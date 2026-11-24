Par Sarah Wagner / 24 novembre 2026 à 10:23 · 2 min de lecture

Bentley dévoile une série limitée à 20 exemplaires de sa Torcal électrique, personnalisée par le designer japonais Hiroshi Fujiwara dans un style streetwear monochrome.

Le département de personnalisation Mulliner de Bentley vient de dévoiler sa première création sur mesure pour la Torcal électrique. Et c'est une figure majeure du design japonais qui signe cette série exclusive : Hiroshi Fujiwara, fondateur du label Fragment Design.

Un ambassadeur de renom pour la première électrique de Bentley

Avec plus de quatre décennies d'expérience dans la mode, la musique et le design, Hiroshi Fujiwara n'est pas un inconnu dans l'univers du luxe. Le Tokyoïte, qui a fondé Fragment Design en 2003, devient officiellement ambassadeur mondial de Bentley. Cette collaboration donne naissance à la commission FRGMT, une série strictement limitée à 20 exemplaires de la Torcal First Edition.

Cette initiative marque un tournant pour le constructeur britannique. Comme l'explique Bentley Motors : "La commission FRGMT démontre la capacité de Bentley à travailler étroitement avec ses clients pour transformer des idées individuelles en expressions uniques du luxe." Chaque voiture sera configurée différemment, garantissant à chaque propriétaire une pièce véritablement exclusive.

Une esthétique streetwear appliquée au luxe automobile

Fujiwara n'est pas un novice chez Bentley. Propriétaire d'une Continental GT, il avait été impressionné lors d'une visite à l'usine de Crewe en Angleterre par le travail minutieux des artisans Mulliner. Cette expérience a visiblement inspiré cette collaboration qui transpose l'esthétique épurée et majoritairement noir et blanc de Fragment Design sur quatre roues.

Un extérieur monochrome radical

L'ensemble de la série FRGMT adopte une approche radicalement sobre pour une Bentley. Chaque exemplaire arbore :

Une peinture unie Beluga noire avec détails assombris

Des jantes Vortex de 55,8 cm (22 pouces) finition noire

Des accents anthracite satinés sur la carrosserie

Un discret logo FRGMT sur les ailes avant et à l'arrière

Cette palette entièrement sombre représente une rupture avec les finitions chromées et lumineuses habituelles des créations Mulliner. L'objectif : laisser les lignes de la Torcal s'exprimer sans distraction visuelle.

Un habitacle bicolore travaillé à la main

L'intérieur ne déroge pas à la philosophie minimaliste de Fujiwara. Les artisans Mulliner ont créé un habitacle bicolore combinant des cuirs bleu impérial et Beluga, entièrement cousus main. Des placages en noir piano parcourent l'ensemble de la planche de bord et de la console.

Les détails exclusifs incluent des seuils de porte personnalisés affichant le logo "Bentley x FRGMT", un motif également présent sur les panneaux de portes. Cette signature discrète mais omniprésente rappelle l'approche du streetwear haut de gamme : des détails subtils pour connaisseurs.

Un prix à la hauteur de l'exclusivité

Bentley reste discret sur le tarif exact de cette commission FRGMT. Pour référence, la Torcal standard démarre à plus de 200 000 euros aux États-Unis, la version S dépasse les 240 000 euros, et la First Edition sur laquelle est basée cette série frôle les 300 000 euros. Avec le travail de personnalisation Mulliner et l'exclusivité de cette collaboration, le prix final devrait largement excéder ce montant.

Cette création s'inscrit dans une série récente de commissions spéciales signées Mulliner, après la collection Olympia commémorant un événement de 1926 et le modèle hommage de la Continental GT présenté plus tôt cette année. Avec seulement 20 exemplaires disponibles mondialement, la Torcal FRGMT pourrait bien devenir l'une des Bentley électriques les plus recherchées par les collectionneurs.