Fraude aux frais de recharge : les gestionnaire...

Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:23 · 3 min de lecture

Une étude révèle que 44% des flottes électriques se fient aux déclarations des conducteurs pour les frais de recharge, ouvrant la porte aux fraudes.

Un angle mort dans la gestion des flottes électriques

L'électrification des flottes d'entreprise s'accélère en Europe, mais elle s'accompagne d'un problème grandissant : la fraude aux notes de frais. Une enquête menée auprès de 250 responsables de flottes, achats et finances révèle des failles béantes dans le contrôle des dépenses liées à la recharge des véhicules électriques.

Le constat est préoccupant : 44% des gestionnaires de flottes électriques se contentent des déclarations de leurs conducteurs concernant les frais de recharge à domicile. Cette méthode artisanale ouvre la porte à de multiples abus, dans un contexte où les volumes de véhicules électriques ne cessent de croître.

Des chiffres qui alertent sur l'ampleur du phénomène

Les résultats de cette étude, commandée par l'éditeur de solutions de mobilité Cubic3, mettent en lumière plusieurs problématiques majeures :

48% des entreprises ont été confrontées à des notes de frais impossibles à vérifier sur les 12 derniers mois

31% ont détecté des transactions non autorisées sur leurs cartes professionnelles

30% ont identifié au moins un cas de fraude avéré ou suspecté

Un tiers des gestionnaires (34%) éprouvent des difficultés à suivre précisément les dépenses par véhicule et par conducteur

Un décalage entre confiance et réalité

Plus troublant encore : alors que 93% des responsables interrogés affirment pouvoir identifier les dépenses frauduleuses et que 64% pensent disposer d'une visibilité complète sur leurs coûts, moins de la moitié (41%) reconnaissent maîtriser réellement leurs dépenses. Ce fossé entre perception et réalité constitue, selon les experts, le véritable enseignement de cette enquête.

La recharge à domicile, un casse-tête pour les entreprises

La recharge à domicile représente un défi particulier pour les gestionnaires de flottes. Contrairement au plein de carburant dans une station-service, isoler le coût précis de la recharge d'un véhicule sur une facture d'électricité domestique relève de la gageure.

Cette complexité explique pourquoi les déclarations sur l'honneur restent la méthode privilégiée. Pourtant, seuls 20% des flottes interrogées utilisent un compteur dédié ou un tarif spécifique pour mesurer le coût réel de la recharge à domicile.

Des barèmes forfaitaires source de distorsions

Dans de nombreux pays européens, les autorités fiscales publient des barèmes forfaitaires trimestriels pour simplifier le remboursement des frais de recharge. Ces taux, calculés au kilomètre parcouru, visent à éviter les litiges mais créent paradoxalement de nouvelles inégalités.

Un conducteur dont le tarif d'électricité suit les plafonds réglementaires devrait afficher une consommation moyenne spécifique pour être remboursé à sa juste valeur. En revanche, ceux qui bénéficient de tarifs heures creuses très avantageux – permettant de descendre sous les 2 centimes d'euro par kilomètre – se trouvent largement sur-remboursés.

Les entreprises peuvent certes fixer leurs propres barèmes, mais elles doivent alors prouver qu'ils reflètent les coûts réels, sous peine de voir l'excédent requalifié en revenu imposable par l'administration fiscale.

Un problème appelé à s'amplifier

L'enjeu va prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Les gestionnaires interrogés prévoient que les véhicules électriques représenteront en moyenne 49% de leurs flottes d'ici trois ans. Sans évolution des méthodes de contrôle, l'exposition aux risques de fraude ne fera que croître.

La gestion administrative s'avère déjà chronophage : le traitement des paiements et des dépenses liés à la recharge mobilise en moyenne 171 heures par an. Et pour 54% des responsables, l'électrification rend ce processus encore plus complexe qu'avec les véhicules thermiques.

La nécessité d'un contrôle en amont

Pour Paul Foley, vice-président en charge des paiements embarqués chez Cubic3, la solution réside dans un changement de paradigme : "L'écart entre la confiance affichée et le contrôle réel constitue la vraie découverte de cette enquête. Les gestionnaires de flottes doivent vérifier la conformité d'un paiement aux règles de l'entreprise avant qu'il ne soit effectué, et non le réconcilier après coup."

Cette approche préventive, s'appuyant sur des solutions technologiques de paiement et de suivi en temps réel, pourrait permettre aux entreprises de sécuriser leurs dépenses tout en accompagnant sereinement la transition vers l'électrique. Un défi de taille pour un secteur en pleine mutation.