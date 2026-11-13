Nouvelle Dacia Spring 2025 : la citadine électrique à petit prix grandit et s'améliore

Par Martin Rochard / 13 novembre 2026 à 18:26 · 2 min de lecture

La Dacia Spring de seconde génération adopte la plateforme de la Renault Twingo, gagne en espace et conserve son positionnement tarifaire ultra-compétitif.

Un succès commercial qui se bonifie

Avec plus de 210 000 exemplaires écoulés depuis 2021, la première génération de Dacia Spring a largement démontré l'appétit du public pour une citadine électrique abordable. Fort de ce succès, le constructeur roumain du groupe Renault frappe un grand coup avec cette seconde mouture qui corrige les principaux défauts de sa devancière tout en conservant l'argument massue : un prix canon.

Cette nouvelle Spring marque un tournant stratégique majeur. Fini l'importation depuis la Chine qui exposait le modèle aux taxes douanières européennes. La production est désormais assurée en Slovénie, aux côtés de ses cousines Renault Twingo et Nissan Pixo, toutes trois issues d'un développement éclair mené en moins de deux ans par une équipe dédiée réunie à Shanghai.

Une vraie voiture moderne sous le capot

Le passage à la plateforme RG-EV du groupe Renault représente bien plus qu'un simple changement technique. Cette architecture électrique de nouvelle génération offre à la Spring une assise routière nettement plus assurée que son ancêtre au châssis rachitique. Les ingénieurs ont profité de cette refonte pour revoir toutes les dimensions.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 3,85 mètres de longueur (+15 cm), 1,72 mètre de largeur (+9 cm) et un empattement porté à 2,49 mètres (+13 cm). Seule la hauteur reste stable, préservant ainsi le gabarit compact indispensable en usage urbain. Cette croissance se traduit immédiatement à bord par un gain d'habitabilité spectaculaire.

Un habitacle enfin spacieux

L'amélioration la plus frappante concerne la largeur aux épaules. À l'avant, on passe de 117 à 139 centimètres, soit 22 centimètres supplémentaires qui transforment littéralement la perception de l'espace. À l'arrière, le gain atteint 18 centimètres (de 114 à 132 cm), rendant enfin confortables les trajets pour quatre adultes.

Un tableau de bord familier mais rationnel

L'intérieur révèle immédiatement sa parenté avec la Renault Twingo électrique. Le tableau de bord est quasiment identique, avec toutefois quelques différences notables. Dacia assume pleinement sa philosophie no-frills : pas de revêtements soft-touch, uniquement du plastique dur, et surtout pas de couleurs fantaisistes comme sur la pimpante Twingo.

La version de base pousse même l'austérité jusqu'à se passer d'écran central, preuve que Dacia vise vraiment les budgets serrés. Les finitions supérieures bénéficient d'un écran tactile de 10,1 pouces, mais sans les services Google intégrés que l'on trouve chez Renault – encore une façon de réduire les coûts.

Les bonnes vieilles commandes physiques conservées

Bonne nouvelle pour ceux qui détestent naviguer dans des menus virtuels pour régler la climatisation : Dacia maintient de vrais boutons et molettes physiques pour commander la ventilation. Mieux encore, le bouton "My Safety" tant apprécié reste de la partie, permettant de désactiver facilement les systèmes d'aide à la conduite parfois envahissants.

Un positionnement tarifaire toujours agressif

Si la production européenne augmente mécaniquement les coûts par rapport à la fabrication chinoise, Dacia promet que la Spring conservera un avantage prix substantiel face à la Twingo. Sur la base des tarifs européens annoncés, l'écart pourrait avoisiner les 1 700 euros, confirmant la Spring dans son rôle de porte d'entrée électrique la plus accessible du marché.

Cette deuxième génération de Spring incarne parfaitement la stratégie Dacia : proposer l'essentiel à prix réduit, sans fioritures inutiles, mais avec une vraie montée en gamme sur les points essentiels comme l'habitabilité et la qualité de châssis. De quoi séduire une clientèle encore plus large que la première mouture qui avait déjà conquis plus de 210 000 acheteurs européens en trois ans.