Hyundai Tucson N Line 2027 : le SUV sportif qui mise tout sur le style

Le nouveau Hyundai Tucson N Line 2027 adopte un look sportif avec roues de 20 pouces et finitions exclusives, mais conserve les motorisations standards du SUV.

Hyundai étoffe rapidement la gamme de son nouveau Tucson avec une déclinaison N Line qui vient compléter la version baroudeuse XRT Pro récemment dévoilée. Cette variante sportive promet un look plus dynamique, mais reste fidèle à la philosophie N Line : de l'apparence sans modification mécanique significative.

Un look affûté pour séduire

Le constructeur coréen joue la carte du style avec ce Tucson N Line. Au programme, des jantes alliage de 20 pouces exclusives, des accents rouges disséminés sur la carrosserie et dans l'habitacle, ainsi que des sièges en suédine pour une ambiance plus sportive. L'élément le plus visible reste les doubles sorties d'échappement apparentes à l'arrière, une signature visuelle qui tranche avec la tendance actuelle consistant à dissimuler ces éléments sous le pare-chocs.

Mais ne vous y trompez pas : ces échappements restent purement esthétiques puisque aucun gain de puissance n'accompagne cette cure de jouvence. Une approche assumée qui rappelle que le badge N Line n'est pas synonyme de performance pure, contrairement aux modèles estampillés N.

Une palette de motorisations électrifiées

Sur le marché européen, le Tucson N Line reprend l'ensemble des groupes motopropulseurs disponibles sur le SUV standard. L'entrée de gamme s'articule autour d'un quatre cylindres turbo essence de 1,6 litre développant 148 chevaux, disponible en traction avec une boîte manuelle à six rapports ou une transmission à double embrayage à sept vitesses.

L'hybride comme option raisonnable

Les conducteurs en quête de davantage de puissance peuvent se tourner vers la version hybride qui associe le moteur turbo 1,6 litre à un moteur électrique et une batterie de 1,49 kWh. L'ensemble délivre 242 chevaux et existe en traction ou en transmission intégrale. Une boîte automatique à six rapports gère les passages de vitesses, permettant au Tucson N Line hybride d'atteindre 100 km/h depuis l'arrêt en 8,3 secondes.

Le rechargeable pour plus d'autonomie électrique

L'hybride rechargeable arrivera ultérieurement avec une batterie considérablement plus généreuse de 17,1 kWh et une puissance combinée de 288 chevaux. Hyundai annonce une autonomie en mode 100% électrique allant jusqu'à 67 kilomètres pour les versions chaussées de roues de 20 pouces. Comme l'hybride classique, cette déclinaison PHEV sera proposée en traction ou transmission intégrale.

Le rechargeable embarque un chargeur de bord de 7,2 kW, et certaines versions du Tucson peuvent tracter jusqu'à 1 910 kilogrammes. La variante PHEV à transmission intégrale représente le sommet de la gamme en termes de performances avec un 0 à 100 km/h expédié en 7,9 secondes. À noter qu'aucun diesel n'est prévu pour l'Europe, où les normes antipollution sonnent le glas de ces motorisations.

Un habitacle technologique avec le nouveau système Pleos

Au-delà des accessoires sportifs, cette nouvelle génération de Tucson inaugure le système d'infodivertissement Pleos Connect de Hyundai, basé sur Android Automotive OS. Il est disponible avec un écran tactile central de 12,9 ou 17 pouces selon les finitions. Le dispositif intègre la reconnaissance vocale Gleo AI avec accès aux données internet en temps réel, tandis que les mises à jour logicielles s'effectuent à distance.

Bonne nouvelle : Hyundai n'a pas cédé à la tentation du tout-tactile et conserve des commandes physiques pour les fonctions les plus utilisées au quotidien, un choix pragmatique apprécié des conducteurs.

Pas de modifications mécaniques au programme

Le constructeur n'a annoncé aucune amélioration spécifique en matière de performances pour cette déclinaison N Line. N'espérez donc pas un châssis affûté ou un surplus de puissance significatif par rapport au Tucson standard. Il s'agit essentiellement d'un habillage esthétique qui confère au SUV une allure plus athlétique tout en préservant son confort, sa technologie et sa polyvalence.

Cette distinction mérite d'être soulignée : le badge N Line ne s'apparente pas à la désignation N réservée aux modèles performance. Le Tucson N Line joue la carte du paraître, mais sa mission reste le transport familial, pas la chasse aux chronos.

Et un vrai Tucson N alors ?

L'éventuelle arrivée d'un authentique Tucson N demeure incertaine. On sait néanmoins que Hyundai prévoit de lancer d'ici 2030 une nouvelle famille de véhicules sportifs abordables, positionnés entre les N Line et les N. Ces modèles utiliseront des pièces issues des vraies N tout en proposant, selon les mots du constructeur, des "fonctionnalités orientées valeur pour une expérience haute performance au quotidien". Le Tucson fera-t-il partie de ce programme ? L'avenir nous le dira.

Le Tucson N Line n'est pas la seule nouveauté Hyundai au Mondial de l'Auto de Paris 2026. Le Bayon de deuxième génération y fait également son apparition, lui aussi décliné en version N Line pour la première fois. Une stratégie qui reprend la recette des constructeurs allemands, appliquée depuis des décennies : offrir tout le spectacle sans la performance qui va avec.