La Bugatti Tourbillon de 1 800 ch affronte des chaleurs extrêmes de 50°C

La Bugatti Tourbillon de 1 800 ch affronte des ...

Par Luc Morandini / 25 octobre 2026 à 18:00 · 3 min de lecture

Bugatti teste sa nouvelle hypercar Tourbillon dans des conditions extrêmes allant de -30°C à 50°C pour valider ses systèmes de refroidissement avant les premières livraisons en 2026.

Des essais impitoyables pour l'hypercar française

Bugatti poursuit son programme de validation extrême pour la Tourbillon, sa nouvelle hypercar de 1 800 chevaux. Dans le dernier épisode de sa série documentaire "A New Era", le constructeur d'hypercars dévoile les coulisses des tests menés sous une chaleur écrasante à Séville, en Espagne. L'objectif : prouver que les systèmes de refroidissement peuvent gérer la charge thermique colossale générée par le groupe motopropulseur hybride, sans compromettre les performances ni le confort des futurs propriétaires.

Sur les routes et le circuit espagnols, les températures ont grimpé au-delà de 45°C, mettant à rude épreuve chaque composant de cette machine d'exception. Plus de 200 thermocouples ont été installés sur le prototype pour surveiller en temps réel les variations de température dans chaque zone critique du véhicule.

Une architecture hybride qui génère une chaleur considérable

La Tourbillon combine un V16 atmosphérique avec trois moteurs électriques pour atteindre une puissance combinée de 1 800 chevaux. Deux moteurs électriques équipent l'essieu avant, tandis qu'un troisième assiste le V16 à l'arrière. Une batterie 800V assure la liaison entre tous ces éléments, créant une architecture complexe qui génère une charge thermique considérable.

Daniel Ríos Hidalgo, ingénieur développement chez Bugatti Rimac, explique le défi : "Pour ne pas compromettre la forme et le design, nous avons développé des circuits et systèmes de refroidissement très ingénieux à l'intérieur de la voiture pour maintenir tous les composants à des températures contrôlées."

Performance et confort indissociables

Paolo Magrone, pilote d'essai chez Bugatti Rimac, souligne l'importance du refroidissement de l'habitacle pour exploiter pleinement les capacités de la voiture : "Quand vous avez beaucoup de puissance mais que vous ne vous sentez pas à l'aise sur circuit ou sur route, il est très difficile d'être précis." Un habitacle tempéré permet ainsi aux propriétaires de "profiter de la voiture à son meilleur niveau".

Du désert glacial aux fournaises du Moyen-Orient

Les tests espagnols s'inscrivent dans un programme de validation climatique beaucoup plus vaste. Environ 15 mois avant Séville, un prototype XP avait déjà affronté les températures de Dubaï dépassant 50°C. À l'opposé du spectre, Bugatti a également mené des essais hivernaux à Arjeplog, en Suède, où le thermomètre a chuté jusqu'à -30°C.

Ces tests arctiques se sont concentrés sur d'autres aspects critiques :

Le comportement sur surfaces à faible adhérence

Les systèmes de freinage et de stabilité par grand froid

La capacité du système de chauffage à maintenir l'habitacle vivable

Le démarrage et la performance de la batterie haute tension

Deux environnements complémentaires

À Séville, Bugatti a distingué deux types de sollicitations thermiques. Sur routes ouvertes avec des températures atteignant 45°C, les ingénieurs ont simulé ce qu'un propriétaire pourrait rencontrer lors d'une utilisation quotidienne dans un climat chaud. Sur circuit, les charges prolongées ont testé simultanément les pneus, les freins, le groupe motopropulseur et tous les systèmes de refroidissement.

"Nous livrons des voitures dans le monde entier", rappelle Daniel Ríos Hidalgo. "Nous avons des clients dans de nombreux pays qui conduiront ces voitures dans des conditions différentes. Nous devons nous assurer qu'elles fonctionnent correctement dans toutes ces variétés de conditions."

Production exclusive en Alsace

Les 250 exemplaires de la Tourbillon sont déjà tous vendus, avec un tarif de départ de 3,8 millions d'euros hors taxes. La production débutera en 2026 dans l'atelier historique de La Manufacture à Molsheim, en Alsace, au rythme d'environ 80 véhicules par an. Le dernier exemplaire devrait être livré à son propriétaire d'ici 2029.

Cette validation climatique extrême représente une étape cruciale avant le début de la production. En combinant simulations numériques et essais réels dans les conditions les plus sévères, Bugatti garantit que chaque Tourbillon offrira les mêmes performances exceptionnelles, qu'elle roule sous le soleil de Dubaï ou dans le froid scandinave.

La marque française maintient ainsi son engagement envers l'excellence technique et le raffinement, tout en préparant l'arrivée d'une nouvelle génération d'hypercars hybrides capables d'affronter tous les climats de la planète sans compromis sur les performances ou le confort.