Porsche tacle les mises en scène spectaculaires de Tesla : "Nous préférons l'innovation réelle"

Par Luc Morandini / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Le patron de Porsche critique ouvertement les shows de Tesla, privilégiant l'innovation technologique à la spectacularisation lors de la présentation de sa Mission S.

Le 15 octobre dernier, Porsche et Tesla ont révélé leurs futures supercars phares. Mais là où Elon Musk a orchestré un show spectaculaire avec un Roadster effectuant un saut aérien et une rotation en vol, Porsche a opté pour une présentation classique de sa Mission S. Cette différence d'approche n'a pas échappé au patron de la marque de Zuffenhausen.

Une critique à peine voilée des méthodes Tesla

Lors d'une conférence à Berlin cette semaine, Michael Leiters, directeur général de Porsche, a clairement affiché sa position. Sans nommer directement Tesla, il a déclaré que Porsche souhaitait "éviter complètement tout type d'effets et de shows". L'objectif ? Démontrer une innovation technologique tangible plutôt que de miser sur le spectaculaire.

Le dirigeant a également souligné que les deux constructeurs visent des clientèles fondamentalement différentes, laissant entendre que Porsche n'a aucune intention de rivaliser avec Tesla sur le terrain de la spectacularisation. Une pique diplomatique mais sans équivoque envers les méthodes marketing du constructeur californien.

Le Roadster Tesla : neuf ans d'attente pour un show aérien

Il faut dire que la présentation Tesla a marqué les esprits. Près de neuf ans après avoir dévoilé le prototype en 2017, la marque a enfin levé le voile sur la nouvelle génération de son Roadster. Le clou du spectacle ? Une voiture roulant sur une rampe incurvée avant de s'envoler, réaliser une rotation complète en l'air et atterrir sur ses roues.

Cette prouesse repose sur des propulseurs à air comprimé développés avec l'aide des ingénieurs de SpaceX. Tesla propose plusieurs versions de ce modèle :

Une version Performance équipée de ventilateurs à effet de sol

Une variante Thrust avec propulseurs à gaz froid montés à l'arrière, capable selon Tesla d'atteindre 97 km/h en moins de 0,9 seconde

Une version monoplace Rocket avec propulseurs tout autour, non homologuée pour la route

Des promesses encore à concrétiser

Le problème, c'est que Tesla n'a annoncé ni prix ni calendrier de production ferme. Elon Musk évoque 2028 comme objectif, mais cette date inspire peu de confiance compte tenu du retard déjà accumulé. Pour rappel, le Roadster de deuxième génération aurait dû arriver il y a des années.

En attendant, Tesla vend le rêve d'une hypercar électrique assistée par fusée, sans rien de concret à proposer immédiatement.

La Mission S de Porsche : l'exclusivité plutôt que le volume

L'approche de Porsche se situe aux antipodes. La Mission S est un concept de voiture de sport à moteur central, positionnée au-dessus de la mythique 911. Son prix devrait être significativement plus élevé, si jamais elle obtient le feu vert pour la production.

Le moteur n'a pas été dévoilé, mais tous les indices pointent vers un huit cylindres, qu'il s'agisse d'un V8 ou d'un flat-8. La voiture est conçue pour accueillir soit une motorisation hybride, soit un moteur thermique pur, Porsche ne tournant clairement pas le dos à l'essence pour ses modèles haut de gamme.

Un retour dans l'arène des supercars

Michael Leiters affirme que la réponse des clients potentiels a été "impressionnante", faisant de ce concept une pièce maîtresse de sa stratégie visant à repositionner Porsche encore plus haut en gamme. La Mission S pourrait même recevoir une boîte manuelle si la demande le justifie.

Si elle voit le jour, cette voiture marquera le retour de Porsche dans le segment des supercars pour la première fois depuis l'arrêt de la 918 Spyder en 2015. Ferrari se trouve donc directement dans le viseur, même si l'objectif principal reste d'accroître l'exclusivité et le prix de vente moyen pour améliorer la rentabilité.

Cette stratégie s'avère particulièrement importante face aux défis financiers actuels de Porsche et à la baisse des ventes en Chine. Plutôt que de chercher le volume, la marque allemande préfère vendre moins de voitures à des prix plus élevés, pariant sur la volonté des clients de payer davantage pour quelque chose de vraiment spécial.

Deux visions radicalement opposées

Au final, Porsche et Tesla poursuivent des idées diamétralement différentes de ce que doit représenter une sportive de prestige. L'un mise sur la technologie spatiale et les démonstrations spectaculaires, l'autre sur l'ingénierie et l'exclusivité.

Reste à savoir laquelle de ces approches se traduira par des voitures de production réussies. Une chose est certaine : après près de dix ans d'attente, Tesla doit faire plus que faire voler son Roadster pendant quelques secondes. Il doit enfin le construire et le livrer.

Fait amusant : tout le monde dans l'industrie ne partage pas les réserves de Leiters. Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, a même attribué la note parfaite de 10 sur 10 à la présentation du Roadster, prouvant que l'approche théâtrale de Musk a aussi ses admirateurs dans l'univers des voitures de sport traditionnelles.