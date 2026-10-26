Bugatti envisage une boîte manuelle pour son V16 atmosphérique de 986 chevaux
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
Sommaire
- Bugatti ose imaginer l'impensable : un V16 avec pédalier trois pédales
- Un V16 atmosphérique déjà exceptionnel par nature
- L'argument du poids dans la balance
- Les défis techniques d'un tel projet
- Une philosophie à contre-courant assumée
- Le luxe de l'implication du conducteur
- L'avantage de l'indépendance retrouvée
Bugatti ose imaginer l'impensable : un V16 avec pédalier trois pédales
Dans un secteur automobile qui court après l'électrification et la réduction des cylindrées, Bugatti continue de tracer sa propre voie. Mate Rimac, à la tête de la marque française depuis sa sortie du giron Volkswagen, vient de soulever une possibilité qui ferait frémir n'importe quel passionné : équiper la Tourbillon d'une boîte de vitesses manuelle.
Interrogé par le magazine britannique Top Gear sur cette éventualité, le dirigeant n'a pas hésité une seconde : "Absolument. Sans aucun doute." Une réponse qui, sans constituer une annonce officielle, ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir de l'hypercar française.
Un V16 atmosphérique déjà exceptionnel par nature
Le moteur qui équipe la Tourbillon constitue déjà une prouesse technique remarquable. Ce V16 Cosworth de 8,3 litres développe 986 chevaux et 900 Nm de couple sans la moindre assistance électrique. Son régime maximal de 9 000 tours par minute en fait une mécanique d'exception, capable de rivaliser avec les blocs les plus sportifs du marché.
Dans sa version hybride actuelle, la Tourbillon combine ce V16 avec trois moteurs électriques et une batterie de 25 kWh, le tout géré par une transmission à double embrayage. Si cette configuration offre des performances stratosphériques, elle alourdit considérablement l'ensemble.
L'argument du poids dans la balance
C'est précisément sur ce point qu'une version "pure" pourrait faire la différence. En supprimant l'ensemble du système hybride – moteurs électriques, batterie et transmission robotisée – Bugatti pourrait proposer une voiture significativement plus légère. Le bénéfice ne se mesurerait pas tant en performances brutes qu'en agilité et en sensations de conduite.
Pour les collectionneurs fortunés, cette configuration présente un autre avantage de taille : la rareté. Une Tourbillon à boîte manuelle deviendrait mécaniquement unique dans le paysage automobile moderne, avec une valeur patrimoniale potentiellement supérieure à la version hybride dans deux ou trois décennies.
Les défis techniques d'un tel projet
Développer une boîte manuelle capable d'encaisser 986 chevaux et 900 Nm ne s'improvise pas, même pour un constructeur habitué aux défis techniques. Les transmissions manuelles ont progressivement disparu du segment des supercars pour une raison simple : elles ne peuvent plus gérer les couples et puissances modernes aussi efficacement que les boîtes robotisées.
Pourtant, si une marque peut relever ce défi, c'est bien Bugatti. L'entreprise vient de prouver qu'elle pouvait créer un V16 atmosphérique de série, une prouesse que beaucoup jugeaient impossible il y a encore quelques années. Par rapport à cette réalisation, concevoir une boîte manuelle adaptée semble presque raisonnable.
Une philosophie à contre-courant assumée
Le V16 de la Tourbillon constitue déjà un pied de nez monumental à la tendance générale du downsizing. Là où l'industrie cherche à extraire toujours plus de puissance de moteurs toujours plus petits grâce au turbo, Bugatti a fait le choix inverse : la plus grande cylindrée jamais installée dans une voiture de série moderne, sans suralimentation.
Associer ce bloc à une transmission manuelle pousserait cette philosophie rebelle encore plus loin. Dans un monde obsédé par les chronos au dixième de seconde près, une hypercar qui demande au conducteur de s'impliquer activement dans chaque changement de rapport représenterait une bouffée d'air frais.
Le luxe de l'implication du conducteur
Car tel serait précisément l'intérêt d'une telle configuration : non pas aller plus vite, mais mieux ressentir. Chaque passage de vitesse deviendrait un événement, une interaction physique entre le pilote et seize cylindres déchaînés. Dans le segment du luxe absolu, cette connexion émotionnelle vaut bien quelques dixièmes perdus sur un tour de circuit.
La Tourbillon hybride s'est déjà entièrement vendue avant même le début de sa production. Une version allégée, dotée d'une boîte manuelle et privée de système hybride, déclencherait vraisemblablement une ruée des collectionneurs les plus fortunés. Mate Rimac le sait pertinemment.
L'avantage de l'indépendance retrouvée
Sortie du groupe Volkswagen, Bugatti bénéficie désormais d'une liberté créative retrouvée. Mate Rimac insiste sur ce point : l'entreprise peut désormais "penser différemment", sans les contraintes imposées par une structure corporate rigide.
Cette autonomie explique pourquoi des projets aussi audacieux peuvent même être envisagés. Sous l'ère Volkswagen, une telle proposition aurait probablement été écartée pour des raisons de rentabilité ou de cohérence avec la stratégie globale du groupe. Aujourd'hui, si le projet fait sens techniquement et commercialement pour Bugatti, il peut voir le jour.
Reste maintenant à savoir si cette idée passera du stade de l'étude à celui de la réalisation concrète. Mais dans l'univers Bugatti, où l'impossible devient régulièrement réalité, il serait imprudent de parier contre.
Questions fréquentes
Quelle est la puissance du V16 atmosphérique de la Bugatti Tourbillon sans hybridation ?
Le moteur V16 Cosworth de 8,3 litres développe 986 chevaux et 900 Nm de couple sans aucune assistance électrique. Il peut monter jusqu'à 9 000 tours par minute, ce qui est exceptionnel pour un bloc atmosphérique de cette cylindrée.
Pourquoi Bugatti envisage-t-elle une version à boîte manuelle ?
Libéré des contraintes du groupe Volkswagen, Mate Rimac souhaite explorer de nouvelles approches. Une transmission manuelle offrirait une connexion plus directe avec le moteur et une expérience de conduite plus engageante, même si les performances brutes seraient légèrement inférieures.
Quels seraient les avantages d'une version sans système hybride ?
La suppression des trois moteurs électriques, de la transmission à double embrayage et surtout de la batterie de 25 kWh réduirait considérablement le poids du véhicule. Cela améliorerait l'agilité et le comportement dynamique, au profit de l'expérience de conduite.
Le principal défi technique de ce projet est-il réalisable ?
Concevoir une boîte manuelle capable d'encaisser la puissance et le couple d'un V16 de cette ampleur représente un défi technique majeur. Cependant, Bugatti a déjà prouvé sa capacité à réaliser l'impossible en créant le premier V16 atmosphérique de série moderne.
Cette version manuelle sera-t-elle produite ?
Rien n'est officiellement confirmé pour le moment. Néanmoins, l'enthousiasme affiché par Mate Rimac et le succès commercial immédiat de la Tourbillon classique suggèrent qu'une telle déclinaison pourrait voir le jour si la demande est suffisante.