Fiat Multiplina 2028 : la microcar rétro à quatre places inspirée des années 50

Fiat dévoile la Multiplina, une microcar électrique rétro de quatre places prévue pour 2028, qui s'inspire de la 600 Multipla des années 50 et du design de la 500.

Le retour d'une icône italienne en format XXS

Fiat frappe fort au Salon de Paris avec la présentation de sa Multiplina, une microcar électrique qui ravivera les souvenirs des amateurs de design automobile des années 50. Prévue pour 2028, cette petite citadine à quatre places puise son inspiration directement dans la légendaire 600 Multipla de 1956, que le constructeur turinois qualifiait à l'époque de "premier monospace au monde".

Dévoilée aux côtés du concept Multiplay qui célèbre quant à lui la Multipla des années 90, cette nouvelle venue dans la gamme Fiat illustre la stratégie du constructeur de se concentrer sur les petits véhicules urbains. Une orientation qui semble judicieuse face aux enjeux de mobilité urbaine et aux restrictions de circulation qui se multiplient dans les grandes villes européennes.

Un maillon essentiel dans la gamme électrique

Selon Olivier François, ancien patron de Fiat, la Multiplina représente "le chaînon manquant entre le Topolino et la citadine traditionnelle". Cette déclaration prend tout son sens quand on observe le positionnement du véhicule : au-dessus du Topolino biplace actuel, mais en dessous de la 500 électrique et d'une future citadine électrique abordable qui doit être présentée d'ici la fin de l'année.

Avec des dimensions proches de celles de la mythique Fiat 500 de 1957, la Multiplina affichera une longueur inférieure à 3 mètres, contre 2,53 mètres pour le Topolino. Cette compacité en fera l'alliée idéale des centre-villes congestionnés, tout en offrant la praticité de quatre places assises.

Des performances adaptées à un usage polyvalent

Contrairement au Topolino qui appartient à la catégorie des quadricycles légers L6, la Multiplina relèvera de la catégorie L7. Cette classification supérieure autorise des performances nettement plus intéressantes pour un usage quotidien :

Vitesse maximale : 88 km/h, soit le maximum autorisé pour la catégorie L7, contre seulement 45 km/h pour le Topolino

88 km/h, soit le maximum autorisé pour la catégorie L7, contre seulement 45 km/h pour le Topolino Autonomie : "étendue" selon Fiat, bien au-delà des 74 kilomètres du Topolino équipé de sa batterie de 5,4 kWh

"étendue" selon Fiat, bien au-delà des 74 kilomètres du Topolino équipé de sa batterie de 5,4 kWh Batterie : de plus grande capacité, permettant des déplacements au-delà des seuls centres-villes

Une plateforme commune mais retravaillée

Sur le plan technique, la Multiplina partagera sa base avec le Topolino et le Tris, un utilitaire commercial à trois places. Toutefois, cette plateforme commune fera l'objet d'importantes modifications pour accueillir une batterie plus volumineuse et offrir davantage d'espace habitable aux quatre passagers.

Le constructeur italien a manifestement travaillé l'optimisation de l'espace intérieur, un défi de taille pour un véhicule aussi compact. Cette prouesse technique devrait permettre à la Multiplina de rivaliser avec d'autres solutions de mobilité urbaine électrique disponibles sur le marché français.

Un design qui célèbre l'héritage Fiat

L'aspect esthétique de la Multiplina constitue un véritable hommage à la 600 Multipla originale. Le concept présenté à Paris affiche une silhouette caractéristique avec son avant vertical et ses phares ronds, des éléments de style directement empruntés au modèle des années 50.

Cette approche rétro-futuriste s'inscrit dans la tendance actuelle du marché automobile, où de nombreux constructeurs revisitent leurs icônes historiques avec des motorisations électriques. Fiat, qui a déjà réussi ce pari avec la 500 électrique, semble décidé à décliner cette recette sur l'ensemble de sa gamme de petits véhicules.

Un positionnement stratégique pour 2028

D'ici son lancement en 2028, la Multiplina devra composer avec une concurrence qui s'intensifie sur le segment des petites citadines électriques. Le marché français voit déjà défiler des modèles comme la Citroën Ami, la Renault Mobilize Duo ou encore diverses propositions asiatiques dans cette catégorie de véhicules urbains compacts.

La stratégie de Fiat de proposer une gamme étagée, du Topolino biplace à la 500 électrique en passant par cette future Multiplina, devrait permettre au constructeur italien de couvrir différents besoins et budgets. Reste à connaître la grille tarifaire qui sera appliquée, un élément déterminant pour le succès commercial de ce modèle au format atypique mais potentiellement séduisant pour une clientèle urbaine en quête de solutions de mobilité pratiques et émotionnelles.