Ford commercialise le V8 suralimenté de 760 ch ...

Par Sarah Wagner / 18 novembre 2026 à 08:52 · 2 min de lecture

Ford va proposer le V8 5,2 litres suralimenté de 760 chevaux de la Mustang Dark Horse SC en ensemble moteur-transmission complet pour les constructeurs.

Un bloc moteur-transmission prêt à l'emploi

Ford Performance franchit une nouvelle étape dans sa gamme de moteurs crate en proposant bientôt une solution complète particulièrement alléchante. L'ovale bleu s'apprête à commercialiser son V8 Predator 5,2 litres suralimenté non plus comme un simple moteur, mais comme un module de puissance complet intégrant la transmission.

Présenté par Tremec Performance lors du SEMA Show 2026, ce Ford Racing 5.2L DCT Supercharged Power Module associe le légendaire V8 suralimenté à la boîte double embrayage TR-9070 à 7 rapports. L'ensemble est livré avec tous les faisceaux électriques et calculateurs nécessaires, formant ainsi une solution clé en main pour les préparateurs et constructeurs de restomods hautes performances.

760 chevaux et 847 Nm à disposition

Dans cette configuration, le V8 5,2 litres développe 760 chevaux et 847 Nm de couple. Si ces chiffres sont légèrement inférieurs aux 795 ch et 895 Nm délivrés par le même moteur dans la Mustang Dark Horse SC de série, ils restent largement suffisants pour la quasi-totalité des projets imaginables.

La préparation mécanique ne laisse rien au hasard :

Compresseur volumétrique Eaton TVS R2650

Papillon des gaz de 92 millimètres de diamètre

Vilebrequin en acier forgé

Bielles forgées

Pistons en aluminium forgé avec revêtement Grafal

Cette architecture interne robuste garantit la fiabilité nécessaire pour gérer une telle puissance sur le long terme.

Une transmission double embrayage de pointe

L'un des atouts majeurs de ce module réside dans l'intégration de la Tremec TR-9070, une boîte double embrayage à 7 rapports. Cette transmission offre des passages de vitesses ultra-rapides, typiques des sportives modernes, ce qui différencie nettement cette solution des boîtes manuelles ou automatiques traditionnelles qu'on trouve habituellement dans les restomods de Mustang classiques.

Ford propose déjà son V8 5,2 litres suralimenté en version autonome via Ford Racing, avec les mêmes 760 ch et 847 Nm. Mais ce nouveau module de puissance ajoute la transmission et toute l'électronique associée, simplifiant considérablement le travail des préparateurs.

Tarification et disponibilité

Ford n'a pas encore communiqué le prix de ce module complet, mais son arrivée est annoncée pour le premier trimestre 2027. Pour donner un ordre d'idée, le constructeur facture actuellement 30 500 dollars son V8 5,2 litres suralimenté Raptor R en version crate engine, sans transmission.

L'ajout de la boîte TR-9070 et de tous les composants électroniques fera forcément grimper la facture de manière significative. Les passionnés devront patienter jusqu'à l'annonce officielle de Ford pour connaître le montant exact de l'investissement nécessaire.

Une opportunité pour les projets sur mesure

Ce module de puissance représente une option particulièrement intéressante pour quiconque travaille sur un restomod performant ou une voiture de performance personnalisée. L'association d'un V8 suralimenté moderne avec une transmission double embrayage dernière génération permet d'atteindre des niveaux de performances et d'agrément de conduite dignes des supercars actuelles, tout en conservant l'esthétique et le caractère d'une carrosserie classique.

Pour les préparateurs européens, cette solution pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans la création de restomods haut de gamme, à condition bien sûr que l'homologation et l'importation ne posent pas de difficultés insurmontables.