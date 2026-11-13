Porsche tacle les mises en scène spectaculaires de Tesla : "Nous préférons l'innovation réelle"
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
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Le 15 octobre dernier, Porsche et Tesla ont révélé leurs futures supercars phares. Mais là où Elon Musk a orchestré un show spectaculaire avec un Roadster effectuant un saut aérien et une rotation en vol, Porsche a opté pour une présentation classique de sa Mission S. Cette différence d'approche n'a pas échappé au patron de la marque de Zuffenhausen.
Une critique à peine voilée des méthodes Tesla
Lors d'une conférence à Berlin cette semaine, Michael Leiters, directeur général de Porsche, a clairement affiché sa position. Sans nommer directement Tesla, il a déclaré que Porsche souhaitait "éviter complètement tout type d'effets et de shows". L'objectif ? Démontrer une innovation technologique tangible plutôt que de miser sur le spectaculaire.
Le dirigeant a également souligné que les deux constructeurs visent des clientèles fondamentalement différentes, laissant entendre que Porsche n'a aucune intention de rivaliser avec Tesla sur le terrain de la spectacularisation. Une pique diplomatique mais sans équivoque envers les méthodes marketing du constructeur californien.
Le Roadster Tesla : neuf ans d'attente pour un show aérien
Il faut dire que la présentation Tesla a marqué les esprits. Près de neuf ans après avoir dévoilé le prototype en 2017, la marque a enfin levé le voile sur la nouvelle génération de son Roadster. Le clou du spectacle ? Une voiture roulant sur une rampe incurvée avant de s'envoler, réaliser une rotation complète en l'air et atterrir sur ses roues.
Cette prouesse repose sur des propulseurs à air comprimé développés avec l'aide des ingénieurs de SpaceX. Tesla propose plusieurs versions de ce modèle :
- Une version Performance équipée de ventilateurs à effet de sol
- Une variante Thrust avec propulseurs à gaz froid montés à l'arrière, capable selon Tesla d'atteindre 97 km/h en moins de 0,9 seconde
- Une version monoplace Rocket avec propulseurs tout autour, non homologuée pour la route
Des promesses encore à concrétiser
Le problème, c'est que Tesla n'a annoncé ni prix ni calendrier de production ferme. Elon Musk évoque 2028 comme objectif, mais cette date inspire peu de confiance compte tenu du retard déjà accumulé. Pour rappel, le Roadster de deuxième génération aurait dû arriver il y a des années.
En attendant, Tesla vend le rêve d'une hypercar électrique assistée par fusée, sans rien de concret à proposer immédiatement.
La Mission S de Porsche : l'exclusivité plutôt que le volume
L'approche de Porsche se situe aux antipodes. La Mission S est un concept de voiture de sport à moteur central, positionnée au-dessus de la mythique 911. Son prix devrait être significativement plus élevé, si jamais elle obtient le feu vert pour la production.
Le moteur n'a pas été dévoilé, mais tous les indices pointent vers un huit cylindres, qu'il s'agisse d'un V8 ou d'un flat-8. La voiture est conçue pour accueillir soit une motorisation hybride, soit un moteur thermique pur, Porsche ne tournant clairement pas le dos à l'essence pour ses modèles haut de gamme.
Un retour dans l'arène des supercars
Michael Leiters affirme que la réponse des clients potentiels a été "impressionnante", faisant de ce concept une pièce maîtresse de sa stratégie visant à repositionner Porsche encore plus haut en gamme. La Mission S pourrait même recevoir une boîte manuelle si la demande le justifie.
Si elle voit le jour, cette voiture marquera le retour de Porsche dans le segment des supercars pour la première fois depuis l'arrêt de la 918 Spyder en 2015. Ferrari se trouve donc directement dans le viseur, même si l'objectif principal reste d'accroître l'exclusivité et le prix de vente moyen pour améliorer la rentabilité.
Cette stratégie s'avère particulièrement importante face aux défis financiers actuels de Porsche et à la baisse des ventes en Chine. Plutôt que de chercher le volume, la marque allemande préfère vendre moins de voitures à des prix plus élevés, pariant sur la volonté des clients de payer davantage pour quelque chose de vraiment spécial.
Deux visions radicalement opposées
Au final, Porsche et Tesla poursuivent des idées diamétralement différentes de ce que doit représenter une sportive de prestige. L'un mise sur la technologie spatiale et les démonstrations spectaculaires, l'autre sur l'ingénierie et l'exclusivité.
Reste à savoir laquelle de ces approches se traduira par des voitures de production réussies. Une chose est certaine : après près de dix ans d'attente, Tesla doit faire plus que faire voler son Roadster pendant quelques secondes. Il doit enfin le construire et le livrer.
Fait amusant : tout le monde dans l'industrie ne partage pas les réserves de Leiters. Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, a même attribué la note parfaite de 10 sur 10 à la présentation du Roadster, prouvant que l'approche théâtrale de Musk a aussi ses admirateurs dans l'univers des voitures de sport traditionnelles.
Questions fréquentes
Pourquoi Porsche critique-t-elle l'approche marketing de Tesla ?
Michael Leiters, patron de Porsche, estime que la marque doit se concentrer sur l'innovation technologique tangible plutôt que sur les effets spectaculaires. Il considère que Porsche et Tesla visent des clientèles différentes et que la stratégie de mise en scène n'est pas adaptée à l'image de la marque allemande.
Qu'est-ce que la Porsche Mission S présentée en octobre ?
La Mission S est un concept de voiture de sport à moteur central, positionnée au-dessus de la 911 dans la gamme. Elle devrait embarquer un moteur huit cylindres (V8 ou flat-8) et pourrait recevoir une transmission manuelle selon la demande. Le prix sera significativement plus élevé que celui de la 911 si elle entre en production.
Quelles sont les performances annoncées du nouveau Tesla Roadster ?
Tesla affirme que la version Thrust du Roadster, équipée de propulseurs à gaz froid montés à l'arrière, peut accélérer de 0 à 97 km/h en moins de 0,9 seconde. Ces propulseurs utilisent une technologie développée avec l'aide des ingénieurs de SpaceX, bien que les performances réelles restent à démontrer.
Quand ces deux modèles seront-ils commercialisés ?
Pour la Mission S, Porsche n'a pas encore confirmé la production, mais les retours clients seraient "impressionnants". Le Roadster Tesla viserait 2028, mais cette date reste incertaine sachant que le prototype a été montré pour la première fois en 2017, il y a près de neuf ans.
Tous les dirigeants automobiles partagent-ils l'avis de Porsche ?
Non, Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, a au contraire donné la note de 10 sur 10 à la présentation du Roadster Tesla, montrant que l'approche spectaculaire de Musk a aussi ses admirateurs dans le monde des voitures de sport établies.