La Lamborghini Gallardo revue par son créateur originel, 30 ans après

La Lamborghini Gallardo revue par son créateur ...

Par Sarah Wagner / 2 novembre 2026 à 19:14 · 3 min de lecture

Fabrizio Giugiaro revisite sa Lamborghini Gallardo de 1998 avec le projet HOMMAGE 26, une série limitée à 25 exemplaires à 900 000 euros.

Près de trois décennies après avoir dessiné l'une des Lamborghini les plus emblématiques, Fabrizio Giugiaro revient sur sa création avec un regard neuf et des moyens modernes. Le designer italien, qui avait conçu la Gallardo en 1998 au sein d'Italdesign, dévoile aujourd'hui l'HOMMAGE 26, une réinterprétation audacieuse de la supercar au V10.

Une seconde jeunesse pour la Gallardo

Développé en collaboration avec CAVËN Atelier et présenté au Concours at Wynn Las Vegas, ce projet se distingue par une approche unique : permettre au créateur originel de revisiter son œuvre sans les contraintes qui pesaient sur lui lors de la conception initiale pour le groupe Volkswagen.

Limité à seulement 25 exemplaires, l'HOMMAGE 26 conserve la silhouette en coin caractéristique de la Gallardo tout en bénéficiant d'une refonte quasi complète. Seuls cinq éléments demeurent intacts : le toit, les vitres latérales, le pare-brise et les rétroviseurs avec leurs fixations.

Un travail de sculpture moderne

Travaillant au sein de GFG Style, le studio qu'il a cofondé avec son père légendaire Giorgetto Giugiaro, Fabrizio a repensé chaque panneau de carrosserie. La structure en fibre de carbone accueille désormais des phares escamotables et des volets aérodynamiques actifs positionnés au-dessus des feux arrière.

Le capot moteur revisité, orné de persiennes, offre une meilleure visibilité sur le joyau mécanique : le V10 atmosphérique de 5,0 litres qui fait battre le cœur de cette italienne.

Le V10 atmosphérique porté à son apogée

Dans un contexte où Lamborghini a abandonné le V10 au profit d'un V8 hybride sur la Temerario, et où la Huracán avait déjà perdu sa boîte manuelle, l'HOMMAGE 26 célèbre l'âge d'or des supercars italiennes. Le moteur atmosphérique grimpe maintenant jusqu'à 8 500 tr/min.

Deux configurations sont proposées :

Version GT : 540 chevaux

540 chevaux Version Performance : 560 chevaux

La transmission s'effectue via une boîte manuelle à six rapports avec grille métallique, associée à de nouvelles jantes Italtecnica de 20 pouces (50,8 cm) et une suspension ajustable à deux modes.

Un prix à la hauteur de l'exclusivité

Comme on pouvait s'y attendre, cette renaissance ne s'adresse pas au premier venu. Le tarif débute à 900 000 euros hors taxes, un montant qui n'inclut pas la Gallardo donneuse nécessaire à la transformation.

Les clients peuvent soit fournir leur propre véhicule, soit demander à CAVËN Atelier de s'en charger. La tâche ne devrait pas être insurmontable : Lamborghini a produit plus de 14 000 Gallardo entre 2003 et 2013, avant l'arrivée de la Huracán. Il faut toutefois noter que le projet se base sur la Gallardo d'origine, et non sur la version restylée de 2006 équipée du moteur 5,2 litres.

La philosophie du "Design Authorship"

CAVËN Atelier introduit un concept inédit dans l'univers du restomod : plutôt que de confier une voiture iconique à un cabinet extérieur, l'atelier fait revenir le designer originel pour réinterpréter sa propre création. Cette approche baptisée "Évolution Respectueuse" vise à perfectionner un design établi sans compromettre son identité.

Comme l'explique Fabrizio Giugiaro : "C'est l'opportunité de montrer au monde que beaucoup de choses peuvent s'améliorer si nous continuons à travailler dessus avec soin et délicatesse. J'ai été très heureux d'avoir la chance de revenir sur le travail que j'avais fait sur la voiture originale."

Entre passé et présent

Le designer poursuit : "C'est un beau défi : plutôt que de créer quelque chose d'entièrement différent, nous faisons évoluer un concept archivé. Certains éléments restent exactement comme je les avais dessinés en 1998, notamment la face avant qui est presque identique. D'autres sont complètement nouveaux et contemporains, comme le design arrière et certaines idées pour l'habitacle."

Cette philosophie permet à Giugiaro d'exploiter des matériaux et technologies qui n'étaient pas disponibles ou pratiques lors de la conception initiale, tout en bénéficiant de près de trois décennies de recul.

Le premier chapitre d'une série ambitieuse

L'HOMMAGE 26 inaugure la Designer Series de CAVËN Atelier. D'autres projets sont déjà en développement, avec une prochaine révélation attendue en 2027. Chaque opus ramènera un designer renommé vers une voiture importante de la fin du XXe ou du début du XXIe siècle.

Cette initiative pourrait transformer le monde du restomod en une collection organisée autour des créateurs plutôt que des marques, célébrant l'art du design automobile à travers le regard de ses artisans. Reste à espérer que ces designers légendaires pourront continuer longtemps à revisiter leurs plus belles créations.