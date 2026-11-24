Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:22 · 2 min de lecture

Hyundai présente la huitième génération de l'Elantra avec un design spectaculaire, une version hybride inédite et des technologies d'intelligence artificielle.

Hyundai s'apprête à lever le voile sur la huitième génération de sa berline compacte Elantra, marquant une rupture stylistique majeure pour ce modèle stratégique. La présentation mondiale, diffusée en direct depuis le salon AutoMobility LA, révèlera également la toute première version hybride de la gamme.

Un design spectaculaire qui rompt avec le passé

Déjà dévoilée en Corée du Sud sous l'appellation Avante, la nouvelle Elantra affiche une transformation esthétique radicale. Les stylistes de Hyundai ont opté pour un langage visuel audacieux, avec des surfaces sculptées et des arêtes vives qui confèrent à la berline une présence affirmée sur la route.

Les éléments d'éclairage ultra-fins, les ailes musclées et les poignées de portes affleurantes témoignent d'une recherche d'aérodynamisme et de modernité. Cette évolution stylistique s'accompagne d'une croissance physique : l'empattement s'allonge et la carrosserie s'élargit, promettant un habitabilité améliorée et un comportement routier optimisé.

L'hybridation enfin au programme

Principale nouveauté de cette génération, l'Elantra Hybrid millésime 2028 fait son entrée dans la gamme. Cette version électrifiée répond aux attentes croissantes des automobilistes en matière d'efficience énergétique, un critère devenu incontournable sur le segment des berlines compactes.

Sur le marché coréen, le catalogue propose deux mécaniques distinctes : un moteur essence quatre cylindres de 2,0 litres délivrant 147 chevaux pour la version thermique classique, et une motorisation hybride de 1,6 litre affichant 155 chevaux. Les spécifications destinées aux autres marchés internationaux seront confirmées lors des lancements régionaux respectifs.

Une dotation technologique rehaussée

L'habitacle bénéficie d'une refonte complète centrée sur la connectivité et l'assistance numérique. Hyundai installe son tout nouveau système d'infodivertissement Pleos Connect, qui orchestre les fonctionnalités via un grand écran tactile central. Face au conducteur, un combiné d'instrumentation numérique au format allongé remplace les cadrans traditionnels.

L'innovation majeure réside dans l'intégration d'un assistant intelligent propulsé par l'intelligence artificielle. Cette fonctionnalité promet une interaction plus naturelle et des réponses contextuelles aux besoins des occupants, s'inscrivant dans la tendance actuelle d'humanisation des interfaces véhicules.

Un positionnement stratégique sur un segment concurrentiel

Avec cette nouvelle génération, Hyundai renforce sa présence sur le marché mondial des berlines compactes, un segment particulièrement disputé. Face aux références établies comme la Toyota Corolla, la Honda Civic ou encore la Mazda3, l'Elantra mise sur un rapport équipement-prix attractif et une garantie constructeur étendue.

L'ajout d'une version hybride constitue également une réponse directe aux normes environnementales de plus en plus strictes et aux attentes des flottes d'entreprises. Cette stratégie d'électrification progressive s'inscrit dans la feuille de route du constructeur coréen vers une mobilité décarbonée.

Quelle disponibilité pour l'Europe ?

Si la présentation se déroule aux États-Unis avec des responsables de Hyundai Amérique du Nord, dont le PDG Randy Parker et le directeur du design Brad Arnold, la question de l'arrivée européenne reste ouverte. Le constructeur n'a pas encore communiqué officiellement sur le calendrier de commercialisation pour le Vieux Continent.

La nouvelle Elantra sera exposée au grand public lors des journées ouvertes du Salon de Los Angeles, aux côtés du Tucson nouvelle génération. Cette double exposition témoigne de l'importance accordée par Hyundai à ces deux modèles pour conquérir ou conserver des parts de marché dans leurs catégories respectives.

Les amateurs pourront découvrir en détail les finitions, les matériaux et l'ergonomie de cette huitième génération qui ambitionne de redéfinir les standards de sa catégorie en matière de design et de technologies embarquées.