La Bugatti Tourbillon de 1 800 ch affronte des chaleurs extrêmes de 50°C
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
Sommaire
Des essais impitoyables pour l'hypercar française
Bugatti poursuit son programme de validation extrême pour la Tourbillon, sa nouvelle hypercar de 1 800 chevaux. Dans le dernier épisode de sa série documentaire "A New Era", le constructeur d'hypercars dévoile les coulisses des tests menés sous une chaleur écrasante à Séville, en Espagne. L'objectif : prouver que les systèmes de refroidissement peuvent gérer la charge thermique colossale générée par le groupe motopropulseur hybride, sans compromettre les performances ni le confort des futurs propriétaires.
Sur les routes et le circuit espagnols, les températures ont grimpé au-delà de 45°C, mettant à rude épreuve chaque composant de cette machine d'exception. Plus de 200 thermocouples ont été installés sur le prototype pour surveiller en temps réel les variations de température dans chaque zone critique du véhicule.
Une architecture hybride qui génère une chaleur considérable
La Tourbillon combine un V16 atmosphérique avec trois moteurs électriques pour atteindre une puissance combinée de 1 800 chevaux. Deux moteurs électriques équipent l'essieu avant, tandis qu'un troisième assiste le V16 à l'arrière. Une batterie 800V assure la liaison entre tous ces éléments, créant une architecture complexe qui génère une charge thermique considérable.
Daniel Ríos Hidalgo, ingénieur développement chez Bugatti Rimac, explique le défi : "Pour ne pas compromettre la forme et le design, nous avons développé des circuits et systèmes de refroidissement très ingénieux à l'intérieur de la voiture pour maintenir tous les composants à des températures contrôlées."
Performance et confort indissociables
Paolo Magrone, pilote d'essai chez Bugatti Rimac, souligne l'importance du refroidissement de l'habitacle pour exploiter pleinement les capacités de la voiture : "Quand vous avez beaucoup de puissance mais que vous ne vous sentez pas à l'aise sur circuit ou sur route, il est très difficile d'être précis." Un habitacle tempéré permet ainsi aux propriétaires de "profiter de la voiture à son meilleur niveau".
Du désert glacial aux fournaises du Moyen-Orient
Les tests espagnols s'inscrivent dans un programme de validation climatique beaucoup plus vaste. Environ 15 mois avant Séville, un prototype XP avait déjà affronté les températures de Dubaï dépassant 50°C. À l'opposé du spectre, Bugatti a également mené des essais hivernaux à Arjeplog, en Suède, où le thermomètre a chuté jusqu'à -30°C.
Ces tests arctiques se sont concentrés sur d'autres aspects critiques :
- Le comportement sur surfaces à faible adhérence
- Les systèmes de freinage et de stabilité par grand froid
- La capacité du système de chauffage à maintenir l'habitacle vivable
- Le démarrage et la performance de la batterie haute tension
Deux environnements complémentaires
À Séville, Bugatti a distingué deux types de sollicitations thermiques. Sur routes ouvertes avec des températures atteignant 45°C, les ingénieurs ont simulé ce qu'un propriétaire pourrait rencontrer lors d'une utilisation quotidienne dans un climat chaud. Sur circuit, les charges prolongées ont testé simultanément les pneus, les freins, le groupe motopropulseur et tous les systèmes de refroidissement.
"Nous livrons des voitures dans le monde entier", rappelle Daniel Ríos Hidalgo. "Nous avons des clients dans de nombreux pays qui conduiront ces voitures dans des conditions différentes. Nous devons nous assurer qu'elles fonctionnent correctement dans toutes ces variétés de conditions."
Production exclusive en Alsace
Les 250 exemplaires de la Tourbillon sont déjà tous vendus, avec un tarif de départ de 3,8 millions d'euros hors taxes. La production débutera en 2026 dans l'atelier historique de La Manufacture à Molsheim, en Alsace, au rythme d'environ 80 véhicules par an. Le dernier exemplaire devrait être livré à son propriétaire d'ici 2029.
Cette validation climatique extrême représente une étape cruciale avant le début de la production. En combinant simulations numériques et essais réels dans les conditions les plus sévères, Bugatti garantit que chaque Tourbillon offrira les mêmes performances exceptionnelles, qu'elle roule sous le soleil de Dubaï ou dans le froid scandinave.
La marque française maintient ainsi son engagement envers l'excellence technique et le raffinement, tout en préparant l'arrivée d'une nouvelle génération d'hypercars hybrides capables d'affronter tous les climats de la planète sans compromis sur les performances ou le confort.
Questions fréquentes
Quelle est la puissance de la Bugatti Tourbillon ?
L'hypercar française développe 1 800 chevaux combinés. Cette puissance provient d'un moteur V16 atmosphérique associé à trois moteurs électriques, dont deux sur l'essieu avant et un à l'arrière.
Pourquoi Bugatti teste sa voiture dans des conditions climatiques extrêmes ?
Avec des clients répartis dans le monde entier, Bugatti doit garantir que la Tourbillon fonctionne parfaitement sous tous les climats. Les tests valident notamment les systèmes de refroidissement du moteur et de l'habitacle sans modifier l'aérodynamique de la carrosserie.
Où ont été réalisés les tests de chaleur extrême ?
Bugatti a conduit ses essais à Séville en Espagne avec des températures de route atteignant 45°C, et à Dubaï où le mercure a dépassé 50°C. Ces tests comprenaient à la fois des trajets sur route ouverte et des sessions intensives sur circuit.
Combien d'exemplaires de la Tourbillon seront produits ?
Bugatti produira 250 exemplaires de la Tourbillon à raison d'environ 80 voitures par an dans son atelier de Molsheim. Toutes les unités sont déjà vendues malgré un prix de départ de 3,8 millions d'euros hors taxes.
Quand les premiers clients recevront-ils leur Tourbillon ?
Les premières livraisons débuteront en 2026, et le dernier exemplaire sera remis à son propriétaire d'ici 2029. La production s'étalera donc sur environ quatre ans dans la manufacture alsacienne.