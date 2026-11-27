Par Luc Morandini / 27 novembre 2026 à 12:16 · 4 min de lecture

Ford dévoile la GT41, son hypercar hybride à moteur V8 de 5,4 litres atmosphérique, qui défiera les 24 Heures du Mans 2027 avec une conception 100% maison.

Le retour de Ford au plus haut niveau de la compétition automobile se précise. L'Ovale Bleu vient de lever le voile sur la GT41, son hypercar destinée à défier les meilleures écuries du monde aux légendaires 24 Heures du Mans en 2027. Une machine qui porte en elle l'ADN de la glorieuse GT40 tout en incarnant une approche radicalement nouvelle pour le constructeur américain.

Un nom chargé d'histoire : 104 centimètres de passion

La nomenclature n'a rien de hasardeux. Comme sa glorieuse ancêtre la GT40 mesurait 40 pouces de hauteur, la GT41 affiche fièrement 41 pouces, soit exactement 104 centimètres. Cette dimension répond aux contraintes techniques de la nouvelle catégorie Hypercar du championnat du monde d'endurance, tout en créant un pont symbolique avec l'épopée des années 1960.

Ford dévoilera officiellement la GT41 au grand public lors du match de football américain des Detroit Lions le jour de Thanksgiving. Un spot publicitaire réalisé par Zack Snyder et mettant en vedette Matt Damon accompagnera cette présentation spectaculaire sur le Ford Field.

Un moteur 100% Ford, une première pour la compétition moderne

Le cœur battant de la GT41 constitue une véritable révolution dans l'approche de Ford en matière de compétition. Ce V8 atmosphérique de 5,4 litres couplé à un système hybride représente un projet entièrement développé en interne, une première pour le constructeur depuis des décennies.

Christian Hertrich, ingénieur en chef Ford Racing Powertrain, ne cache pas sa fierté : "Nous ne pouvons pas dire cela pour beaucoup de programmes. Pour le GT3, le NASCAR et le GT, nous travaillons avec des partenaires, mais pour l'hypercar, il n'y a que nous."

Une autonomie totale assumée

Ford Racing pilote l'intégralité du développement : pièces moteur, calibration, logiciels, et même les systèmes basse tension qui contrôlent les fonctions auxiliaires comme l'éclairage et les essuie-glaces. Cette indépendance totale comporte son lot de risques, comme l'admet Hertrich avec franchise : "Nous réussirons, mais dans le processus, nous échouerons, et ces échecs seront les nôtres."

Des installations modestes pour une ambition démesurée

L'envers du décor surprend par sa modestie. Les moteurs de la GT41 naissent dans une salle de seulement 74 mètres carrés, dissimulée dans le laboratoire de dynamomètre de Ford. Cet espace, créé il y a seulement 15 mois, contraste avec l'ampleur du projet.

Deux techniciens Ford Racing y assemblent méticuleusement chaque moteur. L'espace se divise en zones fonctionnelles : un long comptoir longe un mur, deux stands de montage occupent le fond, tandis que des chariots remplis de composants Ford encombrent l'entrée. Une porte arrière mène à une autre pièce étroite dédiée au stockage.

Du Coyote de série à la bête de course

Chaque moteur débute son existence comme un bloc Coyote standard destiné aux véhicules de production Ford. Sélectionné directement sur la ligne d'assemblage, il est ensuite expédié vers ce laboratoire situé à quelques encablures du nouveau siège mondial de la marque.

Le bâtiment, dont la première aile a été construite en 1949, abrite désormais plus de 100 cellules d'essai où Ford évalue et valide les moteurs destinés à sa gamme mondiale. C'est un véritable labyrinthe de couloirs similaires en fonctionnement permanent.

Des tests au plus près de la réalité

Ford a récemment effectué des essais du quatrième moteur, destiné à servir de pièce de rechange. Si tout se déroule comme prévu, il ne verra jamais la compétition et son unique expérience du Mans restera numérique.

La cellule d'essai utilisée a validé des moteurs pour divers programmes de course Ford pendant des années, incluant NASCAR et WRX. C'est également ici qu'a été homologué le V8 suralimenté de 5,2 litres développant 795 chevaux de la Dark Horse SC. Selon Hertrich, il s'agissait du premier moteur de production validé dans cette baie depuis plus de vingt ans.

Lors d'une simulation de tours du circuit du Mans, le spectacle est saisissant : les collecteurs d'échappement rougeoient avant même le premier virage. Le moteur hurle en simulant la célèbre ligne droite des Hunaudières.

Un calendrier 2027 chargé

Après la présentation officielle, Ford concentrera ses efforts sur les essais programmés pour décembre 2026 et janvier 2027. Le championnat du monde d'endurance 2027 approche à grands pas.

La GT41 effectuera ses premiers tours de roue en compétition lors de la manche d'ouverture au Qatar en mars 2027. Elle participera ensuite aux neuf manches du championnat. Le point d'orgue interviendra le 12 juin 2027 avec les mythiques 24 Heures du Mans, avant une conclusion en novembre à Bahreïn.

Proximité record entre conception et tests

L'une des innovations majeures de ce programme réside dans la proximité géographique des équipes. Pour la première fois dans l'histoire des programmes de course Ford, les techniciens qui assemblent les moteurs et ceux qui les testent travaillent dans le même bâtiment, à quelques dizaines de mètres les uns des autres. Cette configuration réduit drastiquement les temps de développement et facilite la résolution des problèmes.

À quelques mètres seulement de l'endroit où Ford testait ses moteurs victorieux du Mans dans les années 1960, l'histoire se réécrit. La GT41 porte l'héritage d'une légende tout en ouvrant un nouveau chapitre technologique pour l'Ovale Bleu dans sa quête de gloire à La Sarthe.