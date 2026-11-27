Bentley Torcal : une calandre illuminée spectaculaire avec 76 diamants de cristal
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
Sommaire
- Un bijou technologique de 76 diamants lumineux
- Plus de 260 000 perforations laser au service de la lumière
- Un design inspiré par l'héritage Bentley
- Des phares Micro LED à la pointe de la technologie
- Une puissance d'éclairage exceptionnelle
- Résistance et fiabilité testées en conditions réelles
- Deux options de calandre pour personnaliser son Torcal
Bentley franchit une nouvelle étape dans l'innovation lumineuse avec la présentation de la calandre du Torcal, son futur modèle qui préfigure la quatrième ligne de la marque de Crewe. Cette calandre d'un nouveau genre combine artisanat traditionnel et technologies d'éclairage de pointe pour créer une signature visuelle spectaculaire.
Un bijou technologique de 76 diamants lumineux
La calandre du Bentley Torcal se distingue par son design tridimensionnel composé de 76 éléments en forme de diamant, de tailles différentes, chacun usiné individuellement et assemblé à la main. Cette approche artisanale reflète l'ADN de luxe de la marque britannique, tout en intégrant une technologie d'éclairage révolutionnaire.
En journée, la calandre présente l'apparence d'une surface métallique sculptée au design raffiné. Mais dès la tombée de la nuit, l'ensemble s'anime grâce à un système d'éclairage sophistiqué qui transforme complètement l'identité visuelle du véhicule.
Plus de 260 000 perforations laser au service de la lumière
Le cadre métallique entourant la calandre concentre une prouesse technique remarquable : plus de 260 000 micro-perforations réalisées au laser. Sous cette structure se cachent 202 LED qui diffusent la lumière de manière uniforme à travers l'ensemble de la surface.
Chaque élément diamanté est protégé par un couvercle transparent fabriqué avec les mêmes matériaux et revêtements que ceux utilisés pour les phares. Cette conception garantit une durabilité optimale et une transmission lumineuse de qualité.
Un design inspiré par l'héritage Bentley
Robin Page, directeur du design chez Bentley Motors, explique la philosophie derrière ce projet ambitieux : « Nous ne cherchions pas simplement à créer une calandre illuminée. Notre ambition était de développer le prochain visage iconique de Bentley. En nous inspirant de notre patrimoine, nous avons combiné un travail minutieux sur les formes diamantées avec une technologie d'éclairage avancée pour créer une nouvelle identité distinctive pour le Torcal – reconnaissable entre toutes comme une Bentley, de jour comme de nuit. »
Cette nouvelle calandre puise effectivement son inspiration dans celle de la légendaire Continental T, tout en proposant une interprétation résolument moderne et adaptée aux codes esthétiques contemporains.
Des phares Micro LED à la pointe de la technologie
L'innovation lumineuse du Torcal ne se limite pas à la calandre. Les phares intègrent également une technologie de nouvelle génération avec quatre modules lumineux par projecteur, dont deux projecteurs Micro LED verticaux disposant chacun de 16 000 pixels.
Une puissance d'éclairage exceptionnelle
Selon le constructeur britannique, le système est suffisamment puissant pour permettre théoriquement de lire un livre à une distance pouvant atteindre 1 kilomètre. Cette capacité illustre la puissance brute du dispositif, même si son véritable intérêt réside dans sa précision et son adaptabilité.
Les deux projecteurs Micro LED remplissent des fonctions complémentaires :
- Le projecteur supérieur couvre un angle de 40 degrés, illuminant les bords du champ de vision du conducteur, particulièrement utile dans les virages
- Le projecteur inférieur offre un faisceau plus étroit de 20 degrés, permettant de concentrer la lumière avec précision là où elle est nécessaire
Le système peut également adapter automatiquement la distribution de la lumière pour améliorer la visibilité du conducteur tout en minimisant l'éblouissement des autres usagers de la route, une fonction essentielle pour la sécurité routière.
Résistance et fiabilité testées en conditions réelles
Bentley a soumis sa calandre illuminée à une batterie de tests d'endurance rigoureux, incluant des essais d'abrasion et de résistance aux impacts de graviers. L'objectif : garantir que ce bijou technologique puisse résister à un usage quotidien sans altération de ses performances ou de son apparence.
Un système actif de gestion de la condensation a également été intégré pour maintenir la clarté des couvercles transparents dans la durée, quelles que soient les conditions climatiques.
Deux options de calandre pour personnaliser son Torcal
Les futurs propriétaires du Torcal pourront choisir entre deux versions de calandre. L'option Bright Pack propose des éléments diamantés avec des couvercles à finition métallique, offrant un rendu visuel différent de la version standard.
Avec le Torcal, Bentley confirme sa volonté de maintenir son statut de référence dans le luxe automobile tout en embrassant les technologies d'éclairage les plus avancées. Cette calandre illuminée et ces phares Micro LED dessinent une nouvelle signature visuelle qui devrait marquer l'identité de la marque pour les années à venir.
Questions fréquentes
Quelle est la particularité technique de la calandre du Bentley Torcal ?
La calandre intègre 76 éléments diamantés assemblés à la main, chacun protégé par un couvercle transparent. Plus de 260 000 micro-perforations laser dans le cadre métallique permettent à 202 LED de diffuser une lumière homogène pour créer un effet lumineux spectaculaire la nuit.
Comment fonctionnent les nouveaux phares du Torcal ?
Chaque phare comporte quatre modules lumineux, dont deux projecteurs Micro LED verticaux de 16 000 pixels chacun. Le projecteur supérieur couvre un angle de 40 degrés pour éclairer les virages, tandis que l'inférieur offre un faisceau plus précis de 20 degrés.
Quelle est la portée d'éclairage de ce nouveau système ?
Selon Bentley, le système d'éclairage est suffisamment puissant pour permettre de lire un livre à une distance allant jusqu'à 1 kilomètre. Il peut également adapter automatiquement la distribution lumineuse pour optimiser la visibilité du conducteur tout en réduisant l'éblouissement des autres usagers.
Le Torcal propose-t-il des options de personnalisation pour la calandre ?
Oui, Bentley proposera deux versions de calandre, dont une option Bright Pack avec des éléments diamantés dotés de couvercles à finition métallique, offrant un aspect différent selon les préférences des clients.
Cette calandre illuminée est-elle suffisamment résistante pour un usage quotidien ?
Bentley a soumis la calandre à des tests d'endurance rigoureux incluant des tests d'abrasion et de résistance aux impacts de graviers. Un système actif de gestion de la condensation maintient également la clarté des couvercles transparents dans le temps.