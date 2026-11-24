Fraude aux frais de recharge : les gestionnaires de flottes électriques dans le collimateur
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
Sommaire
- Un angle mort dans la gestion des flottes électriques
- Des chiffres qui alertent sur l'ampleur du phénomène
- Un décalage entre confiance et réalité
- La recharge à domicile, un casse-tête pour les entreprises
- Des barèmes forfaitaires source de distorsions
- Un problème appelé à s'amplifier
- La nécessité d'un contrôle en amont
Un angle mort dans la gestion des flottes électriques
L'électrification des flottes d'entreprise s'accélère en Europe, mais elle s'accompagne d'un problème grandissant : la fraude aux notes de frais. Une enquête menée auprès de 250 responsables de flottes, achats et finances révèle des failles béantes dans le contrôle des dépenses liées à la recharge des véhicules électriques.
Le constat est préoccupant : 44% des gestionnaires de flottes électriques se contentent des déclarations de leurs conducteurs concernant les frais de recharge à domicile. Cette méthode artisanale ouvre la porte à de multiples abus, dans un contexte où les volumes de véhicules électriques ne cessent de croître.
Des chiffres qui alertent sur l'ampleur du phénomène
Les résultats de cette étude, commandée par l'éditeur de solutions de mobilité Cubic3, mettent en lumière plusieurs problématiques majeures :
- 48% des entreprises ont été confrontées à des notes de frais impossibles à vérifier sur les 12 derniers mois
- 31% ont détecté des transactions non autorisées sur leurs cartes professionnelles
- 30% ont identifié au moins un cas de fraude avéré ou suspecté
- Un tiers des gestionnaires (34%) éprouvent des difficultés à suivre précisément les dépenses par véhicule et par conducteur
Un décalage entre confiance et réalité
Plus troublant encore : alors que 93% des responsables interrogés affirment pouvoir identifier les dépenses frauduleuses et que 64% pensent disposer d'une visibilité complète sur leurs coûts, moins de la moitié (41%) reconnaissent maîtriser réellement leurs dépenses. Ce fossé entre perception et réalité constitue, selon les experts, le véritable enseignement de cette enquête.
La recharge à domicile, un casse-tête pour les entreprises
La recharge à domicile représente un défi particulier pour les gestionnaires de flottes. Contrairement au plein de carburant dans une station-service, isoler le coût précis de la recharge d'un véhicule sur une facture d'électricité domestique relève de la gageure.
Cette complexité explique pourquoi les déclarations sur l'honneur restent la méthode privilégiée. Pourtant, seuls 20% des flottes interrogées utilisent un compteur dédié ou un tarif spécifique pour mesurer le coût réel de la recharge à domicile.
Des barèmes forfaitaires source de distorsions
Dans de nombreux pays européens, les autorités fiscales publient des barèmes forfaitaires trimestriels pour simplifier le remboursement des frais de recharge. Ces taux, calculés au kilomètre parcouru, visent à éviter les litiges mais créent paradoxalement de nouvelles inégalités.
Un conducteur dont le tarif d'électricité suit les plafonds réglementaires devrait afficher une consommation moyenne spécifique pour être remboursé à sa juste valeur. En revanche, ceux qui bénéficient de tarifs heures creuses très avantageux – permettant de descendre sous les 2 centimes d'euro par kilomètre – se trouvent largement sur-remboursés.
Les entreprises peuvent certes fixer leurs propres barèmes, mais elles doivent alors prouver qu'ils reflètent les coûts réels, sous peine de voir l'excédent requalifié en revenu imposable par l'administration fiscale.
Un problème appelé à s'amplifier
L'enjeu va prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Les gestionnaires interrogés prévoient que les véhicules électriques représenteront en moyenne 49% de leurs flottes d'ici trois ans. Sans évolution des méthodes de contrôle, l'exposition aux risques de fraude ne fera que croître.
La gestion administrative s'avère déjà chronophage : le traitement des paiements et des dépenses liés à la recharge mobilise en moyenne 171 heures par an. Et pour 54% des responsables, l'électrification rend ce processus encore plus complexe qu'avec les véhicules thermiques.
La nécessité d'un contrôle en amont
Pour Paul Foley, vice-président en charge des paiements embarqués chez Cubic3, la solution réside dans un changement de paradigme : "L'écart entre la confiance affichée et le contrôle réel constitue la vraie découverte de cette enquête. Les gestionnaires de flottes doivent vérifier la conformité d'un paiement aux règles de l'entreprise avant qu'il ne soit effectué, et non le réconcilier après coup."
Cette approche préventive, s'appuyant sur des solutions technologiques de paiement et de suivi en temps réel, pourrait permettre aux entreprises de sécuriser leurs dépenses tout en accompagnant sereinement la transition vers l'électrique. Un défi de taille pour un secteur en pleine mutation.
Questions fréquentes
Quelle proportion de flottes fait face à des problèmes de fraude aux frais de recharge ?
Selon l'enquête menée auprès de 250 responsables de flottes, 30% ont connu au moins un cas de fraude confirmé ou suspecté sur les 12 derniers mois. Par ailleurs, 31% ont signalé des transactions non autorisées sur les cartes de crédit ou de carburant de l'entreprise.
Pourquoi la recharge à domicile pose-t-elle un problème de contrôle ?
Seulement 20% des flottes utilisent un compteur ou un tarif spécifique pour mesurer le coût réel de la recharge à domicile. La majorité s'appuie sur des déclarations manuelles des conducteurs, rendant impossible la vérification des montants réclamés.
Comment les entreprises remboursent-elles actuellement les frais de recharge à domicile ?
Les méthodes varient, mais beaucoup utilisent des taux forfaitaires approximatifs établis par les autorités fiscales. Ces barèmes, publiés trimestriellement, proposent des remboursements au kilomètre mais ne reflètent pas toujours les coûts réels, créant des écarts importants selon les tarifs électriques.
Les gestionnaires de flottes ont-ils conscience du problème ?
Paradoxalement, 93% affirment pouvoir identifier les dépenses frauduleuses et 64% pensent avoir une visibilité totale sur les coûts. Pourtant, moins de la moitié (41%) déclarent vraiment maîtriser leurs dépenses, révélant un décalage entre perception et réalité.
Quel est l'impact sur la gestion administrative des flottes ?
La gestion des paiements et des dépenses liées à la recharge représente en moyenne 171 heures de travail par an. Pour 54% des responsables interrogés, l'électrification rend ce processus encore plus complexe qu'avec les véhicules thermiques.