Alpine A310 Vision : le concept rétro-futuriste qui pourrait devenir réalité

Alpine dévoile au Mondial de Paris l'A310 Vision, un concept électrique spectaculaire qui pourrait donner naissance à une série limitée exclusive.

Un hommage spectaculaire aux années 70

Le Mondial de l'Automobile de Paris a réservé une belle surprise aux amateurs de la marque alpine. La firme de Dieppe a dévoilé l'A310 Vision, un concept-car électrique qui ravive la flamme de l'une des Alpine les plus iconiques de son histoire. Cinquante ans après que l'A310 d'origine ait reçu son moteur V6 performant, la marque française célèbre cet anniversaire avec une réinterprétation spectaculaire.

Le design reprend les lignes géométriques audacieuses qui avaient marqué les esprits en 1971. À l'époque, l'A310 tranchait radicalement avec le reste de la gamme Alpine par son style anguleux et affirmé. "Nous nous sommes inspirés des deux versions de l'A310", explique Antony Villain, directeur du design d'Alpine. "L'originale était très pure et reconnaissable, tandis que la V6 avait plus d'impact avec une carrosserie et des voies élargies. Nous avons mélangé des éléments des deux pour cette voiture."

Une plateforme électrique ultra-modulaire

Si l'A310 Vision séduit par son esthétique rétro-futuriste, c'est sa base technique qui intrigue le plus. Le concept repose sur la toute nouvelle Alpine Performance Platform (APP), une architecture électrique développée spécifiquement pour les modèles sportifs de la marque. Cette plateforme équipera la prochaine génération d'A110 et sert également de base à la Renault 5 Turbo 3E.

La particularité de l'APP réside dans sa grande flexibilité. Elle permet notamment de diviser la batterie en deux sections distinctes et d'adopter différentes configurations de motorisation. Cette modularité autorise des variations importantes en termes de dimensions, d'empattement et de positionnement des éléments mécaniques.

Des dimensions compactes pour un maximum de sportivité

Contrairement à l'A310 historique qui accueillait quatre passagers, cette nouvelle vision se concentre sur l'expérience de conduite pure avec seulement deux places. Avec ses 4,55 mètres de long, 1,18 mètre de haut et 2,03 mètres de large, le concept affiche des proportions ramassées qui traduisent son caractère sportif affirmé.

Un projet spécial qui pourrait voir le jour

Officiellement présenté comme une création unique, l'A310 Vision pourrait bien avoir un avenir en production. Les indices sont nombreux. Le code de développement interne "PS1" (Project Special 1) ne laisse guère de place au doute sur les intentions d'Alpine.

"L'APP est suffisamment flexible pour permettre différentes largeurs, empattements, ainsi que différentes positions pour le moteur et la batterie", précise Antony Villain. "Cela ouvre la porte à des projets spéciaux, positionnés au sommet de la gamme. Nous commencerons avec l'A110, mais il y a de la place pour des voitures plus extrêmes, avec davantage de personnalisation. Ce concept montre la voie de ce que pourrait être un futur projet spécial."

Une stratégie de montée en gamme

Le directeur du design insiste sur le fait qu'une version de production "n'est pas planifiée", tout en ajoutant immédiatement : "Il y a de la place et je suis sûr que les retours sur cette voiture seront excellents." Une manière diplomatique de tester les réactions du public avant de s'engager.

Alpine a déjà confirmé le développement d'un modèle 2+2 qui viendra compléter l'A110 dans sa gamme de voitures de sport. Si la marque avait initialement envisagé de ressusciter le nom A310 pour ce modèle, Villain a fermé cette porte. L'A310 Vision représenterait donc quelque chose de différent : une série encore plus limitée et exclusive, réservée aux collectionneurs les plus passionnés.

L'électrification au service de l'héritage sportif

Ce concept démontre qu'Alpine entend bien préserver son ADN sportif dans l'ère électrique. La plateforme APP, avec sa capacité à supporter des configurations variées, permettra à la marque de proposer des modèles électriques performants sans renier son héritage.

L'A310 Vision symbolise cette transition : elle conserve les proportions et l'esprit des Alpine historiques tout en embrassant les technologies de demain. Un équilibre délicat que la marque alpine semble maîtriser avec brio, comme en témoignent les réactions enthousiastes des visiteurs du Mondial de Paris.

Reste maintenant à savoir si Alpine osera franchir le pas et transformer ce magnifique exercice de style en réalité commerciale. Les amateurs de la marque l'espèrent ardemment.