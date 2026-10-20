Fiat Multipla : retour surprise en pick-up SUV modulable

Par Laurence Jardin / 20 octobre 2026 à 10:00 · 3 min de lecture

Fiat ressuscite le Multipla en concept Multiplay, un hybride entre pick-up et SUV modulable électroniquement, présenté au Mondial de l'Auto de Paris.

Le constructeur italien Fiat vient de créer la surprise au Mondial de l'Auto de Paris en présentant le Multiplay, un concept audacieux qui réinvente son mythique monospace Multipla sous les traits d'un croisement inattendu entre pick-up et SUV. Une proposition originale qui bouscule les codes du véhicule polyvalent à l'heure où les SUV dominent le marché européen.

Un hommage moderne au Multipla controversé

Si le Multipla de 1998 avait marqué les esprits par son esthétique pour le moins clivante, ce nouveau Multiplay en reprend l'essence tout en s'adaptant aux goûts contemporains. L'habitacle conserve cette forme caractéristique en bulle arrondie, véritable signature du modèle original, mais repose désormais sur des flancs sculptés de manière plus agressive et musclée.

Le nom "Multiplay" reflète parfaitement la vocation première du véhicule : un engin de loisirs capable d'assurer également les trajets quotidiens dans les foyers n'ayant qu'une seule voiture. Les designers ont poussé le concept de polyvalence à son paroxysme avec des éléments stylistiques marquants, notamment des passages de roues, des bas de caisse et des pare-chocs laissés bruts, complétés par d'imposants pneumatiques tout-terrain.

Une transformation électronique spectaculaire

L'innovation majeure du Multiplay réside dans sa capacité à se métamorphoser électroniquement. En quelques secondes, le monospace familial se transforme en pick-up ouvert, offrant une polyvalence inédite dans ce segment.

Le processus de transformation comprend plusieurs étapes automatisées :

Les vitres latérales arrière s'escamotent automatiquement

La section arrière du toit, située après le montant C, coulisse pour rejoindre le panneau principal

Les sièges les plus arrière glissent vers l'avant pour rejoindre la rangée centrale

La plage arrière se replie dans la lunette arrière, ouvrant le coffre aux éléments

Cette conception ingénieuse facilite grandement le chargement et le déchargement d'objets volumineux, un atout majeur pour les amateurs d'activités de plein air et de bricolage.

Des détails pratiques bien pensés

Fiat a soigné les aspects fonctionnels du concept. L'aileron arrière peut basculer pour révéler des points d'ancrage destinés à accueillir des accessoires comme un porte-vélos ou à sécuriser des charges instables. Le hayon adopte une ouverture horizontale divisée, s'ouvrant vers l'extérieur plutôt que de tomber verticalement comme sur un pick-up traditionnel, une solution plus pratique au quotidien.

Un habitacle tourné vers l'avenir

L'intérieur du Multiplay préfigure également la nouvelle orientation technologique de Fiat. Fini l'écran tactile d'infodivertissement traditionnel positionné au centre de la planche de bord : place à un immense écran monté juste sous le pare-brise, s'étendant sur toute la largeur du tableau de bord. Cette configuration avant-gardiste maximise l'espace disponible et offre une expérience utilisateur repensée.

Fidèle à l'héritage du Multipla original et de son ancêtre le 600 Multipla, le concept prévoit une configuration à six places, même si l'exemplaire exposé à Paris n'en présentait que quatre pour les besoins de la démonstration.

Un avant-goût de la stratégie mondiale de Fiat ?

Si Fiat reste évasif quant à une éventuelle commercialisation du Multiplay, le concept s'inscrit dans une stratégie plus large du constructeur. Les pick-ups compacts basés sur des plateformes automobiles occupent une place importante dans son développement global, comme en témoigne le succès retentissant du Fiat Strada au Brésil, meilleure vente du pays pour la cinquième année consécutive en 2025.

Pour le marché européen et français, un tel véhicule pourrait séduire une clientèle en quête d'originalité et de polyvalence, lassée des SUV conventionnels. Reste à savoir si Fiat osera franchir le pas de la production en série pour ce concept audacieux qui ravive l'esprit d'innovation qui avait fait la réputation du Multipla d'origine.