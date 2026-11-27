Par Luc Morandini / 27 novembre 2026 à 12:16 · 3 min de lecture

Bentley dévoile la calandre illuminée du Torcal avec 76 éléments diamantés, plus de 260 000 micro-perforations laser et 202 LED pour un effet visuel saisissant.

Bentley franchit une nouvelle étape dans l'innovation lumineuse avec la présentation de la calandre du Torcal, son futur modèle qui préfigure la quatrième ligne de la marque de Crewe. Cette calandre d'un nouveau genre combine artisanat traditionnel et technologies d'éclairage de pointe pour créer une signature visuelle spectaculaire.

Un bijou technologique de 76 diamants lumineux

La calandre du Bentley Torcal se distingue par son design tridimensionnel composé de 76 éléments en forme de diamant, de tailles différentes, chacun usiné individuellement et assemblé à la main. Cette approche artisanale reflète l'ADN de luxe de la marque britannique, tout en intégrant une technologie d'éclairage révolutionnaire.

En journée, la calandre présente l'apparence d'une surface métallique sculptée au design raffiné. Mais dès la tombée de la nuit, l'ensemble s'anime grâce à un système d'éclairage sophistiqué qui transforme complètement l'identité visuelle du véhicule.

Plus de 260 000 perforations laser au service de la lumière

Le cadre métallique entourant la calandre concentre une prouesse technique remarquable : plus de 260 000 micro-perforations réalisées au laser. Sous cette structure se cachent 202 LED qui diffusent la lumière de manière uniforme à travers l'ensemble de la surface.

Chaque élément diamanté est protégé par un couvercle transparent fabriqué avec les mêmes matériaux et revêtements que ceux utilisés pour les phares. Cette conception garantit une durabilité optimale et une transmission lumineuse de qualité.

Un design inspiré par l'héritage Bentley

Robin Page, directeur du design chez Bentley Motors, explique la philosophie derrière ce projet ambitieux : « Nous ne cherchions pas simplement à créer une calandre illuminée. Notre ambition était de développer le prochain visage iconique de Bentley. En nous inspirant de notre patrimoine, nous avons combiné un travail minutieux sur les formes diamantées avec une technologie d'éclairage avancée pour créer une nouvelle identité distinctive pour le Torcal – reconnaissable entre toutes comme une Bentley, de jour comme de nuit. »

Cette nouvelle calandre puise effectivement son inspiration dans celle de la légendaire Continental T, tout en proposant une interprétation résolument moderne et adaptée aux codes esthétiques contemporains.

Des phares Micro LED à la pointe de la technologie

L'innovation lumineuse du Torcal ne se limite pas à la calandre. Les phares intègrent également une technologie de nouvelle génération avec quatre modules lumineux par projecteur, dont deux projecteurs Micro LED verticaux disposant chacun de 16 000 pixels.

Une puissance d'éclairage exceptionnelle

Selon le constructeur britannique, le système est suffisamment puissant pour permettre théoriquement de lire un livre à une distance pouvant atteindre 1 kilomètre. Cette capacité illustre la puissance brute du dispositif, même si son véritable intérêt réside dans sa précision et son adaptabilité.

Les deux projecteurs Micro LED remplissent des fonctions complémentaires :

Le projecteur supérieur couvre un angle de 40 degrés, illuminant les bords du champ de vision du conducteur, particulièrement utile dans les virages

Le projecteur inférieur offre un faisceau plus étroit de 20 degrés, permettant de concentrer la lumière avec précision là où elle est nécessaire

Le système peut également adapter automatiquement la distribution de la lumière pour améliorer la visibilité du conducteur tout en minimisant l'éblouissement des autres usagers de la route, une fonction essentielle pour la sécurité routière.

Résistance et fiabilité testées en conditions réelles

Bentley a soumis sa calandre illuminée à une batterie de tests d'endurance rigoureux, incluant des essais d'abrasion et de résistance aux impacts de graviers. L'objectif : garantir que ce bijou technologique puisse résister à un usage quotidien sans altération de ses performances ou de son apparence.

Un système actif de gestion de la condensation a également été intégré pour maintenir la clarté des couvercles transparents dans la durée, quelles que soient les conditions climatiques.

Deux options de calandre pour personnaliser son Torcal

Les futurs propriétaires du Torcal pourront choisir entre deux versions de calandre. L'option Bright Pack propose des éléments diamantés avec des couvercles à finition métallique, offrant un rendu visuel différent de la version standard.

Avec le Torcal, Bentley confirme sa volonté de maintenir son statut de référence dans le luxe automobile tout en embrassant les technologies d'éclairage les plus avancées. Cette calandre illuminée et ces phares Micro LED dessinent une nouvelle signature visuelle qui devrait marquer l'identité de la marque pour les années à venir.