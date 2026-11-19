La Lamborghini Temerario Spyder adopte un toit rigide rétractable révolutionnaire qui abaisse le centre de gravité, préservant les performances de la version coupé.

Lamborghini vient de dévoiler la version Spyder de sa Temerario, et l'constructeur italien a réussi un véritable tour de force technique. Pour la première fois de son histoire, la marque au taureau adopte un toit rigide rétractable sur l'un de ses cabriolets, et ce choix n'a rien d'anodin : il améliore même le comportement routier.

Une prouesse d'ingénierie qui défie les conventions

Traditionnellement, Lamborghini équipait ses modèles Spyder de capotes souples, plus légères et moins complexes. Les toits rigides rétractables ont toujours été évités en raison de leur poids et de leur impact négatif sur la répartition des masses. Mais la Temerario Spyder change la donne avec un système totalement inédit.

Au lieu de se replier vers l'arrière ou de glisser sous le capot moteur, le toit de la Temerario descend verticalement derrière les sièges. Cette disposition astucieuse présente un avantage considérable : le centre de gravité s'abaisse de 3 millimètres par rapport au coupé, là où un système conventionnel l'aurait relevé de 7 mm et déplacé vers l'arrière de 11 mm.

Pour une supercar de ce calibre, chaque millimètre compte. Cette configuration permet à la Temerario Spyder d'afficher un comportement routier strictement identique à celui du coupé, une première dans l'industrie automobile pour un cabriolet à toit rigide.

Un confort d'utilisation optimal

Le système fonctionne grâce à une série d'actionneurs électriques garantissant une ouverture quasi-silencieuse. Le mécanisme peut être actionné jusqu'à 50 km/h, offrant une flexibilité d'utilisation appréciable en circulation urbaine. Le toit rigide préserve également le profil originel de la voiture et son isolation acoustique lorsqu'il est fermé.

Selon Mitja Borkert, directeur du design chez Lamborghini, l'intégration de ce système complexe sans altérer les proportions pures et tendues de la Temerario constituait le défi majeur. L'objectif était de ne pas créer un élément rapporté, tout en conservant la visibilité du V8, véritable cœur technique et esthétique de la voiture.

Une puissance hybride démesurée

La Temerario Spyder reprend la motorisation hybride rechargeable du coupé, associant un V8 biturbo de 4,0 litres à trois moteurs électriques à flux axial. La puissance cumulée atteint 907 chevaux pour 800 Nm de couple, avec un régime maximal ahurissant de 10 000 tr/min, porté à 10 250 tr/min lors de l'utilisation du Launch Control.

Les performances sont à la hauteur de cette cavalerie : le 0 à 100 km/h est expédié en 2,8 secondes, tandis que la vitesse maximale culmine à 343 km/h. Les différents modes de conduite permettent d'adapter le comportement de la voiture, d'une conduite posée à une attitude franchement délurée.

Une symphonie mécanique amplifiée

Pour profiter pleinement de l'expérience à ciel ouvert, Lamborghini propose en option un échappement développé en partenariat avec Akrapovič. Fabriqué en titane, ce système accentue l'agressivité sonore du V8, avec des tonalités plus graves dans les bas régimes qui s'affûtent progressivement à mesure que le moteur monte en tours.

Cette signature sonore permet théoriquement au conducteur de déterminer précisément sa position dans la plage de régime, optimisant ainsi les changements de rapports. Pour rouler cheveux au vent même par temps frais, un système de chauffage de nuque pouvant atteindre 45°C est également proposé.

Le pack Alleggerita pour les puristes

Les clients recherchant l'ultime performance peuvent opter pour le pack Alleggerita, axé sur la réduction de poids. Ce dernier intègre de nombreux éléments en polymère renforcé de fibres de carbone : spoiler avant, couvre-moteur arrière, panneaux de soubassement et bas de caisse.

L'habitacle bénéficie également de panneaux de portes et d'un repose-pied passager en carbone. Mais l'argument massue reste les jantes optionnelles en fibre de carbone, qui allègent non seulement le poids total mais réduisent surtout les masses non suspendues, améliorant l'agilité et la précision de conduite.

Un cabriolet appelé à surpasser le coupé ?

La version Spyder est commercialisée avec un surcoût d'environ 3 % par rapport au coupé. Traditionnellement, Lamborghini observe une répartition de 60 % de coupés contre 40 % de cabriolets dans ses ventes. Mais la marque italienne estime que la Temerario Spyder, grâce à ses performances identiques au coupé et son confort d'habitacle préservé, pourrait égaler voire surpasser les ventes de la version fermée.

Cette Temerario Spyder s'inscrit dans une lignée prestigieuse de cabriolets Lamborghini initiée dès 1976 avec la Silhouette, même si le concept Miura roadster de 1968 avait déjà exploré cette voie. Après les Jalpa, Diablo, Gallardo et Huracán décapotables, la Temerario perpétue une tradition d'un demi-siècle de plaisir à ciel ouvert signé Lamborghini.