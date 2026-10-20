L'UE signe un accord historique avec la Chine sur les importations d'hybrides

La Chine s'engage à réduire de plusieurs millions ses exportations de véhicules hybrides vers l'Europe sur quatre ans pour rééquilibrer les échanges commerciaux.

L'Union européenne vient de franchir une étape majeure dans ses relations commerciales avec Pékin. Après deux jours de négociations intenses à Beijing, le commissaire européen au Commerce Maroš Šefčovič a annoncé vendredi un accord avec le ministre chinois du Commerce Wang Wentao portant sur la limitation des exportations de véhicules hybrides vers le Vieux Continent.

Une réduction de plusieurs millions de véhicules sur quatre ans

L'annonce est de taille : la Chine s'engage à réduire ses exportations d'hybrides et d'hybrides rechargeables vers l'Europe de plusieurs millions d'unités sur une période de quatre ans. "Nous parlons de réduire les exportations de la Chine vers l'Union européenne sur quatre ans de plusieurs millions de voitures, ce qui me semble assez significatif", a déclaré Maroš Šefčovič lors d'une conférence de presse.

Toutefois, le commissaire européen reste prudent sur les chiffres précis. Cette réduction ne s'appliquerait pas au niveau actuel des importations – environ 50 000 hybrides et hybrides rechargeables par mois récemment – mais à une projection de croissance future de ce segment. Les détails techniques de l'accord restent à finaliser, Šefčovič souhaitant d'abord informer les chefs d'État et les institutions européennes.

Une réponse à l'explosion des parts de marché chinoises

Cet accord intervient dans un contexte de bouleversement du marché européen. Les chiffres de l'ACEA, l'association des constructeurs automobiles européens, sont éloquents : au premier semestre 2026, la part de marché des marques chinoises pour les véhicules hybrides a bondi à 14% contre seulement 2% en 2024. Pour les hybrides rechargeables, la progression est encore plus spectaculaire avec 25% de parts de marché, toujours contre 2% deux ans plus tôt.

Cette explosion s'explique par un déséquilibre tarifaire apparu en octobre 2024. À cette date, l'UE a instauré des droits de douane anti-subventions élevés sur les véhicules entièrement électriques en provenance de Chine, s'ajoutant aux 10% de droits standard. Les hybrides, eux, ne sont restés soumis qu'à cette taxe de 10%, créant un avantage compétitif majeur pour les constructeurs chinois qui ont massivement réorienté leurs exportations vers ce segment.

La menace d'un instrument de sauvegarde européen

Face au refus initial de Pékin d'accepter une limitation volontaire, Bruxelles aurait envisagé d'activer l'instrument de sauvegarde. Ce mécanisme permet d'imposer des quotas tarifaires spéciaux en cas de hausse soudaine des importations menaçant les fabricants européens. Au-delà d'un volume d'importation défini, une taxe supplémentaire peut être appliquée pour ralentir les flux commerciaux.

Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été apportée par l'UE, le timing des fuites dans la presse suggère une stratégie de pression publique pendant les négociations. Une tactique qui semble avoir porté ses fruits.

Un équilibre commercial à reconstruire

Au-delà du secteur automobile, cet accord s'inscrit dans un vaste programme visant à rééquilibrer les relations commerciales sino-européennes. Pour Bruxelles, il s'agit notamment de contenir l'excédent commercial croissant de la Chine et de protéger l'industrie européenne d'une pression concurrentielle excessive.

"Les négociations d'aujourd'hui représentent une première étape importante, mais le travail vers une relation commerciale plus équilibrée doit se poursuivre", a souligné Maroš Šefčovič. Les deux parties prévoient de poursuivre leurs consultations avec un échange au niveau ministériel prévu en janvier et un cycle complet de négociations commerciales et d'investissement programmé pour mars 2027.

L'industrie automobile européenne soulagée

Du côté des constructeurs européens, le soulagement est palpable. Sigrid de Vries, directrice générale de l'ACEA, a salué l'annonce comme "une étape positive vers un apaisement des tensions commerciales", tout en notant que les détails concrets doivent encore être clarifiés.

"Une déstabilisation brutale et soudaine du marché européen, accompagnée de guerres de prix semblables à la situation actuelle du marché chinois, serait extrêmement perturbante pour l'économie européenne dans son ensemble", a-t-elle déclaré. "L'annonce d'aujourd'hui peut faciliter la transition vers une nouvelle ère de présence chinoise sur le marché européen de manière ordonnée, ce qui est dans l'intérêt à long terme de toutes les parties."

Prochaine étape : le Conseil européen

Les résultats de ces négociations seront examinés lors du Conseil européen des 15 et 16 octobre. Si les dirigeants européens approuvent l'accord, la Commission lancera les procédures nécessaires à sa mise en œuvre. La question cruciale reste celle du contrôle et de la surveillance de la réduction des exportations annoncée.

Jusqu'au prochain cycle de négociations prévu pour mars 2027, l'attention se portera probablement sur l'application pratique de cet accord sur les hybrides, qui pourrait définir le cadre des futures relations commerciales entre les deux géants économiques.