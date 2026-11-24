Porsche présente la 550 J, une réplique électrique à 80% de la légendaire 550 Spyder, développée en six ans et limitée à 250 exemplaires.

Porsche célèbre son héritage sportif d'une manière pour le moins originale. Le constructeur de Stuttgart vient de dévoiler à Dubaï la 550 J, une réinterprétation électrique miniature de sa légendaire 550 Spyder, première voiture de course construite spécifiquement pour la compétition par la marque.

Un projet de six ans en collaboration avec Porsche AG

Présentée lors du festival Icons of Porsche à Dubaï les 21 et 22 novembre, cette création singulière est le fruit d'une collaboration de six années entre Hedley Studios, une entreprise basée dans l'Oxfordshire, et Porsche AG. Pour garantir l'authenticité du projet, les équipes ont puisé dans les plans de production originaux et les archives du musée Porsche de Stuttgart.

La 550 J partage la scène avec une authentique Porsche 550 A Spyder de 1954, extraite directement de la collection du musée. Ce timing n'est pas anodin : cette année marque les 75 ans du sport automobile Porsche et les 70 ans depuis la victoire historique d'Umberto Maglioli au Targa Florio en 1956 au volant d'une 550, première victoire absolue de la marque dans cette épreuve légendaire.

Une construction artisanale fidèle à l'esprit originel

Ben Hedley, fondateur de Hedley Studios, explique que la 550 Spyder originale "n'était pas seulement rapide, elle était accessible, fonctionnelle et d'une honnêteté magnifique dans son design". L'objectif avec la version J était de conserver ce caractère tout en le rendant "pertinent pour une nouvelle génération".

Sous la carrosserie en fibre de carbone se cache un châssis tubulaire en acier haute résistance, assemblé par soudure TIG. Porsche avait d'ailleurs adopté cette méthode de construction après les 89 premiers exemplaires de la 550 Spyder pour créer la 550 A, plus légère et plus rigide. La 550 J affiche un poids contenu de 350 kilogrammes.

Deux niveaux de motorisation électrique

En configuration standard, la 550 J reçoit un moteur électrique de 8 kW (11 chevaux) associé à une batterie lithium-ion compacte. Cette configuration permet d'atteindre une vitesse de pointe de 64 km/h pour une autonomie maximale de 48 kilomètres. Le système de freinage modernisé fait appel à des étriers monoblocs Brembo et des disques ventilés, remplaçant les tambours de l'originale des années 1950.

Les amateurs de performances plus relevées peuvent opter pour le pack RS, qui double pratiquement la capacité de la batterie pour délivrer 16 kW (21 chevaux). Cette version bénéficie également de disques percés et d'amortisseurs Bilstein réglables sur ressorts Eibach. Les performances grimpent alors à 80 km/h en vitesse maximale et 80 kilomètres d'autonomie.

Plus de 1 300 composants spécifiques

Le développement de la 550 J a nécessité la création de plus de 1 300 nouveaux composants, incluant des roues sur mesure, des éléments de suspension dédiés et des commandes spécifiques. Cette approche artisanale reflète l'engagement de Porsche envers la qualité, comme le souligne Deniz Keskin, directrice de la gestion de marque et des partenariats chez Porsche AG : "C'est un hommage artisanal remarquable à une véritable légende du sport automobile".

Personnalisation et disponibilité

La personnalisation constitue un aspect central du projet. Les acquéreurs peuvent choisir parmi des livrées historiques ou profiter du programme complet Paint to Sample de Porsche, permettant même d'harmoniser la 550 J avec une Porsche full-size déjà dans leur collection.

Limitée à 250 exemplaires dans le monde, la Porsche 550 J affiche un prix de départ de 69 500 livres sterling (environ 92 000 dollars), hors options et taxes. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes via le réseau de concessions Porsche ou directement auprès de Hedley Studios. Des essais sont disponibles au siège de l'entreprise à Bicester ainsi que sur d'autres marchés au cours de l'année, avec des premières livraisons programmées pour le printemps 2027.