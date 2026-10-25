La Citroën 2CV Fourgonnette électrique pourrait faire son grand retour

Par Martin Rochard / 25 octobre 2026 à 16:00 · 3 min de lecture

Citroën envisage de ressusciter la mythique 2CV Fourgonnette en version utilitaire électrique, deux ans après le lancement de la berline à 15 000 euros.

Citroën frappe fort au Salon de Paris en dévoilant un concept qui ravira les nostalgiques : une version fourgonnette de sa future 2CV électrique. Un clin d'œil assumé à l'iconique utilitaire qui a sillonné les routes françaises pendant plus de 25 ans.

Le retour d'une légende des années 1950

Après avoir dévoilé la version berline de sa 2CV électrique, Citroën pousse le concept encore plus loin avec cette Fourgonnette qui réinterprète l'ADN du mythique utilitaire produit entre 1951 et 1977. La transformation s'opère derrière le montant de porte, où les sièges arrière et le pavillon incliné de la version passagers laissent place à un généreux volume de chargement.

L'accès à l'espace cargo s'effectue par des vitres latérales relevables ou des portes arrières battantes, fidèle à l'esprit pratique qui faisait le succès de l'originale. Ce design carré et fonctionnel tranche avec les codes esthétiques actuels, mais c'est précisément ce qui fait son charme.

Une stratégie face à l'offensive chinoise

Xavier Chardon, PDG de Citroën, ne cache pas ses ambitions. En ressuscitant la Fourgonnette, il souhaite prouver que les utilitaires peuvent avoir une "âme", un atout émotionnel face à la déferlante des constructeurs chinois qui ciblent le segment des véhicules électriques abordables en Europe.

Cette nostalgie devient ainsi une arme commerciale. Là où les marques asiatiques proposent des produits techniquement compétitifs mais dénués d'histoire, Citroën mise sur un patrimoine automobile qui parle au cœur des Français. La 2CV représente une époque, un mode de vie, une philosophie de mobilité accessible à tous.

Un positionnement audacieux à 15 000 euros

Le constructeur aux chevrons maintient son objectif tarifaire ambitieux : 15 000 euros pour la version de base. Un prix qui, s'il est tenu, constituerait une véritable révolution sur le marché des véhicules électriques, qu'ils soient particuliers ou utilitaires.

Pour atteindre cet objectif, Citroën vise un poids total d'une tonne seulement, ce qui implique nécessairement une batterie de capacité réduite. Le constructeur assume ce choix : plutôt qu'une autonomie XXL, il privilégie l'accessibilité financière, estimant que la majorité des trajets quotidiens ne nécessitent pas 500 kilomètres d'autonomie.

Une production encore incertaine

Malgré l'enthousiasme suscité, Citroën reste prudent. Le communiqué officiel précise que ce concept "n'annonce pas un futur modèle de série à court terme", tout en ajoutant qu'il "ouvre de nouvelles perspectives de réflexion" pour les années à venir. Le projet est même qualifié de "projet passion" né d'un "désir spontané" lors du développement de la version passagers.

Si elle voit le jour, cette Fourgonnette électrique pourrait arriver quelques années après la 2CV berline attendue en 2026. Plusieurs scénarios se dessinent : remplacer l'actuel ë-Berlingo électrique, ou se positionner en dessous dans la hiérarchie des utilitaires de la marque.

Fidèle à l'esprit originel

Au-delà de l'aspect rétro, cette démarche s'inscrit dans la continuité de la mission historique de la 2CV : démocratiser la mobilité. Dans les années d'après-guerre, l'originale avait pour vocation de motoriser la France rurale. Aujourd'hui, sa descendante électrique ambitionne de rendre accessible la transition énergétique à un public bien plus large que les seuls early adopters aisés.

Ce positionnement fait écho aux préoccupations actuelles concernant le coût de l'électrification automobile. Alors que les véhicules électriques restent majoritairement réservés aux ménages aisés, Citroën veut prouver qu'une autre voie est possible, alliant prix abordable et praticité quotidienne.

Reste à savoir si ce beau projet dépassera le stade du concept-car. Les prochains mois nous diront si Citroën a le courage de transformer l'essai et de remettre sur nos routes cette Fourgonnette qui incarne un pan de notre patrimoine automobile.