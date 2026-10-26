Alpine abandonne le style rétro pour son prochain coupé 2+2 électrique

Par Luc Morandini / 26 octobre 2026 à 22:44 · 2 min de lecture

Alpine privilégie un design résolument moderne pour son futur coupé électrique 2+2, tournant le dos aux inspirations rétro de l'A310.

Alpine s'apprête à tourner une page de son histoire stylistique. Le constructeur français a tranché : son prochain coupé électrique 2+2 places ne rendra aucun hommage visuel à ses glorieux ancêtres. Une décision qui met fin à un débat interne houleux au sein du bureau d'études.

Un débat stylistique tranché par la direction

Au sein des équipes de design d'Alpine, deux visions s'affrontaient pour définir les lignes de ce futur modèle électrique. D'un côté, certains stylistes plaidaient pour un rappel du profil en coin de l'A310, cette icône des années 1970 et 1980 qui marqua l'histoire de la marque. De l'autre, une tendance prônait une approche résolument tournée vers l'avenir, inspirée de l'Alpenglow.

Philippe Krief, PDG d'Alpine, a mis un terme définitif à ce débat. Le coupé 2+2 électrique adoptera un langage stylistique entièrement moderne, décrit comme "très, très moderne" par le dirigeant lui-même. Aucune référence rétro ne viendra ponctuer sa carrosserie, marquant ainsi une rupture nette avec les propositions initiales.

L'A310 Vision reste un concept sans descendance directe

Cette décision laisse le concept A310 Vision, présenté au Mondial de l'Auto de Paris, dans un statut particulier. Alpine le présente officiellement comme une étude de style indépendante, une démonstration des capacités de la plateforme APP plutôt qu'un avant-goût d'un modèle de série.

Philippe Krief a néanmoins laissé entrevoir la possibilité d'une production ultra-confidentielle inspirée de l'A310, comparable à l'approche adoptée avec l'A110 Ultime. "On ne fait pas ce genre de voiture pour gagner de l'argent : à part Ferrari, personne ne gagne d'argent", explique-t-il, soulignant la dimension symbolique d'un tel projet.

Une question de notoriété mondiale

Le raisonnement du dirigeant repose sur la reconnaissance internationale des différents modèles historiques. "Si l'A110 est reconnue mondialement comme une beauté intemporelle absolue, l'A310 est aimée des Français et des connaisseurs, mais son attrait reste plus confidentiel", justifie-t-il.

Cette analyse stratégique vise clairement à élargir l'audience d'Alpine au-delà du cercle des passionnés hexagonaux, pour toucher une clientèle internationale plus large.

La plateforme APP au cœur du projet

Le futur coupé 2+2 électrique exploitera la plateforme Alpine Performance Platform, une architecture modulaire conçue pour accueillir différentes carrosseries et chaînes de traction. Cette base technique représente l'avenir de la marque de Dieppe.

La prochaine génération de l'A110 sera le premier modèle sportif à inaugurer cette architecture, avant l'arrivée du 2+2. Alpine prévoit le lancement du successeur électrique aux alentours de 2027, sans préciser de calendrier exact pour la commercialisation.

Un calendrier encore flexible

Une interrogation demeure : Alpine n'a pas encore déterminé quel modèle suivra l'A110 en production. Le coupé 2+2 moderne ou une éventuelle série limitée inspirée de l'A310 ? Philippe Krief lie cette décision à plusieurs facteurs : la notoriété de la marque, la demande du marché et la rentabilité du réseau de distribution une fois l'A110 nouvelle génération en concession.

Cette approche prudente témoigne de la volonté d'Alpine de sécuriser son développement, en phase avec les réalités économiques d'un constructeur spécialisé dans les sportives premium. Le choix d'un design moderne plutôt que rétro s'inscrit pleinement dans cette stratégie de conquête d'une clientèle élargie, au-delà des frontières françaises.

Reste désormais à découvrir les premières esquisses officielles de ce mystérieux coupé 2+2, qui promet de redéfinir l'identité stylistique d'Alpine pour la décennie à venir.