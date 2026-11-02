Karma transforme sa Revero en monstre hybride V8 de 1 200 chevaux pour le circuit
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
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Le constructeur californien Karma Automotive vient de dévoiler l'une des créations les plus extrêmes de son histoire. Baptisée Eximius 1, cette version unique de la berline Revero abandonne son petit moteur générateur pour accueillir un imposant V8 atmosphérique de 6,2 litres. Le résultat ? Un monstre hybride de près de 1 200 chevaux conçu pour dévorer les circuits.
Un V8 6,2 litres pour remplacer le générateur
La transformation opérée par Karma relève de la chirurgie lourde. Sur la Revero de série, un petit moteur thermique sert uniquement à recharger les batteries qui alimentent la chaîne de traction électrique. Pour l'Eximius 1, les ingénieurs ont littéralement arraché ce générateur pour y greffer un bloc V8 de 6,2 litres.
Ce monstre mécanique conserve néanmoins l'architecture hybride série rechargeable d'origine. La puissance totale atteint 1 195 chevaux selon les chiffres officiels, répartis en 550 chevaux pour le moteur thermique et 645 chevaux pour la partie électrique. Certaines sources évoquent même un total proche de 1 212 chevaux, suggérant que les mesures finales sont encore en cours d'affinage avant la livraison prévue en 2027.
Des performances dignes d'une supercar
Avec une telle cavalerie, les performances annoncées donnent le vertige. Karma affirme que l'Eximius 1 franchit la barre des 100 km/h en seulement 2,7 secondes depuis l'arrêt. La vitesse maximale dépasserait les 320 km/h, bien que le constructeur qualifie lui-même ce chiffre d'estimation.
Ces performances placeraient cette berline quatre places hybride au niveau des sportives les plus radicales du marché. Il faut toutefois rester prudent : aucun organisme indépendant n'a encore vérifié ces données, et la voiture étant encore en développement, les chiffres définitifs pourraient évoluer d'ici la livraison.
Un équipement technique à la hauteur
Pour encaisser une telle puissance, Karma a considérablement renforcé le châssis et les équipements. La voiture reçoit notamment :
- Des freins carbone-céramique avec disques deux-pièces rainurés
- Des suspensions semi-actives Öhlins
- Des jantes magnésium à fixation centrale de 21 pouces en noir satiné
- Une carrosserie élargie de près de 5 centimètres par rapport à la Revero standard
Tous les panneaux de carrosserie, à l'exception de la peau extérieure, sont réalisés en fibre de carbone pré-imprégnée. Les extensions d'ailes permettent de loger des voies élargies et des pneumatiques plus généreux.
Le programme Eximius : la personnalisation ultime
Cette Eximius 1 inaugure un nouveau programme de personnalisation chez Karma, dévoilé le 31 octobre 2024. Marques McCammon, président et directeur général de la marque, explique que ce programme "supprime effectivement le mot 'non' des conversations sur ce qui est possible".
Situé au-dessus du programme de personnalisation Studio déjà existant, Eximius permet aux clients les plus exigeants de collaborer directement avec les équipes design et ingénierie pour repenser en profondeur la carrosserie, le groupe motopropulseur et les composants de performance. Chaque création Eximius est conçue comme une œuvre unique reflétant la vision de son commanditaire.
Un adieu en fanfare pour la Revero
L'apparition de cette Eximius 1 prend une dimension particulière : la production de la Revero s'est récemment achevée. Cette version unique constitue donc un baroud d'honneur spectaculaire pour la berline hybride, tout en démontrant le savoir-faire technique de Karma.
Le constructeur affirme que l'Eximius 1 embarque "le groupe motopropulseur hybride série rechargeable le plus puissant jamais développé". Une affirmation audacieuse qui devra être confirmée lors des essais définitifs.
Une livraison prévue en 2027
L'Eximius 1 a été présentée en première mondiale lors du Concours at Wynn Las Vegas 2026. L'identité du client commanditaire n'a pas été révélée. La voiture reste actuellement en phase de développement en collaboration étroite avec son futur propriétaire, et la livraison n'interviendra pas avant 2027.
Ce délai sépare les annonces marketing des résultats mesurés. En tant qu'exemplaire unique construit sur spécifications client, l'Eximius 1 n'empruntera pas le même processus de validation qu'un véhicule de série. Karma n'a pas précisé si des tests indépendants seraient réalisés avant la remise des clés.
Pendant ce temps, la gamme Karma continue de s'étoffer avec l'arrivée du Gyesera Grand Coupé dans les concessions en décembre prochain, prouvant que le petit constructeur californien poursuit son développement malgré des volumes de production qui se comptent en centaines d'unités plutôt qu'en milliers.
Questions fréquentes
Quelle est la particularité du système hybride de la Karma Eximius 1?
Contrairement à la Revero de série qui utilise un petit moteur thermique comme simple générateur, l'Eximius 1 embarque un imposant V8 6,2 litres couplé à l'architecture hybride série rechargeable. Le V8 développe 550 chevaux tandis que la partie électrique ajoute 645 chevaux.
Quelles sont les performances annoncées de cette Karma Eximius 1?
Karma annonce un 0 à 100 km/h en 2,7 secondes et une vitesse de pointe estimée au-delà de 320 km/h. Ces chiffres placent cette berline quatre places au niveau des sportives les plus performantes, bien qu'ils n'aient pas encore été vérifiés indépendamment.
Qu'est-ce que le programme Eximius de Karma?
Eximius est un programme de personnalisation extrême permettant aux clients de modifier en profondeur la carrosserie, le groupe motopropulseur et les composants de performance. Il se situe au-dessus du programme Studio existant et vise à créer des exemplaires uniques en collaboration directe avec les équipes d'ingénierie.
Quand cette voiture sera-t-elle disponible?
L'Eximius 1 est actuellement en développement avec son client commanditaire et ne sera livrée qu'en 2027. Il s'agit d'un exemplaire unique construit sur commande spéciale.