Jeep relance la Willys : le mythe de la Seconde Guerre mondiale face aux SUV chinois

Jeep relance la Willys : le mythe de la Seconde...

Par Luc Morandini / 25 octobre 2026 à 14:00 · 3 min de lecture

Jeep étudie le retour de la légendaire Willys pour contrer l'offensive chinoise en Europe, avec six nouveaux modèles prévus d'ici 2030 dont un Renegade renouvelé.

La Willys, icône historique, au cœur de la stratégie Jeep

Lors du Salon de l'automobile de Paris, Xavier Peugeot, à la tête de la marque Jeep, a lâché une information qui devrait ravir les passionnés d'automobiles historiques : la légendaire Willys pourrait faire son grand retour. Ce véhicule militaire, ancêtre de tous les Jeep et symbole de la Seconde Guerre mondiale, représente selon lui "l'attention clé" pour l'avenir de la marque.

Cette annonce intervient dans un contexte de bouleversement du marché européen, avec l'arrivée en force des constructeurs chinois qui multiplient les offres de SUV électriques à prix agressifs. Pour Jeep, le retour aux sources apparaît comme une stratégie de différenciation face à cette nouvelle concurrence.

Un projet pour l'après-2030

Prudent, Xavier Peugeot a toutefois tempéré les attentes en précisant qu'aucun "lancement concret" n'était confirmé à ce stade. Le projet s'inscrit dans une vision à long terme, au-delà de l'actuelle feuille de route baptisée "Road to 2030". D'ici là, la marque devrait avoir bouclé le déploiement de six nouveaux modèles destinés au marché européen.

La renaissance de la Willys reposerait sur les "valeurs originelles" de Jeep : robustesse, capacités tout-terrain authentiques et design iconique. Des atouts que la marque américaine compte opposer aux propositions chinoises, souvent perçues comme technologiquement avancées mais dépourvues d'héritage automobile.

Six nouveaux modèles avant la Willys

Avant de voir rouler une Willys moderne, les amateurs de Jeep devront patienter et se contenter d'une offensive commerciale ambitieuse. La marque prévoit de lancer six nouveaux véhicules sur le Vieux Continent d'ici la fin de la décennie, avec un objectif clair : couvrir 90% du segment des SUV.

Le Renegade nouvelle génération en fer de lance

Le premier modèle de cette vague sera une toute nouvelle mouture du Renegade, le crossover compact qui a trouvé 610 000 acquéreurs depuis son lancement en 2014. "Nous serions fous de ne pas le reconduire", a souligné Xavier Peugeot, confirmant l'importance stratégique de ce véhicule pour la marque.

Cette prochaine génération reposera sur la plateforme STLA One, l'architecture modulaire développée par Stellantis pour les véhicules compacts. Cette base technique permettra de proposer des motorisations électriques et thermiques, s'adaptant ainsi aux différentes réglementations européennes et aux préférences des consommateurs.

Le Recon en route vers l'Europe

Autre nouveauté attendue en 2025 : le Recon, un modèle entièrement électrique qui reprend l'esprit baroudeur du célèbre Wrangler. Ce 4x4 zéro émission sera commercialisé sur le marché européen continental, mais ne franchira pas la Manche. Le Royaume-Uni ne figure en effet pas dans les plans de distribution de ce modèle, une décision qui reflète peut-être les difficultés post-Brexit du marché britannique.

La bataille européenne contre les marques chinoises

Le discours de Xavier Peugeot révèle une préoccupation majeure pour Jeep et l'ensemble du groupe Stellantis : l'invasion chinoise du marché automobile européen. BYD, MG, Nio, Xpeng et d'autres constructeurs asiatiques multiplient les lancements de SUV électrifiés, souvent proposés à des tarifs défiant toute concurrence.

Face à cette offensive tarifaire, Jeep fait le pari de l'histoire et de l'authenticité. La Willys, avec son héritage militaire et son statut d'icône culturelle, incarne cette stratégie de différenciation par les valeurs plutôt que par le prix. Reste à savoir si les consommateurs européens, de plus en plus sensibles aux questions environnementales et au rapport qualité-prix, seront sensibles à cet argument historique.

Le segment visé par la future Willys reste flou, mais les allusions de Xavier Peugeot au segment B – celui des petits SUV urbains comme l'Avenger – suggèrent un positionnement compact, directement en concurrence avec les propositions chinoises sur ce créneau stratégique du marché européen.