Le Denza Bao 5 hybride rechargeable a réussi l'exploit de tracter un Boeing 747 de 180 tonnes sur seulement deux roues motrices en Angleterre.

La marque premium Denza, filiale de BYD, vient de réaliser une démonstration technique spectaculaire qui rappelle les exploits passés de Volkswagen et Porsche. Sur l'aérodrome de Dunsfold dans le Surrey en Angleterre, le SUV hybride rechargeable Bao 5 a tracté un Boeing 747-400 de 180 tonnes. Mais avec une particularité inédite : l'exercice final a été réalisé sur deux roues motrices seulement.

Un exploit réalisé en trois étapes progressives

Les ingénieurs de Denza ont orchestré cette démonstration en trois temps. Le Bao 5 a d'abord tracté le jumbo jet sur ses quatre roues, avant de recommencer l'exercice sur trois roues. Pour le bouquet final, deux roues ont été retirées, laissant le SUV accomplir cette prouesse sur seulement deux roues motrices.

Au total, le véhicule a parcouru 1 600 mètres lors de ces trois tentatives combinées. Selon Denza, il s'agit d'une première mondiale : jamais un véhicule de série n'avait tracté un avion sur deux roues, et jamais un Boeing 747 n'avait été déplacé uniquement à l'aide d'une motorisation électrique.

Un groupe motopropulseur resté d'origine

Contrairement à certaines démonstrations automobiles similaires qui utilisent des véhicules lourdement modifiés, Denza a conservé un Bao 5 de série en finition Ultimate. Seules quelques adaptations indispensables ont été effectuées.

Les sièges passagers ont été retirés pour faire place à un lest considérable : 2 000 kg pour la tentative sur trois roues et 4 500 kg pour l'exercice final sur deux roues. Une attache de remorquage spéciale a été fabriquée pour connecter le SUV à l'avion, et de petits stabilisateurs ont été fixés sur les essieux pour compenser l'absence des autres roues.

Une motorisation hybride rechargeable musclée

Le point crucial : le groupe motopropulseur est resté totalement intact. Le système combine un moteur essence turbo de 1,5 litre avec trois moteurs électriques. L'un entraîne l'essieu avant, le second l'essieu arrière, tandis que le troisième sert de générateur.

En version Ultimate, l'ensemble développe 544 chevaux et 760 Nm de couple. Le moteur électrique avant produit jusqu'à 272 ch et 360 Nm, tandis que le moteur arrière délivre 388 ch et 400 Nm. C'est cette capacité à maximiser le couple aux roues motrices qui a permis au Bao 5 de mettre en mouvement cet appareil colossal.

Des conditions météorologiques difficiles

Comme si tracter un avion de 180 tonnes sur deux roues n'était pas suffisamment compliqué, la météo britannique s'en est mêlée. Alors que les essais préliminaires se déroulaient sans problème, des pluies torrentielles le jour des tentatives finales ont réduit drastiquement l'adhérence disponible.

L'équipe a finalement dû patienter jusqu'à ce que la piste soit suffisamment sèche pour mener à bien la tentative sur deux roues. Une fois l'exploit accompli, les inspections post-opération n'ont révélé aucun signe de contrainte excessive sur le groupe motopropulseur, le châssis ou les pneumatiques.

Un Boeing 747 encore équipé

L'appareil utilisé pour cette démonstration, un Boeing 747-400, a été retiré du service actif en 2020. Il conserve néanmoins ses moteurs et sa cabine entièrement équipée, ce qui explique son poids considérable.

Pour contextualiser, le Bao 5 n'est déjà pas un poids plume en configuration de série. Il affiche 3 035 kg sur la balance, mesure 4,92 mètres de long, et dispose d'une capacité de remorquage officielle de 2 500 kg. Autrement dit, sa capacité homologuée n'approche même pas le poids de l'avion qu'il vient de tracter.

Un coup marketing dans la tradition automobile

Bien avant le scandale du Dieselgate, le groupe Volkswagen démontrait les capacités de ses motorisations TDI en faisant tracter un Boeing 747 par un Touareg V10 en 2006. Porsche avait ensuite récidivé en 2017 avec un Cayenne S Diesel tractant un Airbus A380 encore plus lourd.

Denza apporte aujourd'hui sa propre contribution à cette tradition, avec l'aspect deux roues qui rend la démonstration encore plus spectaculaire. Reste à savoir si la capacité à déplacer un jumbo jet constitue un argument d'achat convaincant pour un SUV hybride rechargeable. Une chose est certaine : si vous devez un jour déplacer un Boeing 747 cloué au sol et que vous disposez d'un Bao 5 à proximité, vous n'aurez apparemment pas besoin des quatre roues pour accomplir la mission.