Bugatti envisage une boîte manuelle pour son V16 atmosphérique de 986 chevaux

Par Laurence Jardin / 26 octobre 2026 à 12:02 · 3 min de lecture

Mate Rimac évoque la possibilité d'une version allégée de la Bugatti Tourbillon avec boîte manuelle et sans hybridation pour son V16 de 8,3 litres.

Bugatti ose imaginer l'impensable : un V16 avec pédalier trois pédales

Dans un secteur automobile qui court après l'électrification et la réduction des cylindrées, Bugatti continue de tracer sa propre voie. Mate Rimac, à la tête de la marque française depuis sa sortie du giron Volkswagen, vient de soulever une possibilité qui ferait frémir n'importe quel passionné : équiper la Tourbillon d'une boîte de vitesses manuelle.

Interrogé par le magazine britannique Top Gear sur cette éventualité, le dirigeant n'a pas hésité une seconde : "Absolument. Sans aucun doute." Une réponse qui, sans constituer une annonce officielle, ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir de l'hypercar française.

Un V16 atmosphérique déjà exceptionnel par nature

Le moteur qui équipe la Tourbillon constitue déjà une prouesse technique remarquable. Ce V16 Cosworth de 8,3 litres développe 986 chevaux et 900 Nm de couple sans la moindre assistance électrique. Son régime maximal de 9 000 tours par minute en fait une mécanique d'exception, capable de rivaliser avec les blocs les plus sportifs du marché.

Dans sa version hybride actuelle, la Tourbillon combine ce V16 avec trois moteurs électriques et une batterie de 25 kWh, le tout géré par une transmission à double embrayage. Si cette configuration offre des performances stratosphériques, elle alourdit considérablement l'ensemble.

L'argument du poids dans la balance

C'est précisément sur ce point qu'une version "pure" pourrait faire la différence. En supprimant l'ensemble du système hybride – moteurs électriques, batterie et transmission robotisée – Bugatti pourrait proposer une voiture significativement plus légère. Le bénéfice ne se mesurerait pas tant en performances brutes qu'en agilité et en sensations de conduite.

Pour les collectionneurs fortunés, cette configuration présente un autre avantage de taille : la rareté. Une Tourbillon à boîte manuelle deviendrait mécaniquement unique dans le paysage automobile moderne, avec une valeur patrimoniale potentiellement supérieure à la version hybride dans deux ou trois décennies.

Les défis techniques d'un tel projet

Développer une boîte manuelle capable d'encaisser 986 chevaux et 900 Nm ne s'improvise pas, même pour un constructeur habitué aux défis techniques. Les transmissions manuelles ont progressivement disparu du segment des supercars pour une raison simple : elles ne peuvent plus gérer les couples et puissances modernes aussi efficacement que les boîtes robotisées.

Pourtant, si une marque peut relever ce défi, c'est bien Bugatti. L'entreprise vient de prouver qu'elle pouvait créer un V16 atmosphérique de série, une prouesse que beaucoup jugeaient impossible il y a encore quelques années. Par rapport à cette réalisation, concevoir une boîte manuelle adaptée semble presque raisonnable.

Une philosophie à contre-courant assumée

Le V16 de la Tourbillon constitue déjà un pied de nez monumental à la tendance générale du downsizing. Là où l'industrie cherche à extraire toujours plus de puissance de moteurs toujours plus petits grâce au turbo, Bugatti a fait le choix inverse : la plus grande cylindrée jamais installée dans une voiture de série moderne, sans suralimentation.

Associer ce bloc à une transmission manuelle pousserait cette philosophie rebelle encore plus loin. Dans un monde obsédé par les chronos au dixième de seconde près, une hypercar qui demande au conducteur de s'impliquer activement dans chaque changement de rapport représenterait une bouffée d'air frais.

Le luxe de l'implication du conducteur

Car tel serait précisément l'intérêt d'une telle configuration : non pas aller plus vite, mais mieux ressentir. Chaque passage de vitesse deviendrait un événement, une interaction physique entre le pilote et seize cylindres déchaînés. Dans le segment du luxe absolu, cette connexion émotionnelle vaut bien quelques dixièmes perdus sur un tour de circuit.

La Tourbillon hybride s'est déjà entièrement vendue avant même le début de sa production. Une version allégée, dotée d'une boîte manuelle et privée de système hybride, déclencherait vraisemblablement une ruée des collectionneurs les plus fortunés. Mate Rimac le sait pertinemment.

L'avantage de l'indépendance retrouvée

Sortie du groupe Volkswagen, Bugatti bénéficie désormais d'une liberté créative retrouvée. Mate Rimac insiste sur ce point : l'entreprise peut désormais "penser différemment", sans les contraintes imposées par une structure corporate rigide.

Cette autonomie explique pourquoi des projets aussi audacieux peuvent même être envisagés. Sous l'ère Volkswagen, une telle proposition aurait probablement été écartée pour des raisons de rentabilité ou de cohérence avec la stratégie globale du groupe. Aujourd'hui, si le projet fait sens techniquement et commercialement pour Bugatti, il peut voir le jour.

Reste maintenant à savoir si cette idée passera du stade de l'étude à celui de la réalisation concrète. Mais dans l'univers Bugatti, où l'impossible devient régulièrement réalité, il serait imprudent de parier contre.