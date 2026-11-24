Hyundai maintient le cap sur les berlines : la ...

Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

Hyundai persiste à croire aux berlines malgré le succès des SUV et dévoile une nouvelle Elantra 2027 plus spacieuse avec une version hybride à venir.

Alors que l'industrie automobile mondiale s'oriente massivement vers les SUV et crossovers, Hyundai fait figure de résistant en réaffirmant son engagement envers les berlines traditionnelles. Le constructeur coréen vient de lever le voile sur la nouvelle génération de son modèle compact, l'Elantra 2027, et annonce clairement ses intentions pour ce segment souvent délaissé.

Un marché qui résiste malgré la domination des SUV

Lors du Salon automobile de Los Angeles, Olabisi Boyle, vice-présidente senior de la planification produit chez Hyundai Motor North America, a tenu un discours à contre-courant des tendances actuelles. Selon elle, il existera "toujours un marché" pour les berlines, justifiant ainsi les investissements continus du constructeur dans ce segment.

Cette position s'explique notamment par l'évolution récente du comportement des consommateurs. Face à la hausse des prix des carburants et des tarifs des véhicules neufs, de nombreux acheteurs se tournent vers des options plus économiques et efficientes. "Ce que nous avons constaté, particulièrement cette dernière année avec l'accent mis sur l'accessibilité, c'est que certaines personnes choisissent tout simplement de passer à une berline", explique Olabisi Boyle.

La nouvelle Elantra 2027 : plus grande, plus connectée

La nouvelle génération d'Elantra adopte le langage stylistique "Art of Steel" caractéristique de la marque coréenne, avec des dimensions en hausse par rapport au modèle sortant. L'habitacle intègre la toute nouvelle plateforme d'infodivertissement Pleos Connect de Hyundai, marquant une évolution technologique significative.

La version thermique standard sera commercialisée en première pour le millésime 2027. Sous le capot, on trouve un moteur quatre cylindres de 2,0 litres développant une puissance estimée à 147 chevaux et un couple de 179 Nm. Cette motorisation est couplée à la transmission variable intelligente de Hyundai et vise une consommation mixte de 6,7 litres aux 100 kilomètres, soit environ 56 kilomètres par gallon.

Une version hybride encore plus économe en 2028

L'Elantra Hybrid suivra un an plus tard, pour le millésime 2028. Elle conserve le groupe motopropulseur hybride quatre cylindres 1,6 litre de la génération précédente, mais avec une puissance combinée revue à la hausse, passant de 139 à 155 chevaux. Les performances en matière d'efficacité énergétique sont particulièrement impressionnantes, avec une cible de 4,4 litres aux 100 kilomètres en cycle mixte.

Des résultats commerciaux encourageants

Malgré un marché largement dominé par les véhicules surélevés, Hyundai enregistre des performances commerciales positives sur ses deux berlines actuelles. L'Elantra sortante affiche une progression de 11% de ses ventes jusqu'en octobre, avec 140 614 unités écoulées. Elle se positionne ainsi comme le deuxième modèle le plus vendu de la marque, juste derrière le Tucson.

La Sonata, berline plus haut de gamme du constructeur, connaît également une dynamique favorable avec une hausse de 14% de ses ventes sur les dix premiers mois de l'année. Bien que ses volumes restent plus modestes avec 57 384 exemplaires vendus, cette progression témoigne d'un intérêt persistant pour les berlines familiales.

Une stratégie à contre-courant assumée

Avec seulement deux berlines à motorisation thermique au catalogue nord-américain — l'Elantra et la Sonata —, Hyundai fait preuve de pragmatisme. Le constructeur propose des versions hybrides pour chacun de ces modèles, répondant ainsi aux préoccupations environnementales et économiques des consommateurs sans abandonner totalement les motorisations conventionnelles.

Cette approche équilibrée permet à Hyundai de se démarquer de nombreux concurrents qui ont progressivement retiré leurs berlines du marché pour se concentrer exclusivement sur les SUV et crossovers. La marque coréenne démontre ainsi qu'il existe encore une clientèle fidèle à ce type de carrosserie, particulièrement sensible aux arguments d'efficacité et de prix.

Les tarifs des nouvelles Elantra restent pour l'instant confidentiels, mais Hyundai promet qu'elles seront nettement plus abordables que le prix moyen d'un véhicule neuf, confirmant le positionnement accessible de ce modèle clé dans sa gamme mondiale.