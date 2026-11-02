Hyundai face à un défi majeur pour l'hydrogène : trouver des acheteurs pour ses voitures

Hyundai face à un défi majeur pour l'hydrogène ...

Par Martin Rochard / 2 novembre 2026 à 19:14 · 3 min de lecture

Hyundai poursuit le développement de voitures à hydrogène malgré le manque de clients, confronté aux défis du coût et de l'infrastructure limitée.

L'hydrogène automobile est à un tournant. Malgré des années de développement et des investissements considérables, la technologie peine à convaincre le grand public. Hyundai, l'un des constructeurs les plus engagés dans cette voie, vient de poser un diagnostic sans détour : le véritable défi n'est plus technique, mais commercial.

Le constat sans fard de Hyundai sur l'hydrogène

Scott Nargar, responsable de la mobilité future et des relations gouvernementales chez Hyundai Australie, a récemment confirmé que le constructeur coréen poursuit l'évaluation de sa prochaine génération de voitures à pile à combustible. Mais il reconnaît ouvertement que « le plus important, c'est de trouver des clients ».

Cette déclaration reflète une réalité brutale : développer la technologie est une chose, convaincre les automobilistes d'acheter un véhicule dépendant d'un réseau de stations quasi-inexistant en est une autre. Hyundai a acquis une solide expérience avec le Nexo, son SUV à hydrogène dont la deuxième génération tarde à s'imposer sur les marchés internationaux.

Un trio de constructeurs refuse d'abandonner la partie

Hyundai n'est pas seul dans cette quête. Toyota investit depuis des années dans cette technologie, notamment avec sa berline Mirai, tandis que BMW reste déterminé à proposer des piles à combustible comme alternative aux batteries électriques. Le constructeur allemand prévoit d'ailleurs de lancer un iX5 Hydrogen avant la fin de la décennie.

En 2024, Toyota et BMW ont même renforcé leur collaboration pour développer conjointement un système de pile à combustible de troisième génération, avec l'objectif de réduire les coûts de production. L'approche de BMW est particulièrement pragmatique : le constructeur bavarois ne considère pas l'hydrogène comme un remplacement des véhicules électriques à batterie, mais comme une technologie complémentaire pour réduire les émissions.

Toyota partage cette vision multi-technologies en continuant d'investir simultanément dans l'électrique à batterie, l'hybride, le plug-in hybride et l'hydrogène.

Les deux obstacles insurmontables : prix et infrastructure

Si les voitures à hydrogène n'ont pas décollé, ce n'est pas sans raisons. La technologie reste onéreuse et l'absence quasi-totale de stations de ravitaillement rend leur possession impraticable, voire impossible, dans la plupart des marchés européens.

Contrairement aux véhicules électriques à batterie qui profitent d'un réseau de bornes en expansion constante et de la possibilité de recharger à domicile, les voitures à hydrogène nécessitent des infrastructures dédiées extrêmement coûteuses à construire et à entretenir.

Scott Nargar reconnaît également que la technologie hydrogène reste plus chère que les alternatives électriques à batterie. Même pour les véhicules utilitaires, le surcoût par rapport aux motorisations thermiques traditionnelles ou électriques demeure considérable.

Des perspectives limitées aux marchés spécifiques

Cela ne signifie pas pour autant que Hyundai renonce à tout potentiel. Le constructeur estime que l'hydrogène pourrait jouer un rôle dans certains marchés disposant de ressources naturelles pour le produire via des énergies renouvelables. Mais l'expansion du réseau de ravitaillement et la réduction des coûts restent indispensables pour attirer les acheteurs privés.

Pour l'instant, Hyundai, Toyota et BMW maintiennent la technologie en vie, même si l'industrie automobile dans son ensemble s'oriente massivement vers les batteries. L'hydrogène ne deviendra très probablement jamais la solution dominante pour les voitures particulières, mais ces constructeurs refusent de tirer un trait définitif.

L'hécatombe chez les autres constructeurs

Tous les acteurs de l'automobile ne partagent pas cet optimisme mesuré. Plusieurs grands constructeurs ont réduit drastiquement ou abandonné leurs ambitions hydrogène, préférant concentrer leurs ressources sur les véhicules électriques à batterie.

Mercedes a ainsi stoppé le développement de voitures à pile à combustible après des années de recherche, tandis que Honda a cessé la production de sa Clarity Fuel Cell. Volkswagen a également refroidi son enthousiasme, arguant que les motorisations électriques à batterie offrent une voie plus pratique et efficace vers la mobilité zéro émission.

Stellantis est allé encore plus loin en 2025 en annulant purement et simplement son programme hydrogène et en abandonnant ses projets d'utilitaires à pile à combustible, invoquant l'infrastructure limitée et l'absence de viabilité commerciale. General Motors a également décidé d'arrêter le développement de sa prochaine génération de piles à combustible pour se recentrer sur l'électrique à batterie.

Ces décisions illustrent la difficulté croissante à justifier des investissements de plusieurs milliards dans une technologie qui peine toujours à attirer les clients, surtout quand l'infrastructure de ravitaillement n'est pas près d'accueillir plusieurs modèles en production de série.

La technologie hydrogène a peut-être un avenir, mais trouver suffisamment de personnes disposées à payer pour elle reste le défi majeur que même les constructeurs les plus optimistes peinent à relever.