Karma transforme sa Revero en monstre hybride V8 de 1 200 chevaux pour le circuit

Par Martin Rochard / 2 novembre 2026 à 19:14 · 3 min de lecture

Karma Automotive dévoile l'Eximius 1, une version unique de la Revero dotée d'un V8 6,2 litres et d'une puissance combinée de 1 195 chevaux.

Le constructeur californien Karma Automotive vient de dévoiler l'une des créations les plus extrêmes de son histoire. Baptisée Eximius 1, cette version unique de la berline Revero abandonne son petit moteur générateur pour accueillir un imposant V8 atmosphérique de 6,2 litres. Le résultat ? Un monstre hybride de près de 1 200 chevaux conçu pour dévorer les circuits.

Un V8 6,2 litres pour remplacer le générateur

La transformation opérée par Karma relève de la chirurgie lourde. Sur la Revero de série, un petit moteur thermique sert uniquement à recharger les batteries qui alimentent la chaîne de traction électrique. Pour l'Eximius 1, les ingénieurs ont littéralement arraché ce générateur pour y greffer un bloc V8 de 6,2 litres.

Ce monstre mécanique conserve néanmoins l'architecture hybride série rechargeable d'origine. La puissance totale atteint 1 195 chevaux selon les chiffres officiels, répartis en 550 chevaux pour le moteur thermique et 645 chevaux pour la partie électrique. Certaines sources évoquent même un total proche de 1 212 chevaux, suggérant que les mesures finales sont encore en cours d'affinage avant la livraison prévue en 2027.

Des performances dignes d'une supercar

Avec une telle cavalerie, les performances annoncées donnent le vertige. Karma affirme que l'Eximius 1 franchit la barre des 100 km/h en seulement 2,7 secondes depuis l'arrêt. La vitesse maximale dépasserait les 320 km/h, bien que le constructeur qualifie lui-même ce chiffre d'estimation.

Ces performances placeraient cette berline quatre places hybride au niveau des sportives les plus radicales du marché. Il faut toutefois rester prudent : aucun organisme indépendant n'a encore vérifié ces données, et la voiture étant encore en développement, les chiffres définitifs pourraient évoluer d'ici la livraison.

Un équipement technique à la hauteur

Pour encaisser une telle puissance, Karma a considérablement renforcé le châssis et les équipements. La voiture reçoit notamment :

Des freins carbone-céramique avec disques deux-pièces rainurés

Des suspensions semi-actives Öhlins

Des jantes magnésium à fixation centrale de 21 pouces en noir satiné

Une carrosserie élargie de près de 5 centimètres par rapport à la Revero standard

Tous les panneaux de carrosserie, à l'exception de la peau extérieure, sont réalisés en fibre de carbone pré-imprégnée. Les extensions d'ailes permettent de loger des voies élargies et des pneumatiques plus généreux.

Le programme Eximius : la personnalisation ultime

Cette Eximius 1 inaugure un nouveau programme de personnalisation chez Karma, dévoilé le 31 octobre 2024. Marques McCammon, président et directeur général de la marque, explique que ce programme "supprime effectivement le mot 'non' des conversations sur ce qui est possible".

Situé au-dessus du programme de personnalisation Studio déjà existant, Eximius permet aux clients les plus exigeants de collaborer directement avec les équipes design et ingénierie pour repenser en profondeur la carrosserie, le groupe motopropulseur et les composants de performance. Chaque création Eximius est conçue comme une œuvre unique reflétant la vision de son commanditaire.

Un adieu en fanfare pour la Revero

L'apparition de cette Eximius 1 prend une dimension particulière : la production de la Revero s'est récemment achevée. Cette version unique constitue donc un baroud d'honneur spectaculaire pour la berline hybride, tout en démontrant le savoir-faire technique de Karma.

Le constructeur affirme que l'Eximius 1 embarque "le groupe motopropulseur hybride série rechargeable le plus puissant jamais développé". Une affirmation audacieuse qui devra être confirmée lors des essais définitifs.

Une livraison prévue en 2027

L'Eximius 1 a été présentée en première mondiale lors du Concours at Wynn Las Vegas 2026. L'identité du client commanditaire n'a pas été révélée. La voiture reste actuellement en phase de développement en collaboration étroite avec son futur propriétaire, et la livraison n'interviendra pas avant 2027.

Ce délai sépare les annonces marketing des résultats mesurés. En tant qu'exemplaire unique construit sur spécifications client, l'Eximius 1 n'empruntera pas le même processus de validation qu'un véhicule de série. Karma n'a pas précisé si des tests indépendants seraient réalisés avant la remise des clés.

Pendant ce temps, la gamme Karma continue de s'étoffer avec l'arrivée du Gyesera Grand Coupé dans les concessions en décembre prochain, prouvant que le petit constructeur californien poursuit son développement malgré des volumes de production qui se comptent en centaines d'unités plutôt qu'en milliers.