives électriques de la marque, incluant la prochaine génération de l'A110, tout en offrant aux designers une liberté accrue pour expérimenter avec les proportions et l'aménagement de l'espace.

Alpine n'a divulgué aucune spécification concernant le groupe motopropulseur du concept. Impossible donc de connaître la puissance ou les performances estimées de cette A310 Vision pour le moment.

Pas de production à l'horizon... pour l'instant

Une précision importante s'impose néanmoins. Alpine affirme que l'A310 Vision constitue une étude de style indépendante, et non l'aperçu d'un futur modèle de série. Inutile donc de commencer à économiser dès maintenant pour s'en offrir une.

Cela ne signifie pas pour autant que le concept soit sans rapport avec l'avenir d'Alpine. La marque diversifie son offre au-delà de l'A110 avec la compacte sportive A290 et le SUV fastback A390, tandis que la plateforme APP ouvre la porte à d'autres sportives électriques. L'A310 Vision démontre ce que les designers d'Alpine peuvent réaliser avec cette architecture, sans pour autant promettre que ce véhicule précis atteindra les concessions.

Un modèle qui mérite d'exister

Reste que nombreux sont ceux qui aimeraient voir Alpine produire quelque chose dans cet esprit. L'A310 originale proposait une vision différente de la sportive, et une interprétation moderne pourrait offrir à la marque une alternative plus distinctive face aux rivales allemandes établies. Série limitée exceptionnelle ou modèle de production à part entière ? La question demeure ouverte.

En attendant d'éventuels développements, ce concept confirme qu'Alpine possède le talent créatif nécessaire pour conjuguer héritage historique et modernité électrique, tout en visant l'excellence sportive qui caractérise la marque depuis ses origines.